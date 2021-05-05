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Новости Политика Украины
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Нафтогаз (3098) увольнение (2508) Коболев (455) Фролов (11)

"Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Павел Фролов объяснил решение Кабмина о признании неудовлетворительной работы правления НАК "Нафтогаз" и увольнении с должности ее главы Андрея Коболева, а также прекращение полномочий Наблюдательного совета компании.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказал нардеп СН Павел Фролов.

По его словам, причинами увольнения экс-руководителя НАКа были отрицательный финансовый результат, провал собственной добычи газа и увеличение вознаграждения ТОП-менеджменту.

"Так, в 2020 году убытки "Нафтогаза" составили более 19 млрд грн. При этом в финплане компании, который готовился командой А.Коболева, было запланировано получить 11,5 млрд грн прибыли. Можно понять объективные причины падения доходов (низкие цены на газ в течение года, отделение бизнеса по транспортировке газа), но они были прогнозируемы. В то же время "Нафтогаз" получил из бюджета компенсацию в размере 32 млрд грн (по ПСО). И все равно был убыточным", - пояснил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коболев связывает свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"

"Во-вторых, несмотря на полную поддержку всех ветвей власти "Нафтогаз" не только не увеличил добычу газа, как было предусмотрено утвержденным Правительством стратегическим документом - Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины, а наоборот - сократил его. Добыча газа "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 4% по отношению к предыдущему году, в 2020 году - сократился на 5%, что в целом привело к невыполнению почти на треть планов по увеличению газового суверенитета и энергонезависимости Украины (14,15 млрд м3 фактической добычи в 2020 году по отношению к 20,1 млрд м3 планового задания). При этом, частные компании, добывающие газ на территории Украины, демонстрировали противоположный тренд и наращивали объемы добычи и в 2019, и в 2020", - продолжил "слуга народа".

"Несмотря на такие отрицательные результаты НАКа в 2020 году были вдвое увеличены расходы на зарплаты и премии руководству до 672 млн грн, по сравнению с 343 млн грн в 2019 году. И это история не о вознаграждении обычных рабочих, а о суперпремии 5 членам правления и 12 директорам компании. По законодательству такое премирование не могло состояться без согласования наблюдательного совета "Нафтогаза", который несмотря на вышеуказанные результаты высоко оценила работу правления НАК в 2020 году", - детализировал Фролов.

"Существенные замечания к работе "Нафтогаза "вызывает также его сотрудничество с "Региональной газовой группой" Дмитрия Фирташа, которая продолжает занимать монопольное положение (около 3/4 всего объема) на рынке газоснабжения населения Украины. "Нафтога"з, предложив годовую цену газа в 7,96 грн / м3, предоставил своему прямому конкуренту такие условия оптовых поставок газа, что олигархическая РГК могла предложить населению годовую цену газа всего на 3 копейки дороже чем у "Нафтогаза" (7,99 грн / м3)", - констатировал нардеп.

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"Оценивая не только ситуацию, которая сложилась в "Нафтогазе", а и реформу корпоративного управления в Украине в целом, надо отметить, что, к сожалению, имплементация рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) у нас состоялась лишь фрагментарно. Предоставив независимость и полномочия наблюдательным советам, авторы реформы "забыли" об ответственности членов этих наблюдательных советов", - резюмировал Фролов.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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Топ комментарии
+8
А скажи чому Порошенко проти цього звільнення?
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05.05.2021 09:11
+6
Для нынешней Украины абсолютно ничего плохого не вижу. Мое сообщение - сарказм, решил "набросить на вентилятор" для тех, кому Порох до сих пор не дает спокойно спать.
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05.05.2021 09:35
+5
Порошенко никак не угомонится и до сих пор крадет газ из газосховищ "Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 4617
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05.05.2021 09:08
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Порошенко никак не угомонится и до сих пор крадет газ из газосховищ "Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 4617
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05.05.2021 09:08 Ответить
А скажи чому Порошенко проти цього звільнення?
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05.05.2021 09:11 Ответить
Все очевидно, Коболев - человек Порошенко, а оба они работают на Сороса и являются агентами внешнего управления.
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05.05.2021 09:18 Ответить
а что плохого во внешнем управлении если свое только воровать и может ?
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05.05.2021 09:30 Ответить
Для нынешней Украины абсолютно ничего плохого не вижу. Мое сообщение - сарказм, решил "набросить на вентилятор" для тех, кому Порох до сих пор не дает спокойно спать.
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05.05.2021 09:35 Ответить
Ну давай поглядим:
- развал только начавшейся строиться системы корпоративного управления гос-компаниями (одно из ключевых требований по реформам от МВФ, которое уже было записано в выполненные)
- дешевым кредитам МФВ машем ручкой и не ждем еще годик
- набсовет уволился полным составом, взамен наберут нужных Ермаку людей - они накерують то что нужно Ермаку
- фактически кидок стратегических союзников (штаты, ЕС) в условиях войны с рашкой
- огромный минус в репутацию власти и вообще ее адекватность перед взятыми обязательствами (Ермаку привет)

- возврат и масштабирование схем в отрасли
- развал попыток построить нормальный рынок, а не "низкую цену и процветание за этот счет фирташей"
- поход по миру за деньгами (или дорогие кредиты у тех кто даст или здравствуй Путин - новый кормилец нашего бюджета)

- ...

а так, да, ничего плохого для Украины нет, одни плюсы (жаль только что они идут зеленой банде, Бене, Фирташу).
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05.05.2021 16:03 Ответить
Хто пише про зовнішнє управління, той ідіот і ватнік!
Бо коли при янику було зовнішнє управління кацапами, ви всі, дебіли, мовчали тоді!
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05.05.2021 09:33 Ответить
Ну я при Яныке возмущался, что доллар по 8, а газ по 3 "Слуга народу" Фролов пояснив причини звільнення Коболєва: Незважаючи на 19 млрд грн збитків, топменеджменту "Нафтогазу" збільшили зарплати і премії вдвічі до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 3728
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05.05.2021 20:55 Ответить
Але найкраще ми жили при Ющі і баксі по 5... Найбільші зарплати, найбільше квартир-машин купували. Але ж вата це не згадує, вони на зека яника досі д...очать!
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05.05.2021 21:09 Ответить
При Юще? Так с этим я согласен.
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05.05.2021 21:17 Ответить
а что тебе Порошенко не ответил?
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05.05.2021 09:18 Ответить
"Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 592 "Слуга народа" Фролов объяснил причины увольнения Коболева: Несмотря на 19 млрд грн убытков, топ-менеджменту "Нафтогаза" увеличили зарплаты и премии вдвое до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 1728
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05.05.2021 09:18 Ответить
Вы про прокладки напишите, откуда это сумашедшая цена в 8 гривен. 20 млрд. кубов собственной добычи
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05.05.2021 09:18 Ответить
Сейчас будет 12. Жри-те😄
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05.05.2021 11:07 Ответить
а що власний газ має бути безкоштовним ?
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05.05.2021 11:34 Ответить
2 плюс 2 умеешь складывать? Когда научишься напишешь. А я в газовом хозяйстве 10 лет отработал.и принимал решения
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05.05.2021 17:42 Ответить
Может они очень умные и им нужно хорошо платить чтобы все не бросили.
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05.05.2021 09:20 Ответить
Умные - это посадить пол страны на коммунальную субсидию?
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05.05.2021 09:31 Ответить
а ты 2 года назад во время выборов о чем думало?
И теперь #***********?
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05.05.2021 10:14 Ответить
Ээ. А причины убытков кого-то вообще интересуют?
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05.05.2021 09:23 Ответить
Тщщщ...
Ни слова про Фирташа.
Ни слова про ИО главы Минэнерго Витренко.
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05.05.2021 09:39 Ответить
Я волнуюсь, а как с УкрПочтой?
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05.05.2021 11:09 Ответить
Не дивлячись на падіння ВВП, рівня життя, ріст цін фінансування ОПи збільшили на дофіга. У Фролова аналогії не виникає? А от у мене виникає. Можете варто звільнити і ОПу, і того, чиє функціонування вона забезпечує? То як, Фролов?
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05.05.2021 09:26 Ответить
Осталось услышать позицию Коболева на эти обвинения - уверен что ему есть что сказать
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05.05.2021 09:31 Ответить
Соболев уже говорил что зарплату не будет получать
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05.05.2021 09:48 Ответить
ти диви, при порохе была прибыль а тут убыткок да ещё бабки с бюджета. видимо меньше воровать стали
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05.05.2021 09:33 Ответить
В Укрзалізниці теж мільярдні збитки за 2020, а у Сєржа Лєща величезна зарплата. Коли його виженуть?? Чи він свій, то його чіпати не можна?
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05.05.2021 09:34 Ответить
Яке йшло, таке здибало. Видається, у найбіднішій країні Європи навіть з чисто етичних міркувань управлінці не повнні отримувати зарплати в кілька мільйонів гривень і виписувати самі собі премії в кілька десятків мільйонів...
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05.05.2021 09:34 Ответить
Брехня.

Просто ЗЕбанде нужен был полный контроль над Нафтогазом. А Витренко аж подгорало возглавить Нафтогаз.

Вот и все причины.
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05.05.2021 09:38 Ответить
Набсовет также подчеркивает, что нормализованная прибыль "Нафтогаза" за 2020 год, за исключением резервов сомнительных долгов и компенсации за выполнение специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа, составляет 3,2 млрд грн, что больше, чем в предыдущем году - 2,6 млрд грн, несмотря на низкие цены на энергоресурсы и падение спроса.
Возникновение финансового убытка по итогам 2020 года является результатом применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которое обосновывает начисление резервов сомнительных долгов.Источник: https://biz.censor.net/n3263448Вот членам Набсовета верю, вам же, зелень, не верю.
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05.05.2021 10:16 Ответить
Ця контора - непотріб і зло.
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05.05.2021 10:17 Ответить
Они все там охреневшие ворюги!
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05.05.2021 10:42 Ответить
Ну шо ш , ось тепер - Вітрєнко прийде , порядок навєде ....... Кхе - кхе "Слуга народу" Фролов пояснив причини звільнення Коболєва: Незважаючи на 19 млрд грн збитків, топменеджменту "Нафтогазу" збільшили зарплати і премії вдвічі до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 5531..
Більше , ніхто в Нафтогазі мільйонних зарплат отримувати не буде ."Слуга народу" Фролов пояснив причини звільнення Коболєва: Незважаючи на 19 млрд грн збитків, топменеджменту "Нафтогазу" збільшили зарплати і премії вдвічі до 672 млн грн - Цензор.НЕТ 1708.
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05.05.2021 10:45 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.НЕОБХІДНА ПЕТИЦІЯ З ВИМОГОЮ ПРИЙНЯТИ ТАКИЙ ЗАКОН. Хто знає , як це робиться , ЗРОБІТЬ ЦЕ , ЛЮДИ ПІДТРИМАЮТЬ
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05.05.2021 11:06 Ответить
Твоя ж влада прийшла, чого репетуєш?
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05.05.2021 11:11 Ответить
не розумію як можуть бути збитки у компанії яка торгує газом, це все робиться штучно кабміном, Нафтогазу облгази не платять за поставлений газ, а у сховища потрібно газ закачувати.......
зедебіли Ви це здобули разом, один з головних наповнювачів бюджету стає збитковим
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05.05.2021 11:32 Ответить
Если быть объективным, то надо сказать, что Шмигаленок утвердил эти премии.
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05.05.2021 14:02 Ответить
 
 