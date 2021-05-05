Заблокированный в соцсетях Трамп запустил собственную платформу для общения с американцами
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший президент США Дональд Трамп запустил сайт, специально созданный для его прямого общения с американцами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Американские СМИ отмечают, что это произошло за день до того, как Facebook примет решение о судьбе аккаунта Трампа.
Новый ресурс, названный "From the Desk of Donald J. Trump", позволяет Трампу публиковать как тексты, так и видео. Западные СМИ подчёркивают, что ресурс больше похож на личный блог, чем на соцсеть.
Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, на которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.
Основные американские соцсети "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Вашингтоне в начале января 2021 года.
Трамп же уже несколько лет предупреждает, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.
Пожалуйста, подождите...
А на твоём, неграмотном, школьном недоученном было бы
We all are presidents
я как то ему в твитер написал путин должен умереть и он меня сразу же забанил.. ватник малоросский
Люди зверніть увагу, такі пісятєлі пробують своїм "інтелектом" затьмарити "науковця" ківу!
Промову розібрали з усіх боків і шукали =заклики=, але все вперлося лише в інтерпретації.
А коли демівська сенаторка Максін Вотерс попхалася не у свій штат до натовпу, який чергував під судом, де проходили слухання у справі Дерека Шовена і відкрито та публічно виголошувала:
"We're looking for a guilty verdict and we're looking to see if all of the talk that took place and has been taking place after they saw what happened to George Floyd. If nothing does not happen, then we know that we got to not only stay in the street, but we have got to fight for justice," she added.
"We got to stay on the street. And we've got to get more active, we've got to get more confrontational. We've got to make sure that they know that we mean business," she said.
https://www.cnn.com/2021/04/19/politics/maxine-waters-derek-chauvin-trial/index.html
Waters calls for protesters to 'get more confrontational' if no guilty verdict is reached in Derek Chauvin trial
На всі звернення респів - деми сліпі і глухі. Жодного заклику до violence, ніц. "Свята борчиня".
Люди (нормальні) були дуже обурені, вимагали відкликати її. Але демівська кліка своїх не здає.
Я не обговорюю його особистість: я ним ніколи не цікавилася, щоб могти дискутувати про нього. Так, щось читала - загалом в курсі, але не в деталях. Ніколи не стежила за його твітами, тим більше.
Навела конкретний приклад (висвітлювався на одному з консервативних сайтів).
Одному - бан пожиттєвий, на інших платформах - =думають=.
А другій - нічого, все класно.
От саме подібне лицемірство обурює.
Куанонщики и прочая реднековская срань без фюрера никуда. Вот и старается рыжий.
Здорово же Трампу прищемили гебнявые testiculus - «свидетель мужественности».