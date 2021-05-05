РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4980 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 105 48
сайт (318) США (23153) Трамп (3338)

Заблокированный в соцсетях Трамп запустил собственную платформу для общения с американцами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Заблокированный в соцсетях Трамп запустил собственную платформу для общения с американцами

Бывший президент США Дональд Трамп запустил сайт, специально созданный для его прямого общения с американцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Американские СМИ отмечают, что это произошло за день до того, как Facebook примет решение о судьбе аккаунта Трампа.

Новый ресурс, названный "From the Desk of Donald J. Trump", позволяет Трампу публиковать как тексты, так и видео. Западные СМИ подчёркивают, что ресурс больше похож на личный блог, чем на соцсеть.

Ранее в окружении Трампа сообщали, что он может запустить именно соцсеть, на которой его сторонники смогут беспрепятственно общаться.

Основные американские соцсети "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Вашингтоне в начале января 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп считает, что США нужно "ладить" с Россией: "Я нравился Путину, он нравился мне"

Трамп же уже несколько лет предупреждает, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Чечня-круто?
показать весь комментарий
05.05.2021 07:30
+6
Не розумію які в трампа є чесноти окрім того що він неврівноважена особистість та любить *****?
показать весь комментарий
05.05.2021 08:36
+5
Цитадель демократии.)
показать весь комментарий
05.05.2021 07:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"We're each presiden" - говорил?
показать весь комментарий
05.05.2021 07:27 Ответить
Шо ти сказати хотіло? Переклади з американської на англійську.
показать весь комментарий
05.05.2021 08:01 Ответить
На английском будет так же.
А на твоём, неграмотном, школьном недоученном было бы
We all are presidents
показать весь комментарий
05.05.2021 14:25 Ответить
Это же насколько надо быть дебилом чтобы создать не соц. сеть, а личный сайт.
показать весь комментарий
05.05.2021 07:27 Ответить
Трамп - покійник. Він вже нікому не потрібний. Як і наш ВАВА ЗЕ. Ляльки зробила своє шоу. Живими їх не залишать ..
показать весь комментарий
05.05.2021 08:08 Ответить
Дебил, а что, только у Трампа есть личный сайт? Думай, убогий, хоть иногда что ты пишешь.
показать весь комментарий
05.05.2021 08:13 Ответить
ты тупень? трамп обещал создать свободную соц. сеть, альтернативу всяким фейсбукам и твиттерам, а создал секту имени трампа.
показать весь комментарий
05.05.2021 09:13 Ответить
Сам тупой
показать весь комментарий
05.05.2021 13:03 Ответить
Сайт для общения с собой любимым не есть СОЦИАЛЬНАЯ сеть!!!!
показать весь комментарий
05.05.2021 09:42 Ответить
Цитадель демократии.)
показать весь комментарий
05.05.2021 07:28 Ответить
Чечня-круто?
показать весь комментарий
05.05.2021 07:30 Ответить
дерьмак уже подписался?
показать весь комментарий
05.05.2021 07:37 Ответить
и правильно сделали что заблокировали этого любителя ху*ла!!
я как то ему в твитер написал путин должен умереть и он меня сразу же забанил.. ватник малоросский
показать весь комментарий
05.05.2021 07:58 Ответить
Давно пора. Тільки так можна боротися з монополією більшовичків-сцуккербергів. Вони ж не лише Трампа забанили. Вони вичистили з тирнету практично увесь консервативний та націоналістичний контент - статті документальні фільми та відеоматеріали. Беруть приклад з більшовичків, які буквально на 2-3 день після своєї ліворуції позакривали всю опозиційну пресу.
показать весь комментарий
05.05.2021 07:59 Ответить
Яке ти хворе ...
показать весь комментарий
05.05.2021 08:05 Ответить
З таким ніком , ясно що не сподобалось! Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями - Цензор.НЕТ 236
показать весь комментарий
05.05.2021 08:37 Ответить
А шо мадяр робить на укр сайті ? На щі заробляє ?
показать весь комментарий
05.05.2021 09:14 Ответить
У нащадків безславних нквдистів навіть невистачає нейронів щоб ідентифікувати прапорець?!
Люди зверніть увагу, такі пісятєлі пробують своїм "інтелектом" затьмарити "науковця" ківу! Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями - Цензор.НЕТ 2089
показать весь комментарий
05.05.2021 14:00 Ответить
Логічно і очікувано. Якщо в =оплоті демократії= подвійні стандарти (як пишуть самі американці), то потрібно шукати інші варіанти. Добре, що він має таку можливість.

Промову розібрали з усіх боків і шукали =заклики=, але все вперлося лише в інтерпретації.

А коли демівська сенаторка Максін Вотерс попхалася не у свій штат до натовпу, який чергував під судом, де проходили слухання у справі Дерека Шовена і відкрито та публічно виголошувала:
"We're looking for a guilty verdict and we're looking to see if all of the talk that took place and has been taking place after they saw what happened to George Floyd. If nothing does not happen, then we know that we got to not only stay in the street, but we have got to fight for justice," she added.

"We got to stay on the street. And we've got to get more active, we've got to get more confrontational. We've got to make sure that they know that we mean business," she said.

https://www.cnn.com/2021/04/19/politics/maxine-waters-derek-chauvin-trial/index.html

Waters calls for protesters to 'get more confrontational' if no guilty verdict is reached in Derek Chauvin trial

На всі звернення респів - деми сліпі і глухі. Жодного заклику до violence, ніц. "Свята борчиня".
Люди (нормальні) були дуже обурені, вимагали відкликати її. Але демівська кліка своїх не здає.
показать весь комментарий
05.05.2021 08:05 Ответить
В них усiх там щось з мозком. Мабуть технологiii манипуляцiii мисленням. Нема сенсу навiть намагатися щоб Вас зрозумiли...
показать весь комментарий
05.05.2021 08:15 Ответить
Не розумію які в трампа є чесноти окрім того що він неврівноважена особистість та любить *****?
показать весь комментарий
05.05.2021 08:36 Ответить
Де я писала про чесноти ? І до чого тут вони ?
Я не обговорюю його особистість: я ним ніколи не цікавилася, щоб могти дискутувати про нього. Так, щось читала - загалом в курсі, але не в деталях. Ніколи не стежила за його твітами, тим більше.

Навела конкретний приклад (висвітлювався на одному з консервативних сайтів).
Одному - бан пожиттєвий, на інших платформах - =думають=.
А другій - нічого, все класно.
От саме подібне лицемірство обурює.
показать весь комментарий
05.05.2021 08:42 Ответить
fence-line.org/2021/05/o-reputacii-strany-chast-4/
показать весь комментарий
05.05.2021 10:16 Ответить
Ведана , ви зараз виглядаєте як протухша кремлівська консерва. Вам самій не гидко ? Чи це просто робота ? = 30 срібників.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:21 Ответить
Витягую, де бачу.
показать весь комментарий
05.05.2021 09:22 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
05.05.2021 09:25 Ответить
Навіщо ?
показать весь комментарий
05.05.2021 10:17 Ответить
Від вас тхне лаптями .
показать весь комментарий
05.05.2021 10:24 Ответить
Доречі , вам шо в Лахті до цих пір не розіслали методички , шо Порох сьомий ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ?!!!!!
показать весь комментарий
05.05.2021 09:20 Ответить
Одержимый Порохом?
показать весь комментарий
05.05.2021 09:22 Ответить
Ні . Просто кращого Президента України не бачу наразі.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:18 Ответить
Трамп-парам-пам-пам.... Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями - Цензор.НЕТ 8429
показать весь комментарий
05.05.2021 08:44 Ответить
Блин, когда уже этого мошенника-популиста посадят?
показать весь комментарий
05.05.2021 08:56 Ответить
Какой общительный дедушка...

Куанонщики и прочая реднековская срань без фюрера никуда. Вот и старается рыжий.
показать весь комментарий
05.05.2021 09:46 Ответить
Это канал, по которому трампа можно послать и не бояться, что ошибся.
показать весь комментарий
05.05.2021 09:52 Ответить
Четыре года Трамп играл свое несравненное эго на всемирных подмостках, корчил из себя все что угодно, только не президента великой страны США. Х-путин был доволен и мог творил все, что ему заблагорассудится.
Здорово же Трампу прищемили гебнявые testiculus - «свидетель мужественности».
показать весь комментарий
05.05.2021 09:54 Ответить
Щось слово "платформа" стало якесь модне, ще після "платформи примирення" знівелює "Кримську платформу".
показать весь комментарий
05.05.2021 10:31 Ответить
Получены новые вводные из Кремля.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:39 Ответить
👍
показать весь комментарий
05.05.2021 11:06 Ответить
Якщо там є в наявності блекджек та хвойди, тоді має рацію! Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями - Цензор.НЕТ 9064
показать весь комментарий
05.05.2021 11:28 Ответить
Хоч буде де збиратися неадекватам. Моделайзер там ще конкурс краси влаштує серед трампісток-тепешок, згадає бурхливу молодість. Заблокований у соцмережах Трамп запустив власну платформу для спілкування з американцями - Цензор.НЕТ 2203
показать весь комментарий
05.05.2021 12:57 Ответить
Если цензор есть даже в америке то надо открывать свой сайт . А на его основе и соц сеть.
показать весь комментарий
05.05.2021 18:49 Ответить
молодец, всё верно.
показать весь комментарий
06.05.2021 03:57 Ответить
 
 