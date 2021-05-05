РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12996 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины
7 844 22
боевик (16775) больница (1387) обстрел (20060) терроризм (18674) Красногоровка (75) 28 отдельная механизированная бригада (136)

Террористы накануне обстреляли Красногоровку, повреждена больница, в которой находились 45 пациентов с COVID-19 и пневмонией. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Вчера, 4 мая, в 23.30, нарушая все нормы гуманитарного права, российско-террористические войска осуществили обстрел Красногоровки. В результате обстрела повреждена больница, которая находится по адресу: ул. Нахимова 1а, а также соседние здания, которые остались без света.

Об этом сообщил пресс-центр 28 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

"Также в результате обстрела был поврежден автомобиль скорой помощи. Внутри больницы во время обстрела находилось 45 мирных жителей, проходивших лечение в стационаре. К счастью, никто не пострадал. Подобные обстрелы мирных городов в контексте обострения на передовой свидетельствуют о том, что оккупационные войска пытаются дестабилизировать обстановку внутри города", - следует из сообщения.

При этом отмечается, что для достижения подобной преступной цели, они целенаправлено повреждают инфракструктуру городов, которая не имеет для них никакой ценности.

"Вот такой он - русский мир", - подытожили в бригаде.

Читайте также: Житель Красногоровки получил осколочное ранение во время минометного обстрела террористов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Террористы накануне обстреляли Красногоровку, повреждена больница, в которой находились 45 пациентов с COVID-19 и пневмонией 01
Террористы накануне обстреляли Красногоровку, повреждена больница, в которой находились 45 пациентов с COVID-19 и пневмонией 02
Террористы накануне обстреляли Красногоровку, повреждена больница, в которой находились 45 пациентов с COVID-19 и пневмонией 03
Террористы накануне обстреляли Красногоровку, повреждена больница, в которой находились 45 пациентов с COVID-19 и пневмонией 04

По данным Марьинской городской военно-гражданской администрации, вчера ночью оккупанты обстреляли Красногоровку, в результате чего повреждена Марьинская центральная районная больница.

"Были повреждены окна в здании первого корпуса больницы, в котором в настоящее время проходят лечение 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией. После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Террористы накануне обстреляли Красногоровку, повреждена больница, в которой находились 45 пациентов с COVID-19 и пневмонией 05
Террористы накануне обстреляли Красногоровку, повреждена больница, в которой находились 45 пациентов с COVID-19 и пневмонией 06
Террористы накануне обстреляли Красногоровку, повреждена больница, в которой находились 45 пациентов с COVID-19 и пневмонией 07

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Два злейших врага украинской государственности Козак и Ермак «конструктивно обсуждают параметры рабочей встречи Путина и Зеленского».

Andrei Piontkovsky (с)
показать весь комментарий
05.05.2021 10:00
+9
Во 2-Мировой американцы на войне с немцами стреляли с пушечки калибра 76 мм. установленной на танкетке "Шерман", а кацапы "на гражданскам канфликте в Украине" бла, "при пиримирии" обстреливают украинцев из минометов калибра 120 мм.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:01
+9
І ГОЛОВНЕ ЯКИЙСЬ КОЗЕЛ ГУНДОСИТЬ ЩО НІХТО НЕ ПОСТРАЖДАВ, ДЕБІЛ ТОБІ В ХАТУ ПРИЛЕТИТЬ ВІДРАЗУ СПІЙМАЄШ КАЙФ У ШТАНИ, НЕ ПОСТРАЖДАВ НІХТО, ЗАМІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ, НИЮТЬ ЩО ВСЕ КЛАС КОЗЛИ.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два злейших врага украинской государственности Козак и Ермак «конструктивно обсуждают параметры рабочей встречи Путина и Зеленского».

Andrei Piontkovsky (с)
показать весь комментарий
05.05.2021 10:00 Ответить
нато в каждую расейскую избу!.... и только так!
показать весь комментарий
05.05.2021 10:00 Ответить
Во 2-Мировой американцы на войне с немцами стреляли с пушечки калибра 76 мм. установленной на танкетке "Шерман", а кацапы "на гражданскам канфликте в Украине" бла, "при пиримирии" обстреливают украинцев из минометов калибра 120 мм.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:01 Ответить
І ГОЛОВНЕ ЯКИЙСЬ КОЗЕЛ ГУНДОСИТЬ ЩО НІХТО НЕ ПОСТРАЖДАВ, ДЕБІЛ ТОБІ В ХАТУ ПРИЛЕТИТЬ ВІДРАЗУ СПІЙМАЄШ КАЙФ У ШТАНИ, НЕ ПОСТРАЖДАВ НІХТО, ЗАМІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ, НИЮТЬ ЩО ВСЕ КЛАС КОЗЛИ.
показать весь комментарий
05.05.2021 10:53 Ответить
Я ж, надіюсь, ми не "правакувалі"? Нам стріляти не можна. Тамженашілюді"
показать весь комментарий
05.05.2021 10:41 Ответить
Хер вы там докажите, что это не ВСУ...
показать весь комментарий
05.05.2021 10:46 Ответить
Не думаю что там вата поумнела ((((
показать весь комментарий
05.05.2021 10:49 Ответить
таки да, пациенты етой больницы еще недавно кричали: "путен помоги! путен ввиди!"
наверно и после етого у них ума в голове не прибавилось
показать весь комментарий
05.05.2021 13:30 Ответить
Местные хоть поняли кто стрелял ?
показать весь комментарий
05.05.2021 10:54 Ответить
им соловьев и скабеева расскажут, кто стрелял
а украинских телеканалов там нет
показать весь комментарий
05.05.2021 13:32 Ответить
Армия не выполняет своей задачи, как и другие государственные институции, не обеспечивает безопасность своих граждан.
показать весь комментарий
05.05.2021 11:06 Ответить
та начеб-то ті красногорівчани за той сРЮцький мІр гАласували, от їм подаруночки від ***** і прилетіли.
показать весь комментарий
05.05.2021 11:35 Ответить
Тоді нехай вимітаються за поребрик.
показать весь комментарий
05.05.2021 11:46 Ответить
"Скрепно".
показать весь комментарий
05.05.2021 11:49 Ответить
главное перестать стрелять...тьфу на зесцыкуна
показать весь комментарий
05.05.2021 18:00 Ответить
Террористы и кацапы это далеко не одно и то же , террористы убивают ради политических или экономических целей , а кацапы это обычные маньяки которые убивают ради удовольствия , при чем делают они столько сколько существуют на свете .И ради того что бы иметь право убивать , грабить и насиловать они согласны жить в нищете и злыднях.
показать весь комментарий
05.05.2021 20:46 Ответить
 
 