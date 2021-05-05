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Новости ПроисшествияОбщество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли

В этом году оккупированный Крым столкнется с еще большей нехваткой питьевой воды, чем была в 2020-м, поскольку зимне-весенние осадки так и не сформировали необходимого стока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом OBOZREVATEL сказал заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк.

По его словам, большинство снега пошло на увлажнение почвы и даже эта вода испарится из-за повышения температуры.

"Зимний снег не решил водную проблему из-за обезвоживания территории. Большинство снега пошло на увлажнение почвы, но не на формирование стока. С мая температура воздуха повысится и эта вода испарится. Водная проблема в Крыму обострится еще больше", – убежден эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году в Симферопольском и Таганском водохранилищах еще были какие не какие водные ресурсы, а теперь почти все крымские водохранилища абсолютно пустые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду, - это освобождение Крыма", - Джемилев

Как сообщалось, по состоянию на 27 апреля запасы Чернореченского водохранилища, питающего Севастополь в оккупированном РФ Крыму, составляют 27,8 млн кубометров. Их должно хватить до конца 2021-го.
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Топ комментарии
+40
Крым... лето 2021 года....
В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 1131
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05.05.2021 10:26
+31
Вода пішла з Криму разом з бандерами і повернеться разом з ними.В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 8994
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05.05.2021 10:30
+24
как в гражданскую В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли - Цензор.НЕТ 8938

" голода не было на всех территориях контролируемых белыми армиями . интервентами . национальными армиями . и прочими батьками и атаманами . голод был только там где была советская власть . он появлялся с ее приходом и исчезал с ее падением
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05.05.2021 10:50
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Крым... лето 2021 года....
В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 1131
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05.05.2021 10:26 Ответить
В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 4009
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05.05.2021 10:38 Ответить
щас зеленский с кравчуком прибегут и подадут воду
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05.05.2021 10:54 Ответить
чтобы корова пописала, ее тоже напоить надо.
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05.05.2021 10:58 Ответить
зато без биндер

В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 5524
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05.05.2021 10:28 Ответить
В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 1239 За то Крим наш. В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 7970
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05.05.2021 10:28 Ответить
В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли - Цензор.НЕТ 257
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05.05.2021 11:38 Ответить
Фигня. В небе камнии зато в изобилии.
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05.05.2021 10:29 Ответить
и синий туман, похож на обман спасет крысчан
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05.05.2021 10:54 Ответить
А нам что до этого?? Это проблема паРаши...причем сугубо личная проблема...
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05.05.2021 10:29 Ответить
Тільки потім солончаки опріснювати знову будуть за кошти і ресурсами України.
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05.05.2021 10:38 Ответить
А не надо ничего опреснять...как до завоеваения крыма рашкой 200 лет назад развести верблюдов и лошадей...создать заповедник...
На море курорты и рыбфермы
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05.05.2021 11:01 Ответить
Ну вы поняли слова незабвенного Москаля, как всегда в тему. В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 727
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05.05.2021 10:30 Ответить
Вода пішла з Криму разом з бандерами і повернеться разом з ними.В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли - Цензор.НЕТ 8994
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05.05.2021 10:30 Ответить
как в гражданскую В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли - Цензор.НЕТ 8938

" голода не было на всех территориях контролируемых белыми армиями . интервентами . национальными армиями . и прочими батьками и атаманами . голод был только там где была советская власть . он появлялся с ее приходом и исчезал с ее падением
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05.05.2021 10:50 Ответить
А ведь интересный факт. Нужно проверить. Думаю, в местах длительного противостояния голод мог и быть, но в тылах его точно не было. Ни в Украине, ни в белом Крыму, ни в Финляндии, ни в Закавказье, ни на Дальнем востоке.
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05.05.2021 12:01 Ответить
в данном случае я процитировал Веллера
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05.05.2021 12:09 Ответить
Днепр столько пресной воды в море несет - пусть эту воду из моря и черпают . Делов-то !
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05.05.2021 10:33 Ответить
Нет не несёт,вся вода которая шла в Крым теперь орошает поля херсонских фермеров и они ее не отдадут крымским пи..орам.
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05.05.2021 12:13 Ответить
Крадене поперек горла стане.Пийте каміння.
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05.05.2021 10:33 Ответить
На их счастье, зима была более менее снежная и начало весны с осадками. Могло бы быть еще хуже. Но случилось как случилось." Все когда то пройдет ( кончится), пройдет (кончится) и это" как по Соломону. Туристы ( особенно в свете закрытия сообщения с "Хфасшистской" ( как на сейчас) Турцией, рванут в Крым обеспечив их по самые гланды ковидом и безводьем.
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05.05.2021 10:36 Ответить
Да насрать.
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05.05.2021 10:36 Ответить
Таганское водохранилище? Это где-то на Таганке?
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05.05.2021 10:41 Ответить
А пам'ятаєте "Галиция, слушай. Давай разводиться!"
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05.05.2021 10:46 Ответить
Если камней с неба будет много, то уровень воды в водохранилищах повысится. В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли - Цензор.НЕТ 163
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05.05.2021 10:50 Ответить
Оккупанты, не зевайте! Когда по кому-то из вас прилетит камень с неба, от него останется только мокрое место. Слизывайте бегом, пока не высохло!
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05.05.2021 10:51 Ответить
Якщо відверто, то більше цікавлять проблеми які існують на Україні. Про Крим тепер нехай Росія "печеться".
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05.05.2021 10:54 Ответить
Всё так, земля сухая, родники и речки, питающие водохранилища, пересыхают. Когда будут гореть леса, на запрет их посещения кацапам плевать, тушить их будет нечем. Вчера беседовал с туристами из Москвы, приехавшими с рюкзаками в поход по горному Крыму - дауны не взяли реппелент против клещей, даже не знают, что это такое и что переносят! Я, естественно, не стал помогать убогим советами)))
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05.05.2021 11:15 Ответить
)))
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05.05.2021 17:50 Ответить
Мне маааасквичи всегда казались немного туповатыми, наивными.
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05.05.2021 17:51 Ответить
Меняю кал на мочу.
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05.05.2021 11:16 Ответить
Сдохнуть должны все предатели! Карма неудачников!
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05.05.2021 11:30 Ответить
Головне, що можна вмерти під власовським прапором і немає биндир.
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05.05.2021 11:31 Ответить
В окупованому Криму прогнозують ще більшу нестачу води: сніг не розв’язав проблеми, а всі водосховища висохли - Цензор.НЕТ 4230
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05.05.2021 11:35 Ответить
Крысчанам надо жить по принципу-"на безводье и уйх водопровод".
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05.05.2021 11:45 Ответить
Вода не главное.... главное скрепы. отсутствие воды очень способствует скрепам и закрепам... еще и победобесие на кону...- жизнь удалась - малина!!!
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05.05.2021 11:58 Ответить
воды нет от дефецыта духовных скреп !
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05.05.2021 12:19 Ответить
 
 