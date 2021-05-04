В американском штате Нью Джерси будут раздавать бесплатное пиво всем взрослым, кто в течение мая вакцинируется от коронавируса
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Власти Нью-Джерси начала кампанию "Укол и пиво" ( "Shot and a Beer"), в рамках которой каждый житель штата старше 21 года сможет получить бесплатное пиво, если вакцинируется против коронавируса в течение мая.
Об этом сообщил губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи. По его словам, получить кружку хмельного напитка можно будет в любом из 11 учреждений, участвующих в кампании, при наличии справки о вакцинации, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
"Укол и пиво" - это лишь одна из мер в рамках кампании, объявленной Мерфи для ускорения вакцинации против COVID-19. Она также предусматривает работу мобильных пунктов вакцинации, которые будут прививать людей дома, и просветительскую кампанию для развенчания мифов о вакцинах.
Цель кампании - достичь показателя в 4,7 миллиона полностью вакцинированных против коронавируса жителей штата до 30 июня. По состоянию на 4 мая таких 3,3 миллиона, или 37% от всего населения.
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Дичь какая-то.
Одні 50 баксів (25+25), інші ніби по 50 за один раз.
Народ сперечається, бо це якби не законно.