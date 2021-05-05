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Госпогранслужба готова к введению паспортов вакцинации: Это мировая перспектива ближайших месяцев

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Госпогранслужба готова к введению паспортов вакцинации: Это мировая перспектива ближайших месяцев

Государственная пограничная служба Украины готова внедрять паспорта вакцинации от коронавируса. Такой документ позволит людям безопасно путешествовать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

По его словам, относительно ситуации с введением COVID-паспортов нельзя говорить о нарушении прав человека.

"Если кто-то считает, что это является нарушением прав человека, он может себе просто не делать прививку", - пояснил Дейнеко.

При этом он признает, что если человек откажется от прививки, он не сможет никуда выехать.

"Вопрос же не в том, что человек не сможет уехать, например, из Украины, вопрос в том, что он не сможет попасть туда, куда он планирует поездку. Я думаю, что это мировая перспектива ближайших месяцев, пока она еще на этапе обсуждения", - считает глава ГПСУ.

Дейнеко добавил, что Украина внимательно отслеживает тенденцию внедрения паспортов вакцинации другими странами.

"Если будут приняты соответствующие решения, то Государственная пограничная служба готова к этому. Такие документы вообще надо больше воспринимать как создание коллективного иммунитета против коронавируса, которые могут способствовать безопасным путешествиям людей", - отметил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ну с введением паспортов вакцинации наше зеленое стадо справится быстро....это же будет за деньги....а деньги зеленое стадо любит...
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05.05.2021 10:55 Ответить
паспорты вакцинации -дело МОЗ,но отнюдь не госпогранслужбы.Госпогранслужба должна проверять наличие ,или отсутсвие утвержденной В ЕС пи украинской МОЗ - бумаги
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05.05.2021 11:25 Ответить
украино-индийские прививки ковишобла и еще там какая в Европе не сертифицированы.ГЫ-ГЫ.
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05.05.2021 11:59 Ответить
держать и не пущать все на что спосбны честные бюрократы. Але ж таких не бывает и выпускают и не задерживают,но только за долю малую вот на это способны. Договоримся.
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05.05.2021 12:38 Ответить
Еще одна коррупционная тема
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05.05.2021 15:01 Ответить
Так вся эта "эпидемия" - коррупционная тема
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05.05.2021 16:25 Ответить
Если люди не могут изобрести лекарства от болезни, они делают бумажки для классификации себя на больных на менее и более процентов.
Космический дурдом - Земля.
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05.05.2021 17:57 Ответить
 
 