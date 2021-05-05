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Каждую неделю появляются две новые мутации коронавируса. К чему это приведет - неизвестно, - врач-инфекционист Курпита

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Каждую неделю появляются две новые мутации коронавируса. К чему это приведет - неизвестно, - врач-инфекционист Курпита

Врач-инфекционист Владимир Курпита говорит, что коронавирус останется с нами навсегда. Он может менять свою форму, проявления, особенности. Но он точно с нами останется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил изданию "Сегодня".

По словам медика, самое важное, что нужно понимать о COVID-19, – заразиться им можно только при условии личного контакта с больным.

"Он не возникает в воздухе. Если вы попадаете в скопление людей – неважно, это зимой или летом, – если у вас имеется тесный контакт, вероятнее всего, что вы проконтактируете с этим вирусом. Однако есть методология, которая позволяет создавать вакцины к заболеваниям, которые раньше не могли создать. Ну, например, гепатит С или ВИЧ-инфекция. Возможно, это прорыв в развитии вакцин к таким серьезным заболеваниям, как Альцгеймера, или паркинсонизм, или онкологические заболевания", – говорит Владимир Курпита.

Он отмечает, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции – вакцинироваться. Эпидемия стимулировала появление как классических типов препарата, так и совершенно новых, которые, без преувеличения, могут стать прорывом в медицине. По словам медика, существенные изменения в лечении таких болезней мы сможем увидеть уже через 5-7 лет. А пока учимся сосуществовать с новым вирусом.

"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", – говорит врач -инфекционист.

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Топ комментарии
+8
Цей лікар мав би знати, шо респіраторні віруси здебільшого мутують набагато швидше. Якшо не знає, нехай в будь-якого терапевта спитає.
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05.05.2021 08:42
+6
а кто будет зебилам в штаны срать?
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05.05.2021 08:21
+6
Это не ифекционист это пропагандон нового образа жизни в вечных локдаунах, который даже не знает, что скорость мутации гриппа выше чем у его любимого страшнейшего заболевания.

Про новую методологию и прививки от ВИЧ чудо-инфекционист мог быть прочитать интервью открывателя вируса ВИЧ Монтанье.

Специально для доморощенного светила - Монтанье сказал, что путем создателей вакцин от COVID он и его группа прошли на 10 лет раньше и пытылись создать так же вакцину от ВИЧ. Это тупик, единственным результатом которого стало то, что получившие вакцину стали по итогу в 2 раза восприимчевее к ВИЧ. Вакцинацию во время эпидемии - сознательное её усиление. Это тоже Монтанье сказал.
Ну и поскольку из медиков во всех СМИ видны и слышны только такие неадекваты - лично у меня нет сомнений, что мутные ухватистые степановы и им подобные курпиты оседлали новую страшилку и не прочь продолжать свой банкет за наш счет вечно
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05.05.2021 09:16
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Правила форума Совет форумчан
та да. кислород уже не в моде. пора Пороху биотуалеты закупать, бо там новый симптом у свежих штаммов - диарея.
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05.05.2021 08:20 Ответить
а кто будет зебилам в штаны срать?
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05.05.2021 08:21 Ответить
Он же Не зря ж биотуалеты закупал
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05.05.2021 09:34 Ответить
Всю жизнь в маске? Каждую неделю появляются две новые мутации коронавируса. К чему это приведет - неизвестно, - врач-инфекционист Курпита - Цензор.НЕТ 5996
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05.05.2021 08:21 Ответить
Нет причин для беспокойства . Эта "жисть" может закончится и через неделю , а маска ,-это соломинка для утопающего. """Любое действие , даже бессмысленное -лучше бездействия"
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05.05.2021 08:42 Ответить
если не знаешь что делать лучше ничего не делай, а то расстреляют как паникера
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05.05.2021 09:28 Ответить
Он отмечает, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции - вакцинироваться.Источник: https://censor.net/ru/n3263567

Чи хтось подає статистику, скільки щеплених госпіталізують ?

Про маски теж була така ж риторика ... Тоді взагалі кричали: носіть і не захворієте.
З вакцинами аналогічний сценарій не пройшов.
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05.05.2021 08:27 Ответить
да. как-то странно - вакцинироваться через каждые 12 недель. надо вакцинироваться после каждого аванса и зарплаты. от каждой из четырёх появившихся новых мутаций.
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05.05.2021 08:31 Ответить
Такой статистики не будет, за нее и с должности вылететь можно.
Думаю процент больных там такой же, но ведь всегда можно сказать, что "да они переболели но в легкой форме" (хотя это все довольно субъективно), и типа без смертей (а тот кто умер усер от "сопутствующих заболеваний" (типа мозоля на пятке))
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05.05.2021 09:40 Ответить
Скільки вже тисяч років він так мутує?
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05.05.2021 08:29 Ответить
"Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта"- до вимирання кретинів у білих балахонах від спеціального яду приготованого для аненцефалів! Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 7759
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05.05.2021 08:30 Ответить
Похоже природа серьезно обеспокоилась перенаселением планеты.
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05.05.2021 08:38 Ответить
Это не природа а Бил Гейц, он даже развелся по этому поводу Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 7916
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05.05.2021 08:59 Ответить
Развелся гейц что-бы не размножатся больше, нагадил всему шарику на психах
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05.05.2021 10:51 Ответить
Єто не природа, явно!
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05.05.2021 13:13 Ответить
Як оптимістично ... курва ..
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05.05.2021 08:42 Ответить
Оптимизм это почти идиотизм Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 7412
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05.05.2021 08:43 Ответить
Цей лікар мав би знати, шо респіраторні віруси здебільшого мутують набагато швидше. Якшо не знає, нехай в будь-якого терапевта спитає.
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05.05.2021 08:42 Ответить
Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 5450 Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 7402
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05.05.2021 08:52 Ответить
Это не ифекционист это пропагандон нового образа жизни в вечных локдаунах, который даже не знает, что скорость мутации гриппа выше чем у его любимого страшнейшего заболевания.

Про новую методологию и прививки от ВИЧ чудо-инфекционист мог быть прочитать интервью открывателя вируса ВИЧ Монтанье.

Специально для доморощенного светила - Монтанье сказал, что путем создателей вакцин от COVID он и его группа прошли на 10 лет раньше и пытылись создать так же вакцину от ВИЧ. Это тупик, единственным результатом которого стало то, что получившие вакцину стали по итогу в 2 раза восприимчевее к ВИЧ. Вакцинацию во время эпидемии - сознательное её усиление. Это тоже Монтанье сказал.
Ну и поскольку из медиков во всех СМИ видны и слышны только такие неадекваты - лично у меня нет сомнений, что мутные ухватистые степановы и им подобные курпиты оседлали новую страшилку и не прочь продолжать свой банкет за наш счет вечно
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05.05.2021 09:16 Ответить
Ну так епть, 6,5 ярда на закупку вакцин в год, из них минимум десятина - 650лямов - откаты. И так каждый год, это ж как озолотиться можно, рыжий Ахметка нервно курит в сторонке и думает тем ли он занят Щотижня з'являються дві нові мутації коронавірусу. До чого це призведе - невідомо, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 9650
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05.05.2021 13:17 Ответить
Сорок лет мак не родил голода не знали. А вот в виртуальной реальности это может вызвать панику,если правительства для буратин обьявит это опасным для жизни. С коронобесием без сговора государствеников и выгоды для себя озабоченых не обошлось. Всем выгодно запуганое быдло в загоне. Что хочешь то и делай,хочь стриги хочь шкуру сдирай.
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05.05.2021 09:38 Ответить
вот гады рептилоиды, правда!?
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05.05.2021 09:47 Ответить
Кроме запугивания пока от врачей ничего другого не слышу. Но вот сто лет назад была самая страшная эпидемия испанки или "легочной чумы". как называли ее в России. Это заболевание по симптомам очень похожее на ковид. Не было тогда ни вакцин, ни каких либо других методов спасения ,кроме карантина и масок. Активная фаза заболевание была 1,5 г. Погибло в мире от 50 млн. до 100млн. людей. Исчезла испанка внезапно, фактически при достижении пика заболеваемости. Так за 100 лет не удосужились ученые отвели на простой вопрос-а почему она исчезла.
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05.05.2021 13:50 Ответить
 
 