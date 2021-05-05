РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12996 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
3 258 14
вакцина (3815) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) иммунитет (4)

Коллективный иммунитет от коронавируса появится к середине 2022 года, - глава компании BioNTech Шахин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Коллективный иммунитет от коронавируса появится к середине 2022 года, - глава компании BioNTech Шахин

Коллективный иммунитет от COVID-19 в странах с высокой плотностью населения будет достигнут к середине 2022 года.

 Такое мнение высказал 4 мая на саммите генеральных директоров, проводимом The Wall Street Journal, основатель и глава компании BioNTech (вместе с американской компанией Pfizer создала вакцину против коронавируса) Угур Шахин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

По его словам, к середине 2022 года даже регионы с высокой плотностью населения, как Индия, достигнут высокого уровня вакцинации и коллективного иммунитета.

Он отметил, что в ближайшие 12 месяцев все большее число индустриальных и развивающихся стран, а также стран с низким уровнем дохода достигнут коллективного иммунитета благодаря наращиванию мощностей по производству вакцин против коронавируса.

Высокий уровень иммунизации от COVID-19 должен быть достигнут во всем мире, "иначе в безопасности не будет никто", добавил Шахин.

Читайте также: Байден объявит о цели вакцинировать 70% взрослого населения США от COVID-19 до 4 июля, - Белый дом
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
О, стандартная схема разработчиков компьютерных антивирусов добралась и до реальной жизни. Уже давно не секрет, что разработчики антивирусного ПО сами и создают значительное количество вирусов, иначе зачем покупать их софт?
Бизнес, однако. Наверно раньше просто биотехнологии не были так развиты, чтобы плодить всякую заразу в контролируемом виде. А потом каждый год по "новому штамму" будут находить, который прошлая прививка не берёт - и покупай новую вакцину.
А сколько уже на тестах заработали, далеко не дешёвых?
Суки
показать весь комментарий
04.05.2021 23:50
+4
Тільки "рецепти дідів" врятують Вас від того, щоб збагачувати фарммафію. Лікуйте всі хвороби подорожником. А в якості контрацептивів замовляйте в Єгипті крокодиляче гівно. Фарммафія буде ридати. А ще десь був "дідівський спосіб лікування цукрового діабету..."
показать весь комментарий
05.05.2021 00:17
+3
https://www.msn.com/en-us/money/companies/pfizer-forecasts-2426bn-from-annual-sales-of-covid-19-vaccine/ar-BB1glJNF

Прогнозують, що пфайзер отримає 26 мільярдів доларів прибутку за 2021 рік на продажі вакцин від ковиду.
А ви "змова, змова". Бізнес.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ясно, в намордниках лазить будем еще очень долго.
показать весь комментарий
04.05.2021 22:33 Ответить
В Японии народ лазит в намордниках абсолютно добровольно. Без всяких ковидов. И нет, кто попытается это смогу и плохому качеству воздуха приписать, то нет, вы все абсолютно не правы. В японских мегаполисах вполне приличное качество воздуха, то вы с Китаем явно путаете. Просто там ты всегда болеешь за свой счет, а если ты болеешь слишком часто, типа два раза в год, то ты подводишь своего работодателя и тебе надо начинать бояться про увольнение.
показать весь комментарий
05.05.2021 03:39 Ответить
Не совсем. В Японии многолетняя традиция ношения мед.масок вьізвана подчеркнутьім уважением к окружающим. Маску принято носить каждому, которьій несмотря на симптомьі ОРВИ вьінужден вьійти из на улицу/общ. транспорт.
показать весь комментарий
05.05.2021 09:47 Ответить
Я именно про это, про совершенно другую ментальность, зачастую непонятную украинцам. Как, к примеру, эта черта, ставить интересы общества выше своих собственных, частных интересов. Мы же себя зачастую ведем так, как будто мы только что выехали с глухого хутора, немножко тут среди людей потусуемся, и назад к себе на хутор. И пофиг на остальной мир.
показать весь комментарий
06.05.2021 02:54 Ответить
Звісно,в країнах,де більшість буде вакцинованою.Це не про Україну.
показать весь комментарий
04.05.2021 22:35 Ответить
А у не привитых появится?

А привитые будут разносчиками при лёгкой форме заболевания?
А будут ли продавать фальшивые справки о вакцинировании?
показать весь комментарий
04.05.2021 22:40 Ответить
https://www.msn.com/en-us/money/companies/pfizer-forecasts-2426bn-from-annual-sales-of-covid-19-vaccine/ar-BB1glJNF

Прогнозують, що пфайзер отримає 26 мільярдів доларів прибутку за 2021 рік на продажі вакцин від ковиду.
А ви "змова, змова". Бізнес.
показать весь комментарий
04.05.2021 23:11 Ответить
О, стандартная схема разработчиков компьютерных антивирусов добралась и до реальной жизни. Уже давно не секрет, что разработчики антивирусного ПО сами и создают значительное количество вирусов, иначе зачем покупать их софт?
Бизнес, однако. Наверно раньше просто биотехнологии не были так развиты, чтобы плодить всякую заразу в контролируемом виде. А потом каждый год по "новому штамму" будут находить, который прошлая прививка не берёт - и покупай новую вакцину.
А сколько уже на тестах заработали, далеко не дешёвых?
Суки
показать весь комментарий
04.05.2021 23:50 Ответить
Тільки "рецепти дідів" врятують Вас від того, щоб збагачувати фарммафію. Лікуйте всі хвороби подорожником. А в якості контрацептивів замовляйте в Єгипті крокодиляче гівно. Фарммафія буде ридати. А ще десь був "дідівський спосіб лікування цукрового діабету..."
показать весь комментарий
05.05.2021 00:17 Ответить
Появится, вот только не за счет вакцин(которые уже будут нерабочие из-за новых штаммов), а за счет переболевших и умерших
показать весь комментарий
05.05.2021 00:19 Ответить
у нас обещали коллективный иммунитет к концу апреля но похоже из-за штаммов это все переносится на 2022
хотя народ перестал напрягаться - сегодня в кабачке в горах Пенсильвании никого не было в маске
я сам был после второго укола немного не в себе но выпить хотелось 😀
показать весь комментарий
05.05.2021 02:20 Ответить
А коллективный разум когда появится?
показать весь комментарий
05.05.2021 09:27 Ответить
 
 