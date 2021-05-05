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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 154,9 млн, число жертв достигло 3,2 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 154,9 млн, число жертв достигло 3,2 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 мая в мире зарегистрировали 776 695 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 667 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 154 994 578 случаев инфицирования, из них 776 695 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 241 298 человек, из них 13 667 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 154,9 млн, число жертв достигло 3,2 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 132,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 154,9 млн, число жертв достигло 3,2 млн 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7, по летальным случаям - 14-ю и 5-ю позицию соответственно.
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 154,9 млн, число жертв достигло 3,2 млн - Цензор.НЕТ 6518
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05.05.2021 09:13 Ответить
До речі, якщо хто не знав, 100% верблюдів в Омані інфіковані короновірусом (правда, дещо іншим штамом, ніж ковід-19). Чи не тому Лєнка така сумна була?
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05.05.2021 11:12 Ответить
Хватит нагонять ковидный психоз, это уже начинает надоедать.
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05.05.2021 09:48 Ответить
 
 