Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остались шесть областей, ни в одном регионе больше не превышен показатель COVID-госпитализаций, - Минздрав

По состоянию на 5 мая в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 6 регионов. Превышение уровня госпитализаций больных коронавирусной инфекцией не зафиксировано ни в одной из областей.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

Так, в "красную" зону по состоянию на 5 мая отнесены Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "желтой" зоне, согласно данным Минздрава, находятся Киев и 10 регионов - Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Остальные области отнесены в "оранжевую" зону.

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По состоянию на 4 мая показатель госпитализаций больных коронавирусной болезнью выше определенного в 60 на 100 тыс. населения не зафиксирован ни в одном регионе. Так, по сравнению с предыдущими сутками, ситуация пришла в норму сразу в шести областях - Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской.

В целом в Украине лишь в пяти регионах превышена норма хотя бы по одному показателю. В Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях превышены показатели по коэффициенту выявления случаев COVID-19.

По данным Минздрава, по состоянию на 4 мая ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом.

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При этом, в 13 областях превышен эпидемиологический порог COVID-19. Самый худший показатель в Донецкой области - 157,4%.