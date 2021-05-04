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Новости За рубежом
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Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице: Генпрокурор Земан допускает приостановку дела

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице: Генпрокурор Земан допускает приостановку дела

Уголовное дело по расследованию взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году может быть прекращено, если не удастся допросить подозреваемых.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske noviny, об этом заявил генпрокурор Павел Земан.

"Существует только одна следственная версия и что нельзя исключать, что уголовное производство закончится отложением дела. Если мы не заслушаем обоих подозреваемых или не обеспечим их явку", - отметил генпрокурор Чехии.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
блін, не забагато Земанів на одну правлячу верхівку?
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04.05.2021 23:42
+14
Сударь, я вызываю вас на дуэль, выбирайте пистолет или шпага?
- Шпага.
- Ну все хана вам сударь, - я выбираю пистолет.
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04.05.2021 23:38
+12
вряд ли.

кстати, те, которые на ЗЕ... начинаются все кретины ? Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи - Цензор.НЕТ 6028
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04.05.2021 23:41
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А они живые те подозреваемые шпили-вили?
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04.05.2021 23:31 Ответить
вряд ли.

кстати, те, которые на ЗЕ... начинаются все кретины ? Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи - Цензор.НЕТ 6028
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04.05.2021 23:41 Ответить
Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи - Цензор.НЕТ 1667
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04.05.2021 23:45 Ответить
За деякими даними одного прирізали біля під"їзду будинку, а другого застрілили у Сирії. Таких живими не залишають...
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05.05.2021 09:37 Ответить
Сударь, я вызываю вас на дуэль, выбирайте пистолет или шпага?
- Шпага.
- Ну все хана вам сударь, - я выбираю пистолет.
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04.05.2021 23:38 Ответить
блін, не забагато Земанів на одну правлячу верхівку?
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04.05.2021 23:42 Ответить
Там "земанів" пів країни.
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04.05.2021 23:47 Ответить
Коммуняка Земан косить під дурника , так як підозрювані вже давно знищені , за провальну справу !
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04.05.2021 23:44 Ответить
Как я и предполагал - ватники Чехии сливают это дело.
А тут со мной еще спорить пытались.
Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце: Генпрокурор Земан допускає припинення справи - Цензор.НЕТ 7864
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04.05.2021 23:45 Ответить
А без очного присутствия этих "туристов" следствие двигать уже невозможно ? Должны же быть какие-то факты, улики, свидетели, фото-видео фиксация передвижений подозреваемых в городе, вблизи складов и т д.... Или они безплотные духи. Почему на этих красавцев не вышли раньше, после их засвета в Солсбери ? Чем вообще занималось следствии в течении семи лет ?
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04.05.2021 23:54 Ответить
Кацапа, ты когда на бутылку садишься, гордишься сраной?
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05.05.2021 06:59 Ответить
А знову тут, это пониже твоей спины походу😀
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05.05.2021 07:00 Ответить
Приймайте парламентом процедуру заочного слідства та судочинства!
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04.05.2021 23:56 Ответить
Судья: подсудимый, признаёте себя виновным?
Подсудимый: нет!
Судья: ну на нет, и суда нет.

Кацапские дипломаты (шпионы), можете ехать назад.
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05.05.2021 00:02 Ответить
Хто б сумнівався.Російська аґентура , продажні урядовці,московські гроші в економіці...
Що за Україну тоді казати...
Вибухи на артскладах та Sputnik V: у Чехії політичний скандал з віцепрем'єром

"Чеське ЗМІ звинуватило віцепрем'єра країни, главу МВС Яна Гамачека у спробі приховати участь російської ГРУ в терактах 2014 року в обмін на отримання вакцини Sputnik V, Гамачек усе заперечує."
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05.05.2021 00:20 Ответить
Очевидно,-Сороса.
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05.05.2021 06:37 Ответить
И в любой жопе ты затычка. Хоть платят нормально?
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05.05.2021 07:02 Ответить
Всі знають Зємана ще з сересер. Це агент КДБ і нині активний член античешської державності. Коротко...зрадник народу та країни.
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27.08.2021 10:10 Ответить
 
 