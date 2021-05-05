Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю в неизвестном районе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель Пентагона Майк Ховард.

По данным Космического командования, она войдет в атмосферу "в районе 8 мая", отметил он.

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него", - сказал Ховард. При этом он указал, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты, обломки которой могут упасть на Землю.

По словам американских экспертов, точно определить, куда могут направляться обломки, в данный момент практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета. Даже небольшие изменения обстоятельств резко меняют ее траекторию.

"Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая, - заявил телеканалу CNN астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл. - За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль".

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Он подтвердил, что на данный момент определить, куда полетят обломки, невозможно. Точный район падения можно будет узнать по крайней мере за несколько часов до входа в атмосферу.

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны. У Пентагона вызывает опасение, что крупные части ракеты-носителя, схождение с орбиты которой не контролируется, могут упасть на Землю и нанести ущерб.