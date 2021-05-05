Коллективный иммунитет от коронавируса появится к середине 2022 года, - глава компании BioNTech Шахин

Коллективный иммунитет от COVID-19 в странах с высокой плотностью населения будет достигнут к середине 2022 года.

Такое мнение высказал 4 мая на саммите генеральных директоров, проводимом The Wall Street Journal, основатель и глава компании BioNTech (вместе с американской компанией Pfizer создала вакцину против коронавируса) Угур Шахин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

По его словам, к середине 2022 года даже регионы с высокой плотностью населения, как Индия, достигнут высокого уровня вакцинации и коллективного иммунитета.



Он отметил, что в ближайшие 12 месяцев все большее число индустриальных и развивающихся стран, а также стран с низким уровнем дохода достигнут коллективного иммунитета благодаря наращиванию мощностей по производству вакцин против коронавируса.

Высокий уровень иммунизации от COVID-19 должен быть достигнут во всем мире, "иначе в безопасности не будет никто", добавил Шахин.

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