Ермаку, чтобы доказать, что он патриот Украины, нужно уйти, - экс-советник Зеленского Новиков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президенту Владимиру Зеленскому необходимо восстановить баланс мнений. Слушать разные точки зрения, а не только одну.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-советник Зеленского Игорь Новиков.
"Я считаю, что Андрею Ермаку для того, чтобы доказать, что он патриот Украины, нужно объективно понимать тяжелую сложившуюся ситуацию и уйти. Президенту имеет смысл поставить главой Офиса не своего друга, а человека профессионального и незаангажированного. Власть должна вернуть прозрачность", - отметил Новиков.
По словам Новикова, ранее вся информация из разных источников доходила до президента, а открытость дискуссий служила предохранителем от излишнего влияния персоналий.
"Но сейчас, к сожалению, за счет ограниченного доступа к президенту у некоторых людей есть избыточные полномочия. Скажем так. И это опасно", - подчеркнул экс-советник Зеленского.
Полный текст интервью с экс-советником президента Зеленского Игорем Новиковым читайте здесь.
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І йти воно повинно з посади - прямо на зону!
2 ч. ·
Господа, пока вы там не сделали из Игоря Новикова(который бывший советник Зеленского и вломил недавно Ермака) и прочая Сингуларити - новую патриотическую икону спешу вам напомнить:
1. Ермак тулил Новикова главой Нафтогаза, еще когда Витренко не было даже в проекте. Все это делалось с саппортом российской прессы в пользу Новикова, которая тщательно каментила слова этого ноунейма ПО ВОПРОСАМ ТАРИФОВ. Футуролог. Комментирует. Тарифы.
2. Новиков работал медийным прикрытием в скандале с оплатой левыми бабками через фиктиврую ГОшку американских лоббистов для Шевченко/Мецгера/Венедиктовой. Он запускал абсолютно бредовую версию, что это провокация мощных тайных недругов Шевченко и Венедиктовой. При этом как-то пропустив то факт, что организатор этой «провокации» его «студентка».
3. Тщательно почищенная инста его жены тем не менее свидетельствует о том, что до 17-18 года его семья жила в Москве или регулярно ее посещала.
4. Почитайте про его Сингуларити Юниверсити, которая на самом деле никакой не университет, а уж франшизы этой конторы вообще шляпа.
Новиков такая же ермачина как и сам Єрмак.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·24 мин
Два злейших врага украинской государственности Козак и Ермак «конструктивно обсуждают параметры рабочей встречи Путина и Зеленского».
" б" , "Б" из ОП не выпадет и доедят остатки государственности