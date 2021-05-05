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Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Каждый пограничник, который выходит на охрану границы, а особенно на российском участке, должен иметь железную выдержку.

Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя нарушение границы российским вертолетом в Сумской области, Дейнеко заявил: "Во-первых, вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на нашей территории менее одной минуты. Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК. К тому же я бы хотел сначала посмотреть на тех "диванных воинов", которые призывают сбивать такие вертолеты, а затем на их реакцию, когда бы Россия начала полномасштабную открытую вооруженную агрессию в ответ на "грубо сбитый бандеровцами вертолет, потерявший ориентировку и случайно залетевший на 50 метров".

По словам главы Госпогранслужбы, граница с Россией не демаркирована.

Читайте: В инженерном обустройстве нуждается еще как минимум 1,5 тыс. км границы с РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

"А если наш военнослужащий ошибся? Это ведь вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям. Каждый пограничник, который выходит на охрану границы, а особенно на российском участке, должен иметь железную выдержку. Именно об этом я постоянно говорю своим подчиненным. Только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашла бронетехника, зашло вооруженное подразделение ВС РФ, только тогда мы применяем оружие и уничтожаем его. Я вам даю гарантию, что в таком случае агрессор будет уничтожен", - подчеркнул Дейнеко.

Госпогранслужба направила письмо российским пограничникам, проинформировала руководство ВСУ, проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства.

"Правда, позиция России всегда одинакова – "их там нет" и "этого не было". То есть факт пересечения границы они не подтвердили", - добавил он.

Напомним, ранее пограничники зафиксировали нарушение границы на 50 метров российским вертолетом Ми-8 в Сумской области. ГПСУ обратилась к РФ с требованием предоставить объяснения инцидента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теоретически Россия до сих пор может начать вторжение в Украину из оккупированного Крыма, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
так отдайте пол Украины, чтобы понять что это российские войска зашли! это методичка времен "героя-пограничника" Литвина уже мало актуальна, Донбасс и Крым забрали, а они все ждали, чтобы понять кто же это такой. Может шахтеры.
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05.05.2021 09:39
+13
Ну су...и просто. Зная нашего ссыкливого генералисимуса, по нашим территориям будут шмалить со всех сторон эти руцкие твари, а наш наполеоний не лох будет рассказывать сказки, что они не уверенны,что это зашел враг и вообще, надо разобраться, подумать, и лучше сдаться. Задрали наши ************* рукамиводители, у которых только 2 цели- сдать страну ***** и нормальненько нажиться до того чтобы внукам хватило. все исполняется в полном объеме!
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05.05.2021 09:58
+11
Ну да потому что российские войска открыто зашли ещё 2014году и 2015 году российские танки прорвали оборону автоматчиков Украинской армии и захватили часть побережья Азовского моря, идёт обычная вона и мочить нужно без предупреждения врага на нашей земле
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05.05.2021 09:39
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надо с точностью наоборот - сначала убивать нарушителей, а потом разбираться
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05.05.2021 09:35 Ответить
Ну да потому что российские войска открыто зашли ещё 2014году и 2015 году российские танки прорвали оборону автоматчиков Украинской армии и захватили часть побережья Азовского моря, идёт обычная вона и мочить нужно без предупреждения врага на нашей земле
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05.05.2021 09:39 Ответить
И ещё...Окупанти обстріляли COVID-лікарню з людьми на Донеччині для - главы Госпогранслужбы Дейнеко
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05.05.2021 09:57 Ответить
Ну су...и просто. Зная нашего ссыкливого генералисимуса, по нашим территориям будут шмалить со всех сторон эти руцкие твари, а наш наполеоний не лох будет рассказывать сказки, что они не уверенны,что это зашел враг и вообще, надо разобраться, подумать, и лучше сдаться. Задрали наши ************* рукамиводители, у которых только 2 цели- сдать страну ***** и нормальненько нажиться до того чтобы внукам хватило. все исполняется в полном объеме!
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05.05.2021 09:58 Ответить
ага. хочуть як у Криму. військові без шевронів значить не військові. Нічого не робимо. Чекаемо. Міняємо прапори. Отримуємо бонуси від окупантів.
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05.05.2021 10:33 Ответить
На территори донбасса сотни единиц врвжеской бронетехники и вооруженных бандитов. Почему по ним нельзя огонь открывать? Там и не скрывают чье это вооружение.
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05.05.2021 09:36 Ответить
Для земразей это "та сторона", так что не так все очевидно
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05.05.2021 09:39 Ответить
Ну вот какой-то цирк устраивают зебилы. А сейчас нет что ли ВС срашки на украинской земле да? Земрази все хотят выставить как внутренний конфликт, что и требуется их московским кураторам.
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05.05.2021 09:38 Ответить
А по сепарні стріляти ніззя?
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05.05.2021 09:38 Ответить
так отдайте пол Украины, чтобы понять что это российские войска зашли! это методичка времен "героя-пограничника" Литвина уже мало актуальна, Донбасс и Крым забрали, а они все ждали, чтобы понять кто же это такой. Может шахтеры.
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05.05.2021 09:39 Ответить
Дайнеко погано читав присягу? Чи зовсім не читав? Йому відомі завдання прикордонної охорони? Він вважає що її завданпя на митних переходах "словників" трясти? Цікаво, якби при Андропову головний прикордонник заявив, що "вєртальот тока на 50 мєтроя щчлютєл і тут же вілєтєл", то цей прикордонники відбувся б лише звільненням, чи й тюремним терміном? А може у того Дейнеки є якісь кр теорії, на яку глибину можна злітати чужим військовим вертольотам на українську територію? Не можеш збити, бо не маєш чим, чи наказ такий тобі видали - так і скади, або мовчи краще.
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05.05.2021 09:40 Ответить
Эта хрень Дайнеко , очень напоминает директивы №1 и№2 Жукова в 41 году... (В.Суворов)
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05.05.2021 12:58 Ответить
вот поэтому и прокатывают зеленые человечки без опознавательных знаков, потому что все ссцат взять ответственность, и даже на устав давно положили
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05.05.2021 09:40 Ответить
то есть диверсионные группы могут ходить свободно, это же не полноценное вторжение, а тронешь, то вдруг парашка нападет
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05.05.2021 09:42 Ответить
ВОНИ МАБУТЬ І ЗАХОДИЛИ, ЗРИВАЛИ СКЛАДИ З БОЄЗАПАСОМ И ВИХОДИЛИ НАЗАД.
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05.05.2021 10:42 Ответить
То есть для ихтамнета без вонючей парашной тряпки граница Украины открыта? Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 4812
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05.05.2021 09:43 Ответить
эрдоган сбил коцапский самолет, и они резко перестали залетать куда не надо
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05.05.2021 09:45 Ответить
Сказал "А", говори и "Б". Турция - член НАТО, не имеет протяженных смежных границ с парашей, ну и армия, не чета нашей.
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05.05.2021 09:58 Ответить
Эрдоган никого не сбивал, это было решение пилота, которого вскоре обвинили в участии в антиправительственном мятеже (типа действовал в интересах Гюлена) и упекли за решетку.
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05.05.2021 14:39 Ответить
эрдоган тоже умеет в игру эт-не-я...
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05.05.2021 14:41 Ответить
Ведь это же могут быть просто заблудившиеся человечки, купившие форму в любом магазине!
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05.05.2021 09:46 Ответить
этих надо валить в первую очередь
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05.05.2021 10:17 Ответить
Тем кто кричит: "сначала стреляем, потом спрашиваем, кто там?" - хочу напомнить, что война с Финляндией в 1939 началась именно так, и при всём уважении к героизму финнов, война закончилась их поражением и потерей территории. Всё что мог сделать запад - исключил СССР из лиги наций.
Поэтому чувак говорит абсолютно адекватно: чтобы замочить кого-то нужно на 100% быть уверенным, что его труп останется на нашей территории и его можно предъявить как вещь.док.
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05.05.2021 09:50 Ответить
Поводом для войны может быть все , как и провокация с финами. Так что ты со своим "ГЛАВНОЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ ""- иди по конкретному адресу ,что на заборе написан.
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05.05.2021 09:56 Ответить
не надо рассказывать глупостей. "Война была нужна" - и.в.сталин. не было бы этого придумали бы другой повод.
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05.05.2021 10:19 Ответить
Ну и путину нужна, и всегда была нужна. И поэтому были взорваны дома в Москве и других городах. Поэтому и пропаганда на рф круглосуточно вещает про бандеровцев. Неужели непонятно?
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05.05.2021 10:43 Ответить
конечно понятно, а Вам понятно, что он повод найдет и без нашей помощи если ему прикрутит в атаку ?
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05.05.2021 10:50 Ответить
Отвечаю ещё раз. Ответку давать нужно, но делать это так, чтобы труп оккупанта остался на нашей территории. Если будем стрелять во все направления - получим гарантированный ввод войск, и никто нам не поможет. Мы не член НАТО, ни "важнейший союзник" США. С учётом того, что у нас потеряно 5 больших военных хранилищ, и в случае войны кацапы уж потрудятся уничтожить то, что осталось - исход войны понятен.
Светлые головы это понимают. Также светлые головы понимают, что нужно наращивание обороздатности и членство в альянсе. Пока этого нет, сдерживать что есть силы и беречь ребят. Когда хоть приближённо будем иметь потенциал турков - тогда тупин сам зассыт соваться.
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05.05.2021 12:11 Ответить
не трудитесь напрасно, речь шла про стрельбу в нарушителей, а нарушители это те кто незаконно на нашей территории. а где трупы - то вообще значение не имеет. захотят сами своих постреляют и трупы рядком выложат - скажут что это мы. Вы же сами за взрывы домов понимаете.
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05.05.2021 12:51 Ответить
некорректно выразился, очень глупо. Из его слов если зайдут "зеленые человечки" без опознавательных знаков а не рф - он стрелять не будет?? Надо было написать "Только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины НЕ САНКЦИОНИРОВАННО зашла бронетехника, зашло вооруженное подразделение ЛЮБОЙ СТРАНЫ..."
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05.05.2021 09:54 Ответить
Еще проще " любое незаконное пересечение гос границы -не останется без воздействия"
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05.05.2021 09:58 Ответить
огневого воздействия
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05.05.2021 10:19 Ответить
"Интересно", а если инопланетяне зайдут, то как будут действовать?! Будут ждать....
Наверное пригласят специалистов из "Москвы-Кассиопеи" Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 7947
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05.05.2021 09:59 Ответить
Самое трусливое заявление в мире. Такими заявлениями только подчеркивается трусость Украины. В Турцию нечаянно залетел российский самолет на несколько минут - вмиг сбили, а потом типа извинились. А в Украине дойдут до Киеве и будут смотреть и правду ли напали или это "правакация". С такими войнами можно сразу сдаваться. Это только подхлестывает путина к таким провокациям. Сборище трусов и предателей. Все точно такое же как и в 2014 году.
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05.05.2021 10:01 Ответить
Обстрілювати гелікоптер, розуміючи що він в будь якому разі повернеться на російську територію, звичайно не варто. А от закрити кордони - як на мене час настав. Текст заяви про закриття можна переписати на сайті американського посольства в росії
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05.05.2021 10:08 Ответить
А решение суда-не нужно?Как бы чего не вышло?Устав открой и присягу вспомни. Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 2203
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05.05.2021 10:13 Ответить
только в случае 100% уверенности/ т.е. в плену.
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05.05.2021 10:18 Ответить
Прикинь как Красно Армейцы во время "ВОВ" лоханулись... Стреляли в "немцев" не убедившись, что то немцы... А зря... там были Итальянцы и Румыны... -нужно было перепроверить предварительно...
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05.05.2021 23:50 Ответить
Дейнека хай запитає у турків, як треба діяти. І що це за командир такий і нах він потрібний??
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05.05.2021 10:23 Ответить
Я правильно понял: теперь у оккупантов вьезжающих в Украину на танках будут сначала паспорта спрашивать? таможенный контроль они тоже проходить будут?
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05.05.2021 10:32 Ответить
Да вы что? А в Крыму вы не уверены были что это русские зашли?
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05.05.2021 10:40 Ответить
"Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ" - надо понимать пока москали не предъявят документов что они не кто попало а именно москали ни кто стрелять не будет Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 1523
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05.05.2021 10:41 Ответить
Ну правильно! А вот если заедут ФСБ или МВД (МразьГвардия) - то не будут...Они же не из ВС РФ... !
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05.05.2021 23:52 Ответить
Пам'ятаю єдину жертву НАТО кацапську, що залетіла на віражі до Туреччини. Щось не чув я після цього від кацапів нічого, крім заборони своїм аборигенам жерти турецькі томати. А літаки до Туреччини не підлітали після того навіть для імовирного перехоплення. Не чув про таке ні разу після того. Психологія кацапа - це психологія гопника. Вони творити будуть підлість і вбивство тільки якщо підозрюють, що то зійде з рук. Але отримавши "по сапаткє" - "уважают" моментально.
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05.05.2021 10:47 Ответить
только тогда мы применяем оружие и уничтожаем его. Где и когда?
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05.05.2021 10:52 Ответить
конечно, надо обязательно спрашивать..., если оккупант зашел на твою территорию, ведет себя как оккупант, пытается тебя убить, то это точно оккупант...
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05.05.2021 10:57 Ответить
ужас, шоб я так воевал... Ми застосовуємо зброю тільки в разі 100% впевненості, що на територію України зайшли ЗС РФ, - глава Держприкордонслужби Дейнеко - Цензор.НЕТ 8184
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05.05.2021 11:28 Ответить
если такое земрази говорят, то это все слышат и в европе и делают выводы.
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05.05.2021 11:57 Ответить
Уявляю ситуацію.Українсько-російський кордон, з того боку кордону пре колона такків без будь-яких розпізнавальних знаків, нащ прикордонник питає у них,:" а ви хто , часом не росіяни?", "- нєт, ми іхтамнєти, к росії отношенія нє імеєєм" , "-а, ну тогда проезжайте."
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05.05.2021 13:22 Ответить
Каким образом этот хер собирается выяснять чьи войска зашли на нашу территорию? Паспорта будет проверять или пароль спрашивать?
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05.05.2021 13:58 Ответить
Слишком много об Эрдогане в связи со сбитым Су в Сирии. Через год пилоты самолета были арестованы по обвинению в антиправительственном заговоре. Среди обвинений - сбили самолет по указанию находящегося в США Гюлена - врага Эрдогана. Кроме того Эрдоган выгнал с поста премьера и других важных постов Ахмета Давутоглу, который взял на себя ответственность за сбитый российский самолет. Поэтому не нужно тут однозначно утверждать, почему это произошло. Как бы там ни было, по Сирии Эрдоган явно больше дружит с россиянами, чем американцами.
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05.05.2021 14:55 Ответить
 
 