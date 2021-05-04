Байден объявит о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от COVID-19 до 4 июля, - Белый дом
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Президент США Джо Байден объявить о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от коронавируса до 4 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.
Отмечается, что Байден объявит о цели, чтобы 70% взрослого населения получили хотя бы одну вакцину от COVID-19.
В Белом доме заявили, что вакцинация 160 миллионов человек до 4 июля позволит говорить о выходе из пандемии коронавируса.
"На следующем этапе кампании вакцинации администрация сделает вакцинацию более доступной, чем когда-либо прежде, продолжая повышать доверие людей к вакцинам и обеспечивая охват всех желающих", - говорится в сообщении.
Кроме того, Байден объявит об усилиях по вакцинации подростков в стране как можно скорее, если вакцина получит разрешение для этой возрастной группы от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и будет рекомендована для использования Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
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Айдахо
Правительственный указ № 2021-04 запрещает организациям и государственным служащим производить или выдавать паспорт вакцины COVID-19 или требовать доказательства получения вакцины COVID-19 для доступа к государственным услугам или учреждениям. Распоряжение подписано 7 апреля 2021 года.
(Незавершенное законодательство):
Законопроект № 63 защищает людей от принудительной или принудительной вакцинации и запрещает вакцинацию по всему штату. Согласно закону, никто не может быть вакцинирован без его явного согласия. Законопроект был передан в комитет по путям и средствам 1 февраля 2021 года.
Может, плохо ищу. Но не думаю, шо 70% наберется.
Законопроект Сената 2015 г. потребует, чтобы сотрудники определенных учреждений и отделов получали вакцину от COVID-19, если таковая предлагается. Эти объекты включают: (i) дома для ветеранов, (ii) дома престарелых, (iii) отделение интенсивной терапии больницы Университета Иллинойса и (iv) отделения интенсивной терапии больниц, лицензированных в соответствии с Законом о лицензировании больниц. Законопроект был передан в Комиссию по поручениям 26 февраля 2021 года.
Постановление 20 палаты разрешит и направит учреждения, которые требуют от учащихся вакцинации от COVID-19, включая: (i) лицензированные детские сады, (ii) школы K-12, (iii) колледжи и университеты и (iv) профессиональные училища, полностью проинформировать их о том, что вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации по причинам здоровья, религии или совести. Постановление было передано в Комитет по образованию 20 апреля 2021 года.
полностью проинформировать их о том, что вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации
Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) вакцины для профилактики коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19), вызываемой тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса 2 (SARS-CoV-2) у лиц 16 лет и старше. Разрешение на экстренное использование позволяет распространять вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 в США.
Это самая-самая лучшая вакцина?