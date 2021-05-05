"Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Слуга народа" Павел Фролов объяснил решение Кабмина о признании неудовлетворительной работы правления НАК "Нафтогаз" и увольнении с должности ее главы Андрея Коболева, а также прекращение полномочий Наблюдательного совета компании.
Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказал нардеп СН Павел Фролов.
По его словам, причинами увольнения экс-руководителя НАКа были отрицательный финансовый результат, провал собственной добычи газа и увеличение вознаграждения ТОП-менеджменту.
"Так, в 2020 году убытки "Нафтогаза" составили более 19 млрд грн. При этом в финплане компании, который готовился командой А.Коболева, было запланировано получить 11,5 млрд грн прибыли. Можно понять объективные причины падения доходов (низкие цены на газ в течение года, отделение бизнеса по транспортировке газа), но они были прогнозируемы. В то же время "Нафтогаз" получил из бюджета компенсацию в размере 32 млрд грн (по ПСО). И все равно был убыточным", - пояснил нардеп.
"Во-вторых, несмотря на полную поддержку всех ветвей власти "Нафтогаз" не только не увеличил добычу газа, как было предусмотрено утвержденным Правительством стратегическим документом - Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины, а наоборот - сократил его. Добыча газа "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 4% по отношению к предыдущему году, в 2020 году - сократился на 5%, что в целом привело к невыполнению почти на треть планов по увеличению газового суверенитета и энергонезависимости Украины (14,15 млрд м3 фактической добычи в 2020 году по отношению к 20,1 млрд м3 планового задания). При этом, частные компании, добывающие газ на территории Украины, демонстрировали противоположный тренд и наращивали объемы добычи и в 2019, и в 2020", - продолжил "слуга народа".
"Несмотря на такие отрицательные результаты НАКа в 2020 году были вдвое увеличены расходы на зарплаты и премии руководству до 672 млн грн, по сравнению с 343 млн грн в 2019 году. И это история не о вознаграждении обычных рабочих, а о суперпремии 5 членам правления и 12 директорам компании. По законодательству такое премирование не могло состояться без согласования наблюдательного совета "Нафтогаза", который несмотря на вышеуказанные результаты высоко оценила работу правления НАК в 2020 году", - детализировал Фролов.
"Существенные замечания к работе "Нафтогаза "вызывает также его сотрудничество с "Региональной газовой группой" Дмитрия Фирташа, которая продолжает занимать монопольное положение (около 3/4 всего объема) на рынке газоснабжения населения Украины. "Нафтога"з, предложив годовую цену газа в 7,96 грн / м3, предоставил своему прямому конкуренту такие условия оптовых поставок газа, что олигархическая РГК могла предложить населению годовую цену газа всего на 3 копейки дороже чем у "Нафтогаза" (7,99 грн / м3)", - констатировал нардеп.
"Оценивая не только ситуацию, которая сложилась в "Нафтогазе", а и реформу корпоративного управления в Украине в целом, надо отметить, что, к сожалению, имплементация рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) у нас состоялась лишь фрагментарно. Предоставив независимость и полномочия наблюдательным советам, авторы реформы "забыли" об ответственности членов этих наблюдательных советов", - резюмировал Фролов.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
Пожалуйста, подождите...
- развал только начавшейся строиться системы корпоративного управления гос-компаниями (одно из ключевых требований по реформам от МВФ, которое уже было записано в выполненные)
- дешевым кредитам МФВ машем ручкой и не ждем еще годик
- набсовет уволился полным составом, взамен наберут нужных Ермаку людей - они накерують то что нужно Ермаку
- фактически кидок стратегических союзников (штаты, ЕС) в условиях войны с рашкой
- огромный минус в репутацию власти и вообще ее адекватность перед взятыми обязательствами (Ермаку привет)
- возврат и масштабирование схем в отрасли
- развал попыток построить нормальный рынок, а не "низкую цену и процветание за этот счет фирташей"
- поход по миру за деньгами (или дорогие кредиты у тех кто даст или здравствуй Путин - новый кормилец нашего бюджета)
- ...
а так, да, ничего плохого для Украины нет, одни плюсы (жаль только что они идут зеленой банде, Бене, Фирташу).
Бо коли при янику було зовнішнє управління кацапами, ви всі, дебіли, мовчали тоді!
И теперь #***********?
Ни слова про Фирташа.
Ни слова про ИО главы Минэнерго Витренко.
Просто ЗЕбанде нужен был полный контроль над Нафтогазом. А Витренко аж подгорало возглавить Нафтогаз.
Вот и все причины.
Возникновение финансового убытка по итогам 2020 года является результатом применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которое обосновывает начисление резервов сомнительных долгов.Источник: https://biz.censor.net/n3263448Вот членам Набсовета верю, вам же, зелень, не верю.
Більше , ніхто в Нафтогазі мільйонних зарплат отримувати не буде ..
зедебіли Ви це здобули разом, один з головних наповнювачів бюджету стає збитковим