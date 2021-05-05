США оставляют за собой право вводить санкции в ответ на агрессию России, - Белый дом

США готовы конструктивно взаимодействовать с Россией, если она прекратит агрессивные действия и риторику. Однако оставляют за собой право привлекать ее к ответственности в случае, если Москва не прекратит злонамеренной деятельности.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Псаки отметила, что США все так же выражают озабоченность неправомерными действиями Москвы и привлекают ее к ответственности, как это было, к примеру, в случае с ситуацией, в которой оказался оппозиционер Алексей Навальный, или после попытки Кремля вмешаться в выборы в Соединенных Штатах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию нужно заставить выполнять свои международные обязательства, - Блинкен

"В то же время, мы считаем, что существуют области, в которых мы можем продолжать совместную работу. Именно так исторически складываются отношения в области безопасности, дипломатические отношения по всему миру", - заявила Псаки.

Вашингтон посылает Москве ясный сигнал о том, что США не стремятся к эскалации "ни с точки зрения риторики, ни с точки зрения действий", отметила она.