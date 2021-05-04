Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице: Генпрокурор Земан допускает приостановку дела

Уголовное дело по расследованию взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году может быть прекращено, если не удастся допросить подозреваемых.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske noviny, об этом заявил генпрокурор Павел Земан.

"Существует только одна следственная версия и что нельзя исключать, что уголовное производство закончится отложением дела. Если мы не заслушаем обоих подозреваемых или не обеспечим их явку", - отметил генпрокурор Чехии.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".