"Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина

Личная встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина имела бы практическую ценность для более стабильных отношений двух стран.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен газете Financial Times.

"Я думаю, это было бы целесообразно, если бы оба президента могли бы говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал госсекретарь.

Он пояснил, что США желают не эскалации в отношениях с РФ, а большей стабильности, однако это зависит от действий российской стороны.

"Есть также области, где вести сотрудничество - в наших взаимных интересах. Мы уже видели один пример такого, и это было продление (договора) СНВ-III. Есть и другие области так называемой сферы стратегической стабильности, где, вероятно, можно добиться прогресса", - отметил Блинкен.

В то же время он напомнил, что Байден еще до избрания президентом США и в ходе телефонных разговоров с Путиным дал ясно понять, что "если Россия будет вести безрассудные, агрессивные действия, то мы (США - ред) ответим".

Блинкен добавил, что Москва может быть уверенной в новых контрмерах Вашингтона, если РФ, по мнению США, продолжит неконструктивную линию поведения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия выберет путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ. Байден четко заявил, - Блинкен