Проекта "Стена" нет, но обустройство границы с Россией еще продолжается, - глава Госпогранслужбы Дейнеко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что сейчас продолжается обустройство границы с Российской Федерацией. При этом проекта "Стена" нет.
Об этом Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Проекта "Стена" нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект "Стена" ассоциируется лишь с негативными проявлениями", - заявил Дейнеко.
По его словам, то, когда удастся завершить обустройство границы с РФ, зависит только от Украины и того, что хочет видеть общество на границе.
"Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от российских "Искандеров" и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны", - пояснил Дейнеко.
Он добавил, что в его представлении "стена" должна обеспечивать 100% контроль за линией границы.
"Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор", - отметил глава ГПСУ.
Отметим, проект Европейского вала на границе с РФ начал выполняться в 2014 году после начала российской агрессии.
Пожалуйста, подождите...
Всем интересно.
это публичные данные, можешь сам проверить, если клепки хватит
чушью это может только ничего не понимающий в теме назвать
Ваши высеры - оказались профанацией и пропагандистской трескотней.
Трепло ты, главпогранец, этот проект задумывался не для защиты от Искандеров, а "с негативными проявлениями" у нас ассоциируется и Госпогранслужба.
Интересно, кто, когда и на каком основании отказался от устройства этого сооружения?
Кто и когда решил, что Стена не упростит и не сделает более эффективной охрану границ Украины?
И все еще пытаются разглядеть в еврейском мальчике из цирка патриота Украины.
- В минулому році я бачив новину, що Естонія хоче інженерно облаштувати свій кордон з РФ. Наведу дві цифри. Протяжність кордону між Естонією і Росією по суходолу становить 135 км, на його облаштування планується витратити 130 млн євро. Тобто вартість облаштування кордону трохи менше 1 млн євро за погонний кілометр.
Коли ж у нас починався так званий проект "Стіна", то прогнозувалось, що вартість його буде 4 млрд гривень. Потім вона була зменшена до 2,5 млрд. На сьогоднішній день фактично витрачено вже 2 млрд гривень. На цей рік заплановані витрати 338 млн гривень. Ми вирішили дещо змінити формат, бо ми прагнемо зменшення собівартості робіт. І тепер частину робіт ми проводимо вже самі.
Ми рік билися над тим, щоб нам дозволили займатися плановими видами господарської діяльності і з листопада 2020-го ми отримали право самим виготовляти колючий дріт "Єгоза". Бо його вартість дуже висока, а наша потреба в ньому дуже велика. Ми потребуємо 450 тисяч бухт дроту. Вартість однієї - 6 тисяч гривень. Це 2,7 млрд гривень, які ніхто і ніколи нам не дасть. Ми пішли іншим шляхом - побудували цех, отримаємо обладнання і будемо виготовляти цей дріт самі. Плануємо, що це зменшить його вартість мінімум у два рази, а якщо підуть на зустріч певні меценати, то сподіваємось і в 10 разів зможемо знизити ціну.
- Якщо все ж таки повернутись до кордону з агресором, скільки в нас його ще не облаштовано?
- Ми завершуємо роботи по Харківській області. Частина робіт тривала по Чернігівській області. В минулому році облаштували одну ділянку в Луганській області та проєктно-вишукувальні роботи проводяться по Сумській області. Там інженерні роботи ще не розпочинались. За весь час робіт облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану.
Крім того, в минулому році в Луганській області на ділянці "Троїцьке" була побудована ********** система відеоспостереження, камери там працюють в автоматичному режимі. Вони вже виявляли порушників державного кордону. На цій ділянці був зафіксований рух 4 осіб зі сторони Росії, ми оцінили це як намір переправити диверсійно-розвідувальну групу. Оскільки ми проінформували російських прикордонників про це, відповідь від них чекаємо і досі.