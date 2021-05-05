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Проекта "Стена" нет, но обустройство границы с Россией еще продолжается, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проекта

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что сейчас продолжается обустройство границы с Российской Федерацией. При этом проекта "Стена" нет.

Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Проекта "Стена" нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект "Стена" ассоциируется лишь с негативными проявлениями", - заявил Дейнеко.

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По его словам, то, когда удастся завершить обустройство границы с РФ, зависит только от Украины и того, что хочет видеть общество на границе.

"Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от российских "Искандеров" и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны", - пояснил Дейнеко.

Он добавил, что в его представлении "стена" должна обеспечивать 100% контроль за линией границы.

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"Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор", - отметил глава ГПСУ.

Отметим, проект Европейского вала на границе с РФ начал выполняться в 2014 году после начала российской агрессии.
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Топ комментарии
+14
Кролик Сеня получил страну со 137 тыс грн на казначейском счету.При этом выплачивал с колёс пенсии и зарплаты без задержек А ты недоумок которому лень погуглить обливаешь его грязью.Хотя ты наверное в то время в бамперы писался!
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05.05.2021 10:06
+7
«... когда удастся завершить обустройство границы с РФ, зависит только от Украины и того, что хочет видеть общество на границе.» - суспільство хоче бачити «Свати» і голубой огоньок і малороса президентом.
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05.05.2021 09:55
+4
Даже строить ничего не нужно, просто берем домбасян с лугандонцами и под дулом автомата заставляем их копать лопатами канал за кусок хлеба Проекта "Стена" нет, но обустройство границы с Россией еще продолжается, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 754
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05.05.2021 09:23
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нада просто выкопать ров из азовского моря по границе шириной в 100 метров аж до границы с белорашкой
Проекта "Стена" нет, но обустройство границы с Россией еще продолжается, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 2651
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05.05.2021 09:19 Ответить
Даже строить ничего не нужно, просто берем домбасян с лугандонцами и под дулом автомата заставляем их копать лопатами канал за кусок хлеба Проекта "Стена" нет, но обустройство границы с Россией еще продолжается, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 754
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05.05.2021 09:23 Ответить
это Днепр
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05.05.2021 12:04 Ответить
отношения уже на таком уровне что стены с расеей уже не нужно, обойдёмся обустройством границы?.......
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05.05.2021 09:33 Ответить
Хорошо в свое время кролик-сеня руки нагрел на этом проекте, а теперь корчит из себя пламенного патриота!!! Клоун, где посадки обещанные тобой на всю страну???
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05.05.2021 09:35 Ответить
Кролик Сеня получил страну со 137 тыс грн на казначейском счету.При этом выплачивал с колёс пенсии и зарплаты без задержек А ты недоумок которому лень погуглить обливаешь его грязью.Хотя ты наверное в то время в бамперы писался!
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05.05.2021 10:06 Ответить
Ты эту фигню рассказывай своей бабушке, идиот!!! Сколько сеня платит за отмывание своей никчемной персоны, а, поц?????
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05.05.2021 10:12 Ответить
Документы в студию чувак.
Всем интересно.
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05.05.2021 10:21 Ответить
Гораздо меньше, чем Зе за взрывы складов с боеприпасами. Чего не сделаешь чтобы к власти прийти. Правда? Проєкту "Стіна" немає, але облаштування кордону з Росією ще триває, - голова Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 6248
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05.05.2021 10:38 Ответить
137 тыс грн... В эту чушь реально кто-то верит?
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05.05.2021 10:44 Ответить
Аквариумным рыбкам есть смысл, что-то доказывать?
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05.05.2021 11:00 Ответить
Можеш вірити , можеш не вірити - а твій янукович вкрав ВСЕ . І стіна потрібна , і Яценюк все правильно робив - не дарма на нього розвернули травлю , поки не прибрали .
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05.05.2021 11:29 Ответить
Так если он делал все верно, где результат? Где стена? На неё бабло же выделялось.
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05.05.2021 12:44 Ответить
Читаємо уважно , потім запитуємо . Попрацював би Яценюк ще - були б результати . А так кацапи , як завжди , саму дурну брехню підкинуть , а насєлєніє хрюкає :"кролік сєня!". А наступного разу біжить і вибирає ціле зе .
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05.05.2021 18:12 Ответить
Сейчас бы защищать ахметовскую собаку, обвиняя во всех бедах россиян.
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05.05.2021 19:37 Ответить
А ти захищаєш сосіян ? А хто проти сосіян - той чиясь собака ? Так ти сосіянин чи підлизувач сосіянам , вони називають "маларос" ?
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05.05.2021 20:21 Ответить
Не обязательно быть настолько узколобым. Мир не делится исключительно на Яценюка и Россию.
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06.05.2021 07:40 Ответить
И с каких это пор Ахметов против России? Я как будто с ребёнком общаюсь.
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06.05.2021 07:44 Ответить
Зі мною не спілкуйся , а "абщяйся с ребйонкамі" . Який Ахмєтов ? На ... він мені треба ? Я про нього щось казав ? Блін , ви , рускіе , нормальними не буваєте .
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06.05.2021 22:32 Ответить
Ещё раз для тупых - Яценюк шестерка Ахметова.
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07.05.2021 10:51 Ответить
Просто педроты подменяют понятия и специально вводят в заблуждение. Есть две разные вещи - единый казначейский счет, куда стекаются бюджетные деньги, и золотовалютные резервы - главные запасы. Так вот, озвученная сумма могла теоретически быть на казначейском счету. И это не такая уж и редкость, а особенно, учитывая, что это было начало года и новый финансовый план, в связи с событиями на Майдане, никто не выполнял. Но, при этом, вовсе не значит, что был пустой золотовалютный резерв, т.е. главные стратегические запасы страны. А новая власть не нашла более лучшего способа наполнить бюджет, как опустить гривну в четыре раза. И, вуаля, бюджет полный!
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05.05.2021 13:48 Ответить
Міг стіьки не строчити - достатньо : зезезезе....
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05.05.2021 18:03 Ответить
причем тут вера или нет
это публичные данные, можешь сам проверить, если клепки хватит

чушью это может только ничего не понимающий в теме назвать
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05.05.2021 15:52 Ответить
Клоун обосрался. Вместе с тобой. Кстати пруфы на - "кролик-сеня руки нагрел на этом проекте", будут? Проєкту "Стіна" немає, але облаштування кордону з Росією ще триває, - голова Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 3184
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05.05.2021 10:37 Ответить
В общем Дейнеко озвучил то, что давно было понятно. Проект "Стена", запущенный при Яценюке, оказался профанацией и пропагандистской трескотней.
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05.05.2021 09:43 Ответить
Тупой платит дважды! Второй раз своей жизнью!
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05.05.2021 10:00 Ответить
Проект "Стена", запущенный при Яценюке - продолжается.

Ваши высеры - оказались профанацией и пропагандистской трескотней.
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05.05.2021 10:40 Ответить
«... когда удастся завершить обустройство границы с РФ, зависит только от Украины и того, что хочет видеть общество на границе.» - суспільство хоче бачити «Свати» і голубой огоньок і малороса президентом.
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05.05.2021 09:55 Ответить
суспільство хоче бачити «Свати» і голубой огоньок і малороса президентом./ Зеленский не малорос. Зеленский еврей. Зеленский возглавляет президентский рейтинг.
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05.05.2021 10:02 Ответить
шмаркля насамперед по духу глибокий провiнцiйний совок.
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05.05.2021 16:14 Ответить
Воно(зе) не єврей - воно ватний совок . Як і всі , хто його захищає .
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05.05.2021 20:24 Ответить
Проекта Стена нет! Но есть проект ПЕРЕДЕЛ КОНТРОБАНДЫ!
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05.05.2021 09:58 Ответить
КонтрАбанды . Просто читай , не умничай .
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05.05.2021 20:26 Ответить
нет такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от российских "Искандеров" и танковИсточник: https://censor.net/ru/n3263579

Трепло ты, главпогранец, этот проект задумывался не для защиты от Искандеров, а "с негативными проявлениями" у нас ассоциируется и Госпогранслужба.
Интересно, кто, когда и на каком основании отказался от устройства этого сооружения?
Кто и когда решил, что Стена не упростит и не сделает более эффективной охрану границ Украины?
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05.05.2021 10:11 Ответить
Тебе пояснили что всё запланированное по проекту и делается, демаркацию границы с обустройством назвали проектом "стена", это условное название, но тупари всё хотят увидеть стену в прямом смысле!
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05.05.2021 11:22 Ответить
Придурок , стіна "не потрібна", по-твоєму потрібні величезні дірки з відсутністю всяких натяків на кордон , як , наприклад , між Сумською обл . та курскою губєрнією .
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05.05.2021 11:35 Ответить
те, кто слушает объяснения и еще кивает, и есть тупари...
И все еще пытаются разглядеть в еврейском мальчике из цирка патриота Украины.
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05.05.2021 12:11 Ответить
Та ці уроди прекрасно знали , для чого стіна . А вона потрібна , насамперед , щоб орда не лізла , як до себе додому . Тому вони й приклали максимум зусиль , щоб Яценюка прибрати з допомогою отаких хрюкальщиків .
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05.05.2021 20:30 Ответить
Проекта нету...Денег выделенных на него тоже уже нету... Значит и уголовного дела нету...
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05.05.2021 10:20 Ответить
Миллард у Яценюка, Яценюк в Вашингтоне.
Проєкту "Стіна" немає, але облаштування кордону з Росією ще триває, - голова Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 8970
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05.05.2021 10:52 Ответить
- Який відтинок кордону з Росією ще залишилось так облаштувати?

- В минулому році я бачив новину, що Естонія хоче інженерно облаштувати свій кордон з РФ. Наведу дві цифри. Протяжність кордону між Естонією і Росією по суходолу становить 135 км, на його облаштування планується витратити 130 млн євро. Тобто вартість облаштування кордону трохи менше 1 млн євро за погонний кілометр.

Коли ж у нас починався так званий проект "Стіна", то прогнозувалось, що вартість його буде 4 млрд гривень. Потім вона була зменшена до 2,5 млрд. На сьогоднішній день фактично витрачено вже 2 млрд гривень. На цей рік заплановані витрати 338 млн гривень. Ми вирішили дещо змінити формат, бо ми прагнемо зменшення собівартості робіт. І тепер частину робіт ми проводимо вже самі.

Ми рік билися над тим, щоб нам дозволили займатися плановими видами господарської діяльності і з листопада 2020-го ми отримали право самим виготовляти колючий дріт "Єгоза". Бо його вартість дуже висока, а наша потреба в ньому дуже велика. Ми потребуємо 450 тисяч бухт дроту. Вартість однієї - 6 тисяч гривень. Це 2,7 млрд гривень, які ніхто і ніколи нам не дасть. Ми пішли іншим шляхом - побудували цех, отримаємо обладнання і будемо виготовляти цей дріт самі. Плануємо, що це зменшить його вартість мінімум у два рази, а якщо підуть на зустріч певні меценати, то сподіваємось і в 10 разів зможемо знизити ціну.

- Якщо все ж таки повернутись до кордону з агресором, скільки в нас його ще не облаштовано?

- Ми завершуємо роботи по Харківській області. Частина робіт тривала по Чернігівській області. В минулому році облаштували одну ділянку в Луганській області та проєктно-вишукувальні роботи проводяться по Сумській області. Там інженерні роботи ще не розпочинались. За весь час робіт облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану.

Крім того, в минулому році в Луганській області на ділянці "Троїцьке" була побудована ********** система відеоспостереження, камери там працюють в автоматичному режимі. Вони вже виявляли порушників державного кордону. На цій ділянці був зафіксований рух 4 осіб зі сторони Росії, ми оцінили це як намір переправити диверсійно-розвідувальну групу. Оскільки ми проінформували російських прикордонників про це, відповідь від них чекаємо і досі.
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05.05.2021 21:21 Ответить
 
 