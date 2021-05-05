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Новости Политика Украины
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Глава Госпогранслужбы Дейнеко опроверг заявления Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины: Никаких объяснений или фактов не предоставили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Госпогранслужбы Дейнеко опроверг заявления Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины: Никаких объяснений или фактов не предоставили

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отреагировал на заявления называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко о якобы поставках оружия, техники, а также переправке "боевиков" из Украины. Вся эта информация ничем не подтверждена.

Такое заявление Дейнеко сделал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Глава Погранслужбы отметил, что Лукашенко "минимум" три раза за последние два года заявлял, что в Беларусь с территории Украины незаконно попадает оружие.

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"Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави – главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимание", - сказал Дайнеко.

Он добавил, что охрана границы на белорусском участке усилена, но угроз на данный момент там нет.
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Ага, точно Таракана хотіли крилатими ракетами забомбить.
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05.05.2021 10:09 Ответить
Дейнеко опроверг заявления Лукашенко/ Но С мая импорт электроэнергии из России и Беларуси может занять 30% оптового рынка
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05.05.2021 10:09 Ответить
Електроенергія пахне лише в грозу...
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05.05.2021 10:11 Ответить
Лукашенко все больше и больше превращается ( по сути уже превратился) в что то среднее между Соловьевым- Киселевым-Скобеевой- Кадыровым.
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05.05.2021 10:14 Ответить
Если лука считает территорию лугандонии Украиной ,то даже редким разом не соврал.
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05.05.2021 10:17 Ответить
Дейнеко не в курсе, что в 21 веке уже не нужно никаких доказательств? Сами заявления о чем-то и являются доказательствами типа "вполне вероятно".
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05.05.2021 10:20 Ответить
Истерия перепалок между Лукашенко и олигархической властью Украины, выгодна одним и другим. Поиск внешнего врага, даже там где его нет, отвлекает народ от действий антинародных властей.
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05.05.2021 10:35 Ответить
Этот выродок Лукашенко является холуем Путлера и делает такие заявления ради поддержания своего статуса верного вассала.Он такое же хворое на всю голову животное,как и Вован кремлевский.
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05.05.2021 10:45 Ответить
Голова Держприкордонслужби Дейнеко спростував заяви Лукашенка про нібито постачання зброї з України: Ніяких пояснень або фактів не надали - Цензор.НЕТ 5725
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05.05.2021 11:14 Ответить
Народ Білорусі -- за Лукашенко, незважаючи на всі "происки врагов" і східних, і західних. Народ санкціями не задушити.
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05.05.2021 12:54 Ответить
 
 