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Новости За рубежом
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Байден (2372) Путин (29845) Блинкен (744)

"Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Личная встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина имела бы практическую ценность для более стабильных отношений двух стран.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен газете Financial Times.

"Я думаю, это было бы целесообразно, если бы оба президента могли бы говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал госсекретарь.

Он пояснил, что США желают не эскалации в отношениях с РФ, а большей стабильности, однако это зависит от действий российской стороны.

"Есть также области, где вести сотрудничество - в наших взаимных интересах. Мы уже видели один пример такого, и это было продление (договора) СНВ-III. Есть и другие области так называемой сферы стратегической стабильности, где, вероятно, можно добиться прогресса", - отметил Блинкен.

В то же время он напомнил, что Байден еще до избрания президентом США и в ходе телефонных разговоров с Путиным дал ясно понять, что "если Россия будет вести безрассудные, агрессивные действия, то мы (США - ред) ответим".

Блинкен добавил, что Москва может быть уверенной в новых контрмерах Вашингтона, если РФ, по мнению США, продолжит неконструктивную линию поведения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия выберет путь неразумных и агрессивных действий, мы дадим ответ. Байден четко заявил, - Блинкен
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Топ комментарии
+1
пороть санкциями для начала "крутышек" болотно- залесских, пока голожопыми не станут...потом на паузу и посмотреть, как на сев корее -2,житие -бытие...если мало, то добавить животворящих... "Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 9263
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04.05.2021 22:05
+1
Кнут и пряник. Ничего нового. Но и по-другому никак.
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04.05.2021 22:17
+1
правильно.а тому Байден повинен дати чіткий сигнал елітам раши,шо путін не сприймаєтся США як стратегічна фігура.тобто США хочуть бачити демократичного президента раши .
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04.05.2021 22:30
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Ха-ха-ха кожен кожному загляне в око
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04.05.2021 22:02 Ответить
"Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1838 "Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1234
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04.05.2021 22:09 Ответить
пороть санкциями для начала "крутышек" болотно- залесских, пока голожопыми не станут...потом на паузу и посмотреть, как на сев корее -2,житие -бытие...если мало, то добавить животворящих... "Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 9263
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04.05.2021 22:05 Ответить
З огляду на зміст цієї статті я зрозумів що і американці бажають співробітництва з Росією.
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04.05.2021 22:07 Ответить
особливо демократи - Обама , Байден ...
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04.05.2021 22:08 Ответить
Тыц😂🌷
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04.05.2021 22:40 Ответить
які ще сфери стратегічної стабільності обговорювати з напівлюдиною путіним?від Байдена одне тільки запитання:коли нах'у підеш у відставку ,путін?
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04.05.2021 22:11 Ответить
Мнения США будут определяющеми .
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04.05.2021 22:14 Ответить
правильно.а тому Байден повинен дати чіткий сигнал елітам раши,шо путін не сприймаєтся США як стратегічна фігура.тобто США хочуть бачити демократичного президента раши .
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04.05.2021 22:30 Ответить
Кнут и пряник. Ничего нового. Но и по-другому никак.
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04.05.2021 22:17 Ответить
"Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 9738"Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 112 "Я думаю, это было бы целесообразно", - Блинкен о личной встрече Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 808
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04.05.2021 22:17 Ответить
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ:
"Монголо-татарское иго спасло Россию от растворения в Западе".
-----------
- Вуйко, а куди поділися монголо-татари, що завоювали Московію ?
- Та нікуди вони не поділися, синку. Просто вони перестали називати себе монголо-татарами.
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04.05.2021 22:46 Ответить
Обнимутся взасос. А чем будут торговать?
У Байдена есть только Украина
У пуйла есть опция участия в байденовской "зеленой сделке"
Сторгуются
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05.05.2021 02:21 Ответить
Україна це кордон західної цивілізації,далі це "дике поле".Та й Байден це не царь,тут рішення приймаються колегіально.Якби колективному заходу було б байдуже на Україну,то вони б не дрючили нашу владу на предмет боротьби з корупцією,та реформ взагалі.Це українські можновладці бойкотують реформи,бо після реформ,де ж вони харчуватися будуть?
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05.05.2021 06:01 Ответить
Колективному заходу байдуже на Україну - вони КВАЗИ дрючат нашу владу на предмет боротьби з корупцією,та реформ взагалі а сброю не дают
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05.05.2021 21:07 Ответить
 
 