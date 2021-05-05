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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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беспилотник (2074) обстрел (20039) Донбасс (26944) операция Объединенных сил (4182)

Враг за сутки 11 раз срывал "тишину" на Донбассе. Наемники РФ били из 120-мм минометов вблизи Водяного и Красногоровки, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки 11 раз срывал

За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра. Дважды противник открывал огонь возле Красногоровки из минометов 120-мм калибра и из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки российские оккупанты осуществили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Луганское  - еще и из гранатометов различных систем.

В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденне, Зализное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

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Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 5 мая, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 11 раз срывал тишину на Донбассе. Наемники РФ били из 120-мм минометов вблизи Водяного и Красногоровки, - штаб ОС 01
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Відкривайте вогонь, коли вам загрожує небезпека, і не звертайте увагу, якщо командири вам цього не дозволяють.
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05.05.2021 08:21 Ответить
Бизнес по-русски: украсть вагон водки, продать, а деньги - пропить…
Геополитика по-русски: Захватить Крым, разосравшись со всеми соседями в Европе, развязать войну на Донбассе, убить полтора десятка тысяч украинцев, а деньги на это «одолжить» у китайцев, отдав им в аренду, за символическую сумму в 5 долларов за гектар, на 50 лет, территорию Сибири, раз в ПЯТЬпревышающую оккупированную территорию Крыма и Донбасса… (а теперь ещё и ломать голову, как захваченный Крым водой напоить, а Донбасс - накормить…).
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05.05.2021 08:58 Ответить
Відверта маніпуляція за кацапською калькою.
Повідмлення від зе- штабу ООС має такий же "глибокий сенс", як "За минулу добу дівчина втрачала цноту 11 раз." Вибачте.
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05.05.2021 10:18 Ответить
Если обстрел - полная блокада Новоотсоссии и Крыма, все пукты пропуска закрыть на сутки! Если есть погибшие и раненые - на неделю!
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05.05.2021 21:21 Ответить
 
 