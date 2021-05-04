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В американском штате Нью Джерси будут раздавать бесплатное пиво всем взрослым, кто в течение мая вакцинируется от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В американском штате Нью Джерси будут раздавать бесплатное пиво всем взрослым, кто в течение мая вакцинируется от коронавируса

Власти Нью-Джерси начала кампанию "Укол и пиво" ​​( "Shot and a Beer"), в рамках которой каждый житель штата старше 21 года сможет получить бесплатное пиво, если вакцинируется против коронавируса в течение мая.

Об этом сообщил губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи. По его словам, получить кружку хмельного напитка можно будет в любом из 11 учреждений, участвующих в кампании, при наличии справки о вакцинации, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. 

"Укол и пиво" ​​- это лишь одна из мер в рамках кампании, объявленной Мерфи для ускорения вакцинации против COVID-19. Она также предусматривает работу мобильных пунктов вакцинации, которые будут прививать людей дома, и просветительскую кампанию для развенчания мифов о вакцинах.

Цель кампании - достичь показателя в 4,7 миллиона полностью вакцинированных против коронавируса жителей штата до 30 июня. По состоянию на 4 мая таких 3,3 миллиона, или 37% от всего населения.

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Топ комментарии
+7
Безкоштовний сир відомо де.
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04.05.2021 23:13
+6
Тю, лохи. 😁 А в Україні достатньо прокрутити хвилинний трейлер нового сезона "Слугі народа", де змужнілий Голобородько вколить собі двадцять кубів астразенеки, і як мінімум 73% потенційних бажаючих у вас в кармані! 😁
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04.05.2021 23:21
+5
Значить желающих добровольно заражаться(вакцинироваться) Ковидом все меньше... В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5467
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04.05.2021 23:41
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Безкоштовний сир відомо де.
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04.05.2021 23:13 Ответить
Безкоштовний сир там, де пацюків відловлюють. В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1420
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05.05.2021 07:13 Ответить
Прям как в начале покорения Америки!
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04.05.2021 23:13 Ответить
Лафа.В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8386
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04.05.2021 23:17 Ответить
Оригинально...
В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 2506
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04.05.2021 23:19 Ответить
Тю, лохи. 😁 А в Україні достатньо прокрутити хвилинний трейлер нового сезона "Слугі народа", де змужнілий Голобородько вколить собі двадцять кубів астразенеки, і як мінімум 73% потенційних бажаючих у вас в кармані! 😁
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04.05.2021 23:21 Ответить
Это даже круче чем у кацапов, где по десятку яиц выдают😁😁😁😁😁
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04.05.2021 23:23 Ответить
Жалюгідна спроба натягти сову на глобус
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04.05.2021 23:27 Ответить
Какой-то русский мир
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04.05.2021 23:36 Ответить
Значить желающих добровольно заражаться(вакцинироваться) Ковидом все меньше... В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5467
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04.05.2021 23:41 Ответить
неужели кто-то в штатах в возрасте 21+ не в состоянии сам себе купить бутылку пива, пускай и платного? В совке бы эта акция выстрелила на все 100%, а у них как-то смешно выглядит.
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04.05.2021 23:43 Ответить
В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4627
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04.05.2021 23:49 Ответить
в совке бутылка жигулевского пива стоила 32 копейки, пустую пивную бутылку принимали по 20 коп. Т.о., если сдаешь 2 бутылки - получаешь целую бутылку пива взамен и еще 8 коп. сдачи В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 477
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05.05.2021 11:51 Ответить
Чотко В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8284
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04.05.2021 23:49 Ответить
инициатива выглядит напрягающе... Скоро еще и доплачивать будут за вакцинацию.
Дичь какая-то.
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05.05.2021 00:03 Ответить
Тут окремі роботодавці платять ...
Одні 50 баксів (25+25), інші ніби по 50 за один раз.
Народ сперечається, бо це якби не законно.
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05.05.2021 00:17 Ответить
і в нас таке буде))
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05.05.2021 01:26 Ответить
пиво будет называться Biden Leftist Lager а из крана будут наливать Harris BLM Dark Ale
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05.05.2021 02:08 Ответить
ну хоть какая то польза от вакцинации В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 1376
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05.05.2021 06:35 Ответить
В американському штаті Нью-Джерсі роздаватимуть безкоштовне пиво всім дорослим, хто протягом травня вакцинується від коронавірусу - Цензор.НЕТ 4106
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05.05.2021 09:41 Ответить
Для вакцинації бомжів ита руссоемігранто - саме те, що треба.
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05.05.2021 10:11 Ответить
 
 