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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 3 425 человек, на Львовщине и Хмельнитчине не сделали ни одной прививки, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 3 425 человек, на Львовщине и Хмельнитчине не сделали ни одной прививки, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 303 человека.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"3 425 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 мая 2021 в Украине. 759 434 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 4 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 514 821 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (879), Харьковской (384 ) и Киевской (355) областях, в Хмельницкой и Львовской областях не сделали ни одной прививки.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 3 425 человек, на Львовщине и Хмельнитчине не сделали ни одной прививки, - Степанов 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 3 425 человек, на Львовщине и Хмельнитчине не сделали ни одной прививки, - Степанов 02
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Топ комментарии
+4
А як би на їхньому місці були б якісь дурачки? Отож.
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05.05.2021 08:38
+2
Та не спішіть ви так! За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 3 425 человек, на Львовщине и Хмельнитчине не сделали ни одной прививки, - Степанов - Цензор.НЕТ 7982
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05.05.2021 08:37
+2
Це перемога, чи вона прийде папіжже?
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05.05.2021 08:39
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Темпы вакцинации просто поражают...сразу видно что мастера спорта взялись за дело...а что было бы если бы они были перворазрядниками?? Страшно представить...
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05.05.2021 08:32 Ответить
А як би на їхньому місці були б якісь дурачки? Отож.
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05.05.2021 08:38 Ответить
УЧОРА БУВ ЩЕ ВИХІДНИЙ
Згідно зі ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні:у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок та вівторок 3 і 4 травня.
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05.05.2021 12:30 Ответить
Та не спішіть ви так! За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 3 425 человек, на Львовщине и Хмельнитчине не сделали ни одной прививки, - Степанов - Цензор.НЕТ 7982
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05.05.2021 08:37 Ответить
Це перемога, чи вона прийде папіжже?
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05.05.2021 08:39 Ответить
Папіжже прийде пісєц ,коли наріт почне дохнути від ковішайсів ,рфіздерів , як у Індії! За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 1760
Тоді здіпанноф і решта персонажів підуть вібрати участь у традиції відновлення традиції інквізиції -кремації чортів живцем! За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 1435
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05.05.2021 08:47 Ответить
Что-то у вас с математикой не лады. Если 9,5 млн. стало меньше 2,09 млн. в 4 раза.
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05.05.2021 11:52 Ответить
что 9,5?
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05.05.2021 15:12 Ответить
9,5 млн. тестов это в 4,5 раза больше, чем 2,09 млн. зараженных. Перечитайте свои заповеди плоскоземельщика еще раз и найдите 2 отличия.
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05.05.2021 17:37 Ответить
точно. спб. комент. удаляю как некорректный
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05.05.2021 17:51 Ответить
так не всім тести роблять, коли є явно усі ознаки вірусу.
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05.05.2021 12:36 Ответить
Грубо но по делу. Чушь. Для того и придумали тесты чтобы отличать ковид од других напастей. Потому как степень тяжести у всех разная, а симптомы то ли грипп, то ли пневмония,
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05.05.2021 15:15 Ответить
послухай людей: у сім"ї заболіває один, йому роблять тест, заболіває другий, третій, чтвертий - їм тест ніхто не робить!!! а коли симптоматика маловиражена, то вони і до лікаря не звертаються. так шо засунь своє грубо сам знаєш куди.
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05.05.2021 15:29 Ответить
А я знаю другие примеры. Две недели назад умерла моя родственница. Масса хронических болезней. От сахарного диабета, гипертонии до чисто женских. Попала в больницу, через сутки вердикт патологоанатома - короновирус. Фишка в чем? Услуги по погребению умершего от ковид в 4! раза дороже. И главное, про послухай. Ни одного из членов ее семьи не протестировали, не изолировали и даже температуру не померяли. Как говорил дед Панас - От така йухня , малята
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05.05.2021 16:15 Ответить
так а я тобі про те саме, нашо ти повторив те, що тобі вже розказали. ти сам собі придумав протистояння і кидаєшся на людей. лічиться не думам у мозгоправа, псіх?
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05.05.2021 16:22 Ответить
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 771
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05.05.2021 08:44 Ответить
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 7782
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05.05.2021 08:44 Ответить
Вже пора зєлєнському присвоїти звання генералісімуса, бо він переміг у війні з ковідом За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 3250
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05.05.2021 08:44 Ответить
Сначала СМИ пол года рассказывают какие плохие вакцины и какие могут быть последствия.
Потом власти разбазарили антиковидные деньги и устроили платные тесты на ковид.
Потом Степанов изворачивается как может доказывая что они молодцы и все понимают что ему приходится врать.
И после этого власть хватает на рынке вакцин что удаётся (а цену кто то знает) разные вакцины и убеждает вакцинироваться.
ИДИТОЫ!
Тем временем многие переболели и я в том числе.
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05.05.2021 08:51 Ответить
Кому эти ваши "вакцины" нужны, от несуществующего барановируса. Пусть степанов себе их колет, ну и врачам еще слишком умным. А то инфаркт - барановирус, рак - барановирус, под машину попал - барановирус, кашель - барановирус, похмелье - барановирус, грипп - барановирус, кариес - барановирус. Достал уже этот цирк
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05.05.2021 08:57 Ответить
Вы еще не переболели? Если нет, то желаю вам не тяжелее средней степени испытать.
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05.05.2021 11:53 Ответить
Нет, конечно. Как можно переболеть тем, чего нет?
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05.05.2021 16:26 Ответить
Ну, тогда пожелаю счастливой встречи с неизведанным.
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05.05.2021 17:36 Ответить
Очень мало для рабочего дня.
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05.05.2021 09:23 Ответить
Это мало даже для выходного дня...потому как пукнкты вакцинации должны работать 24/7...
И в выходные вакцинаций должно быть даже больше...потому как люди не на работе...
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05.05.2021 09:25 Ответить
Одно не понятно, желающих полмиллиона человек, вакцина для такого количества есть. Почему не проколоть их всех максимум за неделю?
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05.05.2021 11:54 Ответить
а потім робити? люди у кабінеті вакцинації уходять у безстрокову відпустку, а потім повертаються, коли вакцина появляється? розтягують.
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05.05.2021 12:32 Ответить
який робочий день? Паска неділя, понеділок, вівторок - неробочі дні.

Згідно зі ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день співпадає з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні:у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок та вівторок 3 і 4 травня.
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05.05.2021 12:29 Ответить
вакцинація в Україні нагадує хворого в реанімації, якого кожний понеділок і вівторок реанімують, середу четвер він наче добре себе почувається, а з п"ятниці і усі вихідні він знов на грані смерті, і у понеділок знов починається реанімація.
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 3 425 осіб, на Львівщині та Хмельниччині не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 5829"
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05.05.2021 12:24 Ответить
Зато все нардепы вакцинировались Спутником.
Инфа 100%.
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05.05.2021 13:22 Ответить
 
 