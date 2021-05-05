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В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели

2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 мая 2021 года. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 02госпитализирован - 1 671 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 02летальных случаев - 161;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 02выздоровели - 7 728 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 29 154 (в том числе методом ПЦР - 19206, методом ИФА - 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5877).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 07заболели - 2 090 986 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 07выздоровели - 1 697 358 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 07летальных случаев - 45 077;

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 9 518 164.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели 14
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В Украине за сутки от COVID-19 умер 161 человек, зафиксированы 2 576 новых случаев заражения, 7 728 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 139
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05.05.2021 08:15 Ответить
Вот, что животворящий САМОГОН творит! А вы там говорие - Пфайзер, АстраЗенеки и КовиШилды какие-то!))))))))))))).
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05.05.2021 08:29 Ответить
И украинцы должны вести детей в школу при такой эпидситуации. А потом искать деньги на кислородные концентраторы.
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05.05.2021 17:39 Ответить
 
 