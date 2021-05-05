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Врач-инфекционист Курпита об опасности "индийского" штамма коронавируса: "Будем иметь бешеную заболеваемость все лето"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Врач-инфекционист Курпита об опасности

"Индийский" штамм коронавируса представляет для Украины значительно большую опасность, чем уже имеющиеся в стране штаммы, считает врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

Об этом он говорил в интервью изданию "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.

Врач отметил, что установить реальное количество украинцев, которые уже переболели COVID-19, очень трудно, поскольку для этого нужно провести специальные исследования по выявлению антител у населения, независимо от того, болели они или нет.

"Для меня более опасной является история, когда в Украину придет "индийский" штамм. Если это произойдет в начале июня – будем иметь бешеную заболеваемость в течение всего лета. Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые идут на фоне штаммов, уже циркулирующих в Украине", – пояснил он.

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Исследователи предполагают, что "индийский" штамм отличается от других тем, что может поражать переболевших и способен подавлять иммунную защиту, сформировавшуюся на предыдущих вариантах вируса. "Не исключается вероятность, что те, кто переболел, могут заражаться и индийским вариантом", – подчеркнул врач.

Курпита считает, что опасного штамма можно избежать, если ввести достаточно жесткие ограничения при пересечении границы.

Он отметил, что по данным Национальной академии наук, в Украине есть тенденция к спаду эпидемии, но подчеркнул, что ситуация динамичная и все может измениться. Кроме того, до нуля заболеваемость в любом случае не упадет, а будет поддерживаться на каком-то уровне, пока не сформируется коллективный иммунитет.

"Эпидемия коронавируса завтра не закончится... Однако то напряжение, которое было в феврале-марте, спадает. Система здравоохранения будет иметь некоторую передышку", – резюмировал инфекционист.
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Топ комментарии
+11
Хуже нє будіт, казали зебіли. Зато посмєйомся.
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05.05.2021 09:51
+8
Переболевшие старыми обещаниями зеленой навозной мухи Зе-зе легко заражаются ее новыми обещаниями .
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05.05.2021 10:29
+6
У нас благодаря земессие, подготовка к этому идет ударными темпами. Не зря же они ковидный фонд закатали в асфальт, а теперь делают по пару тысяч прививок в день. Не знаю как летом, но осенью готовьтесь к новым карантинам - только самый тупой зебил этого не понимает.
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05.05.2021 09:46
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У нас благодаря земессие, подготовка к этому идет ударными темпами. Не зря же они ковидный фонд закатали в асфальт, а теперь делают по пару тысяч прививок в день. Не знаю как летом, но осенью готовьтесь к новым карантинам - только самый тупой зебил этого не понимает.
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05.05.2021 09:46 Ответить
Хуже нє будіт, казали зебіли. Зато посмєйомся.
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05.05.2021 09:51 Ответить
Переболевшие старыми обещаниями зеленой навозной мухи Зе-зе легко заражаются ее новыми обещаниями .
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05.05.2021 10:29 Ответить
КАКАЯ РАЗНИЦА
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05.05.2021 10:55 Ответить
Не исключается вероятность, что те, кто переболел, могут заражаться и индийским вариантом Врач-инфекционист Курпита об опасности "индийского" штамма коронавируса: "Будем иметь бешеную заболеваемость все лето" - Цензор.НЕТ 1385 Этот "инфекционист" наверное кандидат, как кива... А ничего что уже полно случаев повторного заражения, причем одним и тем же штаммом?
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05.05.2021 09:48 Ответить
вообще по статиситке реально не больше 1 случая на 50000
Остальное ошибки тестов
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05.05.2021 09:57 Ответить
То що, "бальшой стройкє" - звізда, чи тарифи з цінами - у космос? Ставлю на тарифи.
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05.05.2021 09:49 Ответить
Курпита считает, что опасного штамма можно избежать, если ввести достаточно жесткие ограничения при пересечении границы.

Бредит. То есть вообще никого не впускать? И то не факт что поможет
Вообщем одной фразой становится ясно что системі обучения врачей уже нет. Диплдомі большинство из них может вібросить
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05.05.2021 09:50 Ответить
Можно было избежать... поздновато как-то.
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05.05.2021 17:59 Ответить
прививка хотя бы 75% населения помогает
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05.05.2021 21:01 Ответить
Блаженны верующие.
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06.05.2021 16:27 Ответить
Дурний як ківа той Курпіта.

"Проте є надія, що член ОПЗЖ повторить шлях Вадима Тітушка і його прізвище стане іменем загальним. І десь так в році 2021-му до ідіота з дурнуватою фізіономією казатимуть «Ну ти і ківа»".
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05.05.2021 09:53 Ответить
Неужели так тяжело противочумный карантин поставить...2 недели за колючкой и нет проблем
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05.05.2021 09:55 Ответить
Якщо провести паралелі між нарідом обох країн, то носіння маски під носом є спільним знаменником і важливою складовою "успіху".
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05.05.2021 09:59 Ответить
Выглядит как програмирование.
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05.05.2021 10:03 Ответить
ай, так красиво рассказал, что можно сделать вывод: все вакцинации предыдущие - до анального отверстия...
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05.05.2021 10:06 Ответить
как и будущие!
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05.05.2021 13:58 Ответить
Индийский штамп помноженный на "безбашенный" курортный сезон и на массовость " диссидентов" от ковида - понятно приведет к печальным результатам. Но это в мировой практике не в первой, помните такое выражение " пир во время чумы", а в наших условиях и традициях это еще та гулянка от души.
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05.05.2021 10:09 Ответить
ок ..спс) зомби оппккалипсис...мародерства..моя эпоха) прибарахлюся отьемся от пуза)))
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05.05.2021 10:10 Ответить
На Цензоре сегодня бенефис проплаченных провокаторов, пытающихся убедить читателей в том, что вируса нет. Чем самым увеличивая количество людей, не соблюдающих санитарные требования. За это нужно уже садить...
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05.05.2021 10:48 Ответить
А кем проплаченных, аналитег?))) Выродки сталинских стукачей наконец нашли дело дедов, которое можно продолжить - сажать по доносам)
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05.05.2021 12:22 Ответить
фсбшниками, кем еще? У кого еще в стране культ некрофилии?
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05.05.2021 18:03 Ответить
....опасного штамма можно избежать, если ввести достаточно жесткие ограничения при пересечении границы... А як же заробітчани? Припруть свіжий вірусняк із Польщі вже цього тиждня.
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05.05.2021 10:44 Ответить
то "врач" богомолец, то "эксперт" курпита... але "цензор" зачем эта "желтуха" здесь? зачем разгонять "умные мысли" этих "светил"?
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05.05.2021 10:44 Ответить
ЗЕленые криворогие ишаки специально доводят ситуацию до катастрофы.

Ошибка Порошенко, которую не допустит Зеленский.
Президент Порошенко допустил одну стратегическую ошибку. Он не пустил войну в наши дома. Вот почему мы на выборах не оценили его усилий по тому, что в доме до сих пор есть электричество и стекла. Нам кажется это само собой разумеющимся. Мы не видим в этом подвига.
https://inforesist.org/oshibka-poroshenko-kotoruyu-ne-dopustit-zelenskij/
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05.05.2021 12:08 Ответить
чим гірше тим краще.. Лікар-інфекціоніст Курпіта про небезпеку "індійського" штаму коронавірусу: "Матимемо шалену захворюваність усе літо" - Цензор.НЕТ 8045
типове побажання маргіналів(Упороті порохоботи не виключення) після просраних виборів...
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05.05.2021 14:04 Ответить
т.е. ты настолько дебил, что реально представляешь себе такую ситуацию- гражданин Украины, проживающий в Украине, хочет, что бы ему жилось хуже? ППЦ, тебе к врачу, срочно.
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05.05.2021 16:48 Ответить
МОЄ ЗНАННЯ РОСІЙСЬКОЇ,звичайно ж Лікар-інфекціоніст Курпіта про небезпеку "індійського" штаму коронавірусу: "Матимемо шалену захворюваність усе літо" - Цензор.НЕТ 9998,на рівні базового,але ось це ніби зрозумів:

Президент Порошенко допустил одну стратегическую ошибку.
Он не пустил войну в наши дома. Лікар-інфекціоніст Курпіта про небезпеку "індійського" штаму коронавірусу: "Матимемо шалену захворюваність усе літо" - Цензор.НЕТ 9365
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05.05.2021 17:29 Ответить
апропо.. упороті порохоботи вічно путають дати... Лікар-інфекціоніст Курпіта про небезпеку "індійського" штаму коронавірусу: "Матимемо шалену захворюваність усе літо" - Цензор.НЕТ 8781

1.
Російсько-українська війна[1], також Російська збройна агресія проти України[1] - пряме та опосередковане застосування збройної сили Російською Федерацією проти суверенітету та територіальної цілісності України. Відкритими складовими російської збройної агресії проти України, що розпочалася 2014 року, є:[1]Захоплення Криму Росією у лютому-березні 2014 року (з подальшим початком тимчасової окупації півострова Росією 20 лютого 2014)Війна на сході України (на Донбасі) з квітня 2014 року, яка розпочалась зі створення під прикриттям «народних» виступів спецслужбами РФ так званих Донецької та Луганської «народних республік»
2.

Вибори під час неоголошеної війни. Тур перший і останній


Лікар-інфекціоніст Курпіта про небезпеку "індійського" штаму коронавірусу: "Матимемо шалену захворюваність усе літо" - Цензор.НЕТ 5631

Згідно з останніми данними ЦВК, дострокові вибори президента України відбулися в один тур.
Кандидат у президенти Петро Порошенко набрав майже 54% голосів виборців.
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05.05.2021 17:33 Ответить
ВОЗ: "Чтобы победить коронавирус, все люди должны просто привиться".
Люди: "Мы обречены. В прошлом году для победы нужно было просто лежать на диване, но мы не справились даже с этим".
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05.05.2021 12:09 Ответить
Потом придет новый, а за ним опять новый. Разновидностей миллионы. Так шо готовьтесь)
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05.05.2021 14:01 Ответить
наивеличнейший и с этим справится....
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05.05.2021 14:09 Ответить
Поэтому детей пустили в школы, чтобы успеть до июня ) догоним и перегоним Америку.
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05.05.2021 18:01 Ответить
 
 