В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 мая 2021 года.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 мая 2021 года. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 1 671 человек;
летальных случаев - 161;
выздоровели - 7 728 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 29 154 (в том числе методом ПЦР - 19206, методом ИФА - 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5877).
За все время пандемии в Украине
заболели - 2 090 986 человек;
выздоровели - 1 697 358 человек;
летальных случаев - 45 077;
проведено ПЦР-тестов - 9 518 164.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...