РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4924 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Санкции против России
1 561 7
Россия (91187) санкции (10609) США (23153) Псаки (168)

США оставляют за собой право вводить санкции в ответ на агрессию России, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США оставляют за собой право вводить санкции в ответ на агрессию России, - Белый дом

США готовы конструктивно взаимодействовать с Россией, если она прекратит агрессивные действия и риторику. Однако оставляют за собой право привлекать ее к ответственности в случае, если Москва не прекратит злонамеренной деятельности.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Псаки отметила, что США все так же выражают озабоченность неправомерными действиями Москвы и привлекают ее к ответственности, как это было, к примеру, в случае с ситуацией, в которой оказался оппозиционер Алексей Навальный, или после попытки Кремля вмешаться в выборы в Соединенных Штатах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию нужно заставить выполнять свои международные обязательства, - Блинкен

"В то же время, мы считаем, что существуют области, в которых мы можем продолжать совместную работу. Именно так исторически складываются отношения в области безопасности, дипломатические отношения по всему миру", - заявила Псаки.

Вашингтон посылает Москве ясный сигнал о том, что США не стремятся к эскалации "ни с точки зрения риторики, ни с точки зрения действий", отметила она.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Не пойму я одного - чего американцы нас пугают санкциями?... Напечатали-бы кучу долларов, и рассыпали-бы, над Россией... Половина "патриотов России" затоптала бы друг друга в очередях у "обменников", а другая половина - в очередях у ликёро-водочных магазинов...
показать весь комментарий
05.05.2021 08:37 Ответить
США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9547 США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1420
показать весь комментарий
05.05.2021 08:41 Ответить
Та і Росія схоже не позбавила себе такого права.... США залишають за собою право вводити санкції у відповідь на агресію Росії, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5287
показать весь комментарий
05.05.2021 08:41 Ответить
Шо опять Воронеж ? Или Маску валенки запретят носить?
показать весь комментарий
05.05.2021 08:46 Ответить
Ответят несимметрично: запретят Михалкову летать в Космос.
показать весь комментарий
05.05.2021 08:53 Ответить
Большего удовольствия ,чем наблюдать раздувающую щеки паРашу -трудно представить.Ксе что может казламордия, это испортить воздух.
показать весь комментарий
05.05.2021 08:50 Ответить
Никогда в истории агрессор не выиграл войну!
Фашистская россия идет по стопам фашистской Германии..
показать весь комментарий
05.05.2021 08:52 Ответить
 
 