Заблокированный в соцсетях Трамп запустил собственную платформу для общения с американцами

Бывший президент США Дональд Трамп запустил сайт, специально созданный для его прямого общения с американцами.

Американские СМИ отмечают, что это произошло за день до того, как Facebook примет решение о судьбе аккаунта Трампа.

Новый ресурс, названный "From the Desk of Donald J. Trump", позволяет Трампу публиковать как тексты, так и видео. Западные СМИ подчёркивают, что ресурс больше похож на личный блог, чем на соцсеть.

Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, на которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.

Основные американские соцсети "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Вашингтоне в начале января 2021 года.

Трамп же уже несколько лет предупреждает, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.