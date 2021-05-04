Ермаку, чтобы доказать, что он патриот Украины, нужно уйти, - экс-советник Зеленского Новиков

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо восстановить баланс мнений. Слушать разные точки зрения, а не только одну.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-советник Зеленского Игорь Новиков.

"Я считаю, что Андрею Ермаку для того, чтобы доказать, что он патриот Украины, нужно объективно понимать тяжелую сложившуюся ситуацию и уйти. Президенту имеет смысл поставить главой Офиса не своего друга, а человека профессионального и незаангажированного. Власть должна вернуть прозрачность", - отметил Новиков.

По словам Новикова, ранее вся информация из разных источников доходила до президента, а открытость дискуссий служила предохранителем от излишнего влияния персоналий.

"Но сейчас, к сожалению, за счет ограниченного доступа к президенту у некоторых людей есть избыточные полномочия. Скажем так. И это опасно", - подчеркнул экс-советник Зеленского.

Полный текст интервью с экс-советником президента Зеленского Игорем Новиковым читайте здесь.

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