Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Каждый пограничник, который выходит на охрану границы, а особенно на российском участке, должен иметь железную выдержку.

Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя нарушение границы российским вертолетом в Сумской области, Дейнеко заявил: "Во-первых, вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на нашей территории менее одной минуты. Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК. К тому же я бы хотел сначала посмотреть на тех "диванных воинов", которые призывают сбивать такие вертолеты, а затем на их реакцию, когда бы Россия начала полномасштабную открытую вооруженную агрессию в ответ на "грубо сбитый бандеровцами вертолет, потерявший ориентировку и случайно залетевший на 50 метров".

По словам главы Госпогранслужбы, граница с Россией не демаркирована.

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"А если наш военнослужащий ошибся? Это ведь вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям. Каждый пограничник, который выходит на охрану границы, а особенно на российском участке, должен иметь железную выдержку. Именно об этом я постоянно говорю своим подчиненным. Только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашла бронетехника, зашло вооруженное подразделение ВС РФ, только тогда мы применяем оружие и уничтожаем его. Я вам даю гарантию, что в таком случае агрессор будет уничтожен", - подчеркнул Дейнеко.

Госпогранслужба направила письмо российским пограничникам, проинформировала руководство ВСУ, проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства.

"Правда, позиция России всегда одинакова – "их там нет" и "этого не было". То есть факт пересечения границы они не подтвердили", - добавил он.

Напомним, ранее пограничники зафиксировали нарушение границы на 50 метров российским вертолетом Ми-8 в Сумской области. ГПСУ обратилась к РФ с требованием предоставить объяснения инцидента.

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