Враг за сутки 11 раз срывал "тишину" на Донбассе. Наемники РФ били из 120-мм минометов вблизи Водяного и Красногоровки, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра. Дважды противник открывал огонь возле Красногоровки из минометов 120-мм калибра и из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Авдеевки российские оккупанты осуществили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Луганское - еще и из гранатометов различных систем.
В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденне, Зализное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.
Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 5 мая, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", добавили в пресс-центре ОС.
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Відкривайте вогонь, коли вам загрожує небезпека, і не звертайте увагу, якщо командири вам цього не дозволяють.
Геополитика по-русски: Захватить Крым, разосравшись со всеми соседями в Европе, развязать войну на Донбассе, убить полтора десятка тысяч украинцев, а деньги на это «одолжить» у китайцев, отдав им в аренду, за символическую сумму в 5 долларов за гектар, на 50 лет, территорию Сибири, раз в ПЯТЬпревышающую оккупированную территорию Крыма и Донбасса… (а теперь ещё и ломать голову, как захваченный Крым водой напоить, а Донбасс - накормить…).
Повідмлення від зе- штабу ООС має такий же "глибокий сенс", як "За минулу добу дівчина втрачала цноту 11 раз." Вибачте.