Каждую неделю появляются две новые мутации коронавируса. К чему это приведет - неизвестно, - врач-инфекционист Курпита
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Врач-инфекционист Владимир Курпита говорит, что коронавирус останется с нами навсегда. Он может менять свою форму, проявления, особенности. Но он точно с нами останется.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил изданию "Сегодня".
По словам медика, самое важное, что нужно понимать о COVID-19, – заразиться им можно только при условии личного контакта с больным.
"Он не возникает в воздухе. Если вы попадаете в скопление людей – неважно, это зимой или летом, – если у вас имеется тесный контакт, вероятнее всего, что вы проконтактируете с этим вирусом. Однако есть методология, которая позволяет создавать вакцины к заболеваниям, которые раньше не могли создать. Ну, например, гепатит С или ВИЧ-инфекция. Возможно, это прорыв в развитии вакцин к таким серьезным заболеваниям, как Альцгеймера, или паркинсонизм, или онкологические заболевания", – говорит Владимир Курпита.
Он отмечает, что единственный способ избежать тяжелого течения инфекции – вакцинироваться. Эпидемия стимулировала появление как классических типов препарата, так и совершенно новых, которые, без преувеличения, могут стать прорывом в медицине. По словам медика, существенные изменения в лечении таких болезней мы сможем увидеть уже через 5-7 лет. А пока учимся сосуществовать с новым вирусом.
"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", – говорит врач -инфекционист.
Пожалуйста, подождите...
Чи хтось подає статистику, скільки щеплених госпіталізують ?
Про маски теж була така ж риторика ... Тоді взагалі кричали: носіть і не захворієте.
З вакцинами аналогічний сценарій не пройшов.
Думаю процент больных там такой же, но ведь всегда можно сказать, что "да они переболели но в легкой форме" (хотя это все довольно субъективно), и типа без смертей (а тот кто умер усер от "сопутствующих заболеваний" (типа мозоля на пятке))
Про новую методологию и прививки от ВИЧ чудо-инфекционист мог быть прочитать интервью открывателя вируса ВИЧ Монтанье.
Специально для доморощенного светила - Монтанье сказал, что путем создателей вакцин от COVID он и его группа прошли на 10 лет раньше и пытылись создать так же вакцину от ВИЧ. Это тупик, единственным результатом которого стало то, что получившие вакцину стали по итогу в 2 раза восприимчевее к ВИЧ. Вакцинацию во время эпидемии - сознательное её усиление. Это тоже Монтанье сказал.
Ну и поскольку из медиков во всех СМИ видны и слышны только такие неадекваты - лично у меня нет сомнений, что мутные ухватистые степановы и им подобные курпиты оседлали новую страшилку и не прочь продолжать свой банкет за наш счет вечно