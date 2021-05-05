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Германия (5996) Северный поток (1428) Маас (213) Блинкен (745)

Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД ФРГ Хайко Маасом на полях саммита G7 в Лондоне не выработали общей позиции в вопросе проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом Маас рассказал журналистам по итогам почти 40-минутной беседы со своим американским коллегой во вторник, 4 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы обсудили и "Северный поток-2", еще раз обменявшись известными позиции. Ничего нового", - отметил немецкий министр.

Блинкен в разговоре отметил "сильную оппозицию" США по этому проекту, уточнил представитель Госдепа Нед Прайс.

Сообщалось, что в ходе вышеупомянутых переговоров Блинкен заявил главе МИД Германии Маасу о нежелании США мириться с проектом "Северный поток-2".

Читайте также: Немецкие экологи оспаривают в суде завершение строительства "Северного потока-2"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Агент Кремля баба Ангела впирається. Фінансує озброєння Москви проти Цивілізації. Бабло робить свою справу
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05.05.2021 09:31
+4
Закрити нахер цей фашистський потік - ось єдине і правильне рішення , але для німців , газпромівські гроші не пахнуть !
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05.05.2021 09:32
+4
Неблагодарная немчура, забыли кто их вытянул после войны, так же как и кацапы в начале 90-х отъевшихся на куринных ножках Буша, а после этого начали во всех своих грехах обвинять американцев. Меркельша, комсомолка а как известно что все они сотрудничали со Штази, всю свою каденцию в качестве канцлерши помогала кацапам лишь только временами озабочивалась и типа возмущалась. За все время эта немецкая уродка даже не соизволила на официальный визит в Украину и как можно говорить о ее поддержке. Лицемерка, впрочем как и все немецкие власти да и народец паршивый!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.05.2021 09:49
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А вы-тяните. Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6932
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05.05.2021 09:18 Ответить
Пусть достраюют, хуже не будет Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4850
Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 553
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05.05.2021 09:21 Ответить
будет
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05.05.2021 09:32 Ответить
Поток Шрёдингера... Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8022
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05.05.2021 09:22 Ответить
уж очень сильно Германия переживает за свой сырьевой придаток приполярную нигерию..... пора бы штатам поставить немцев в очередной раз на место.....
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05.05.2021 09:30 Ответить
немцы переживают только за себя - если пуйло попрет на нас - то окажутся без газа.
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05.05.2021 09:33 Ответить
Ну и каким же образом они это сделают? Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6821
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05.05.2021 09:44 Ответить
Агент Кремля баба Ангела впирається. Фінансує озброєння Москви проти Цивілізації. Бабло робить свою справу
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05.05.2021 09:31 Ответить
Закрити нахер цей фашистський потік - ось єдине і правильне рішення , але для німців , газпромівські гроші не пахнуть !
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05.05.2021 09:32 Ответить
Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2"/ Это сложно по двум причинам.1.Поток нужен Германии. Там золошлакоотвалы запрещены а в 2035 г. 75% потребления электроэнергии будет обеспечивать зелёная энергетика. Остальную энергию будут выдавать газотурбинные ТЭС. У газотурбинных установок низкий КПД и поэтому они потребляют много газа.2.По данным Фонда Ф.Эберта, для каждого второго немца угрозу для безопасности в Европе представляют США. Согласно исследованиям профильного научного центра бундесвера, в 2018 году лишь 25% немецкого населения были убеждены в надежности США как партнера
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05.05.2021 09:37 Ответить
Неблагодарная немчура, забыли кто их вытянул после войны, так же как и кацапы в начале 90-х отъевшихся на куринных ножках Буша, а после этого начали во всех своих грехах обвинять американцев. Меркельша, комсомолка а как известно что все они сотрудничали со Штази, всю свою каденцию в качестве канцлерши помогала кацапам лишь только временами озабочивалась и типа возмущалась. За все время эта немецкая уродка даже не соизволила на официальный визит в Украину и как можно говорить о ее поддержке. Лицемерка, впрочем как и все немецкие власти да и народец паршивый!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.05.2021 09:49 Ответить
Ця уродка не хоче бачити Україну незалежною від раші.
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05.05.2021 11:12 Ответить
Глава МИД Германии Маас и госсекретарь США Блинкен не выработали общей позиции в вопросе "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6074
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05.05.2021 09:55 Ответить
Один уже акционер ГАЗПРОМА, а другой нет /конфликт личных интересов/!
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05.05.2021 10:31 Ответить
Вихід один -- розгромити москву камінь на камені. Тоді й німецькі прихвостні очумаються, і світу полегшає без російської агресії. Якщо далі зволікати, буде ще гірше й гірше...
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05.05.2021 11:18 Ответить
 
 