США в ближайшее время отправят другим странам 10% вакцин собственного производства, - Байден
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Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты отправят примерно 10% от всех вакцин собственного производства другим странам для преодоления последствий пандемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы взяли на себя обязательства отправить 60 млн доз вакцины AstraZeneca в другие страны, начиная с этого месяца до июня. Это означает, что от всего количества вакцин, которые мы изготовили для Соединенных Штатов за это время, около 10% пойдет остальному миру", - отметил Байден.
Президент США назвал этот шаг "важным гуманитарным обязательством" США - в дополнение к участию Америки в программе COVAX.
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