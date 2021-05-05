Борщ с "раком": В Минобороны заявили, что видео из столовой ВСУ является срежиссированным
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В Министерстве обороны Украины отреагировали на ролик, в котором у курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил в тарелке было найдено ракообразное.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В министерстве заявили, что ракообразное напоминает силиконовую игрушку или приманку для морской рыбалки, "которую в данном случае применили в качестве реквизита в видеоролике, чтобы вызвать определенную реакцию у зрителей".
"Из наших источников из научной среды зоологов стало известно, что снятое существо - действительно ракообразное, рачок, с пищевыми качествами, как и у креветок. Более того, на видео видно, что это существо не варилось в котле вместе с борщом, ведь ракообразные, попав в температуру 100°C, получают красную окраску, таковы свойства тканей их тела. В кадре же создание вовсе не красное, а зелено-коричневое, то есть не вареное. Значит, в котле оно не было. То есть в тарелку харьковских курсантов это существо попало не с первым блюдом, ведь согласно пункту 9 Приказа МО Украины № 140 "Об утверждении Порядка применения Каталога продуктов питания", температура готовой пищи до начала ее приема личным составом должна быть: для первых блюд - не ниже 75 ° C, а в котле вообще был кипяток - 100 ° C и рачок бы покраснел", - подчеркнули в Минобороны.
Отмечается, что в этом уверены и в Харьковском национальном университете Воздушных Сил, откуда и появилось видео. У должностных лиц, ответственных за питание курсантов и гражданских поваров, работающих в столовой, огромные подозрения в достоверности данного ролика. Очень похоже, что он срежиссирован.
"Руководство учебного заведения провело собственное расследование, могло ли подобное случиться в их столовой и выявило интересный факт. По информации и.о. начальника университета полковника Андрея Бережного, видео появилось в интернете после обеда 22 апреля на одном из российских интернет-ресурсов. Тогда же в военном вузе немедленно проверили столовую, но подобных существ не обнаружили. Данное создание совершенно не присуще фауне Украины и похоже на ракообразных, живущих в северных морях и океанах. То есть на суше или в помещениях кухни и столовой ХНУВС оно даже теоретически не выжило бы, и в Харькове его можно увидеть только в экзотическом зоомагазине. Или еще как реквизит любительского видео", - добавили в Минобороны.
Напомним, ранее народный депутат Соломия Бобровская опубликовала видео обеда военного курсанта с мокрицей, которая плавает в борще.
Пожалуйста, подождите...
Если начальство не начнёт запрещать солдатам носить смартфоны в столовые.
Смотрит мужик сидит, прикрывшись газету читает, а перед ним полная тарелка борща. Нищий тихонько подсел к нему за столик, тарелку с борщом к себе перетянул и быстро съел борщ, вдруг видит на дне большущий таракан, сразу и блеванул всё назад в тарелку. Мужик напротив, опускает газету и спрашивает его.
- Борщ ел?
- Ел!
- На дне таракана видел?!
- Видел!!
- Я тоже!
Ще раз пояснюю - в ВСУ, поза межами районів бойових дій та навчань (тобто, не в польових умовах), харчування котлове, для офіцерського складу, не передбачалося. Зараз не знаю, бо вже давно звільнився і нових керівних документів не знаю. Про організацію харчування в литовській армії не знаю. Там вона НАТОвська. Крім того, сумніваюся, що командир їсть разом зі строковиками... Скоріш всього, харчування спільне з контрактниками... А це різні речі... Я і то не дозволяю собі "обсмоктувать" те, в чому я не тямлю та, на даний час, погано (на мою думку) орієнтуюсь у ******** керівних документах.. Ти ж, судиш, взагалі не маючи поняття про предмет обговорення... Твої "розмишлізми", на рівні "замка" ВМФ СРСР - все одно що "умовиводи" Ванька-водопровідника, про організацію інфраструктури мегаполісу... Так навіщо ж вносить плутанину туди, в чому сам розібраться не можеш?
Жаль... Я був більш високої думки про тебе...
Я из флотских, а ты, по видимому, из отравленных волосатым салом ( зэков и тех, которые их стерегли). Ведь сидел или стерег, краснопагонник?
05.05.2021 11:16
Я бачу, який ти "знавець" армії... Ти навіть не знаєш, що юрисконсульт не відноситься до тилових служб, а є помічником командира в/ч з юридичних питань, і підкоряється лише йому... Був ти "совком", ним ти і залишився... Не виключено, що тебе "з тріском" витурили з армії, і тебе злоба задавила... Бачив я таких, "борцунів за справедливість", бо часто допомагав командиру вести особистий прийом військовослужбовців та членів їх сімей. Так що зустрічав подібні "типажі"... Вважали завжди себе правими у всьому, а навкруги них - одні "сволочі", і "хапуги", що не дають "самомому правильному" робить кар"єру...
Сепар, зміни нік. Холодний Яр це святе. А ти усього лиш ольгінська потвора. Кацапе, не вмри від інфаркту, будь ласка.
1. Ти пишеш на загальному форумі, і кожен має право висловить свою думку, якщо не згоден з дописувачем. А ти, на мою думку, як людини, що розуміє питання, написав ідіотизм.
2. Я не виправдовував "зловживання", а пояснив тобі, спокійно, що ти не розбираєшся у порядку харчового забезпечення в Радянській армії.
3. З лав ЗСУ я не "втікав", а вислужив більше 25 років, а потім пішов на ветеранську пенсію. А адвокатом працювать, будучи на пенсії, при наявності знань і маси вільного часу, ніхто мені не забороняв
4. Те, що я знав керівні документи, які регулюють тилове забезпечення в/ч - це не недолік, а моя повсякденна робота, коли я не тільки радив командиру, як краще організувать роботу служб тилу, але й готував юридичні документи, що цього стосувалися.
5. Судячи з твоєї озлобленості, ти "розумово обмежена людина" з мізками сержанта, що нічого в армії не добилася, працювала "підмітайлом"... Керівник з тебе - "як з лайна - куля...", а "замашки" - наполеонівські...
Так що давись від злоби, скільки хочеш... І запам"ятай - в усіх невдачах, в першу чергу, вину треба шукать в собі, а не в оточуючих...
Соколов: Ну, я уж об этом слыхал. Еще под Подольском.
(с) Владимир Сорокин "Землянка"
Морская блоха выглядит так
До речі, на відео чутно як курсант при помішуванні страви говорить "ще риба якась", що свідчить не про традиційний борщ, а саме про страву з морепродуктами.