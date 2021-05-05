Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю в неизвестном районе
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель Пентагона Майк Ховард.
По данным Космического командования, она войдет в атмосферу "в районе 8 мая", отметил он.
"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него", - сказал Ховард. При этом он указал, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты, обломки которой могут упасть на Землю.
По словам американских экспертов, точно определить, куда могут направляться обломки, в данный момент практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета. Даже небольшие изменения обстоятельств резко меняют ее траекторию.
"Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая, - заявил телеканалу CNN астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл. - За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль".
Он подтвердил, что на данный момент определить, куда полетят обломки, невозможно. Точный район падения можно будет узнать по крайней мере за несколько часов до входа в атмосферу.
29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны. У Пентагона вызывает опасение, что крупные части ракеты-носителя, схождение с орбиты которой не контролируется, могут упасть на Землю и нанести ущерб.
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"Мечты-мечты, где ваша сладость?" (С)
А.С. ПУШКИН.
-нічим
Красная площадь - лучшее место...
Любой каприз за ваши бабки.
Пишите письма в CNSA (Китайское Национальное Космическое Агенство).
а телеграмму, не?
05.05.2021 11:19
(С)
"Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Имею желание ..."
Ну, ты понял.
девятымай. диды на красной площади. парад.
давайте китайцы. сделайте земле хорошее дело
Усі ракети і космічні апарати треба давати у км\секунду, бо інакше ж розібрати нічого не можна...