Врач-инфекционист Курпита об опасности "индийского" штамма коронавируса: "Будем иметь бешеную заболеваемость все лето"
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"Индийский" штамм коронавируса представляет для Украины значительно большую опасность, чем уже имеющиеся в стране штаммы, считает врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.
Об этом он говорил в интервью изданию "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.
Врач отметил, что установить реальное количество украинцев, которые уже переболели COVID-19, очень трудно, поскольку для этого нужно провести специальные исследования по выявлению антител у населения, независимо от того, болели они или нет.
"Для меня более опасной является история, когда в Украину придет "индийский" штамм. Если это произойдет в начале июня – будем иметь бешеную заболеваемость в течение всего лета. Это значительно опаснее, чем пасхальные праздники, которые идут на фоне штаммов, уже циркулирующих в Украине", – пояснил он.
Исследователи предполагают, что "индийский" штамм отличается от других тем, что может поражать переболевших и способен подавлять иммунную защиту, сформировавшуюся на предыдущих вариантах вируса. "Не исключается вероятность, что те, кто переболел, могут заражаться и индийским вариантом", – подчеркнул врач.
Курпита считает, что опасного штамма можно избежать, если ввести достаточно жесткие ограничения при пересечении границы.
Он отметил, что по данным Национальной академии наук, в Украине есть тенденция к спаду эпидемии, но подчеркнул, что ситуация динамичная и все может измениться. Кроме того, до нуля заболеваемость в любом случае не упадет, а будет поддерживаться на каком-то уровне, пока не сформируется коллективный иммунитет.
"Эпидемия коронавируса завтра не закончится... Однако то напряжение, которое было в феврале-марте, спадает. Система здравоохранения будет иметь некоторую передышку", – резюмировал инфекционист.
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https://inforesist.org/oshibka-poroshenko-kotoruyu-ne-dopustit-zelenskij/
типове побажання маргіналів(Упороті порохоботи не виключення) після просраних виборів...
Президент Порошенко допустил одну стратегическую ошибку.
Он не пустил войну в наши дома.
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