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Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю в неизвестном районе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель Пентагона Майк Ховард.

По данным Космического командования, она войдет в атмосферу "в районе 8 мая", отметил он.

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли может быть определено только за несколько часов до него", - сказал Ховард. При этом он указал, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты, обломки которой могут упасть на Землю.

По словам американских экспертов, точно определить, куда могут направляться обломки, в данный момент практически невозможно из-за скорости, с которой летит ракета. Даже небольшие изменения обстоятельств резко меняют ее траекторию.

"Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая, - заявил телеканалу CNN астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл. - За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль".

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Он подтвердил, что на данный момент определить, куда полетят обломки, невозможно. Точный район падения можно будет узнать по крайней мере за несколько часов до входа в атмосферу.

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В") массой 22 тонны. У Пентагона вызывает опасение, что крупные части ракеты-носителя, схождение с орбиты которой не контролируется, могут упасть на Землю и нанести ущерб.
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Топ комментарии
+40
Сподіваємося...
Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8299
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05.05.2021 10:58
+28
цель большая . надеюсь не промахнутся . тем более 9-го там встречающих будет до фига Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9508
Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4342
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05.05.2021 10:58
+25
войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 маяИсточник: https://censor.net/ru/n3263599

Красная площадь - лучшее место...
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05.05.2021 10:58
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Правила форума Совет форумчан
Непредсказуемая траектория- это по Воронежу. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8183
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05.05.2021 10:55 Ответить
нахмоскау!)
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05.05.2021 10:57 Ответить
Сподіваємося...
Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 8299
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05.05.2021 10:58 Ответить
Посмотри на картинку к статье. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9452
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05.05.2021 11:03 Ответить
Китайские ракеты непредсказуемы, как и пацакские Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6597
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05.05.2021 11:25 Ответить
Вобщем...
"Мечты-мечты, где ваша сладость?" (С)
А.С. ПУШКИН. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 607
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05.05.2021 11:31 Ответить
над челябінськом жеж промайнуло...воронєж просить...торік склади під рязанню салютували на путіну в день народження...чим москва на 9 травня гірша, щоб бути без салюту?
-нічим
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05.05.2021 12:41 Ответить
картинка ничто по сравнению с содержанием статьи... и +\- десятки тысяч км.
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05.05.2021 11:43 Ответить
там отмечен вариант ? и что , ни какой надежды ?
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05.05.2021 13:09 Ответить
А ты не видишь, какие варианты?
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05.05.2021 13:18 Ответить
..надежда умирает последней
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05.05.2021 15:01 Ответить
войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 маяИсточник: https://censor.net/ru/n3263599

Красная площадь - лучшее место...
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05.05.2021 10:58 Ответить
Китайози навчились у лаптєй робити ракети. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9752
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05.05.2021 10:58 Ответить
цель большая . надеюсь не промахнутся . тем более 9-го там встречающих будет до фига Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9508
Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4342
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05.05.2021 10:58 Ответить
Цель большая, но полоса узкая. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6622

Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5578
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05.05.2021 11:02 Ответить
тогда запасная цель . Сирия . авиабаза Хмеймим Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2786
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05.05.2021 11:05 Ответить
Как скажете.
Любой каприз за ваши бабки.
Пишите письма в CNSA (Китайское Национальное Космическое Агенство).
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05.05.2021 11:11 Ответить
а телеграмму, не?
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05.05.2021 11:19 Ответить
Тебе можно, в виде исключения.
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05.05.2021 11:23 Ответить
а я тут нипричом
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05.05.2021 11:40 Ответить
Всёравноможно.
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05.05.2021 11:41 Ответить
и вам можно!
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05.05.2021 12:09 Ответить
Но мне не нужно. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4415
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05.05.2021 12:10 Ответить
а мне тем более.
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05.05.2021 12:10 Ответить
Психиатрическая больница No1

а телеграмму, не?
05.05.2021 11:19

(С)
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05.05.2021 12:11 Ответить
И? О чём размечтались?
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05.05.2021 12:23 Ответить
Принимаются ставки...в биткоинах Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2485
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05.05.2021 10:59 Ответить
Как за....ли эти китаёсы ! То вирус выпустили , куда попало. Теперь ракету пустили не понятно куда. Ховайся кто может.
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05.05.2021 11:00 Ответить
Дикуни
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05.05.2021 15:13 Ответить
Блин..., ни параша, ни даже Севастополь не попали в опасную зону... Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9998

Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4837
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05.05.2021 11:01 Ответить
теория и практика... дело разное. траэктория может измениться до неузнаваемости...
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05.05.2021 11:45 Ответить
Нехай летить додому.
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05.05.2021 11:01 Ответить
кетайцы по технологіям не уступают растіковій федерасці
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05.05.2021 11:08 Ответить
Китайцы уже давно ушли вперед от рашки по технологиям
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05.05.2021 11:09 Ответить
по воровству теxнологий если точнее Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6364
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05.05.2021 11:57 Ответить
боженько пошли её на кремль.....
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05.05.2021 11:12 Ответить
Вспомнилось:
"Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Имею желание ..."
Ну, ты понял. Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5707
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05.05.2021 11:25 Ответить
"Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая....

девятымай. диды на красной площади. парад.
давайте китайцы. сделайте земле хорошее дело
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05.05.2021 11:21 Ответить
Не иначе как ударилась об земной купол. А плоскоземельщики ещё когда предупреждали...
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05.05.2021 11:40 Ответить
Новое китайское оружие .Посмотрим на кого они обиделись 😀
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05.05.2021 11:41 Ответить
Оцените работу профи! Они уже знают где и когда, и точно знают, что это будет китайская. Будет 9 мая, это точно между 8 и 10 мая.
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05.05.2021 11:49 Ответить
Воронеж напрягся
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05.05.2021 11:50 Ответить
Прикольно...... Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4819
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05.05.2021 11:52 Ответить
Итак, карающая десница с мечом разящим занесена (китаёзы посодействовали). Поглядим, чьи молитвы будут (или наоборот - не будут) услышаны.
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05.05.2021 12:01 Ответить
Та це ж ПАБЄДОБЄССІЄ Вышедшая из-под контроля китайская ракета-носитель Long March 5B может в выходные упасть на Землю, точное место неизвестно, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4295
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05.05.2021 12:04 Ответить
Было бы неплохо если б 9 мая и на Красную площадь. Прямо ипанутым на головы...
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05.05.2021 12:19 Ответить
Який альтернативно обдарований дає швидкість ракети у км\год????
Усі ракети і космічні апарати треба давати у км\секунду, бо інакше ж розібрати нічого не можна...
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05.05.2021 13:03 Ответить
.... направь её своей рукой , ну ты знаешь куда , там цель подсвечена рубиновыми огоньками .
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05.05.2021 13:07 Ответить
первый раз за много месяцев в комментах ничего не вижу про зебилов. Ей, соя! Халтурим!?
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05.05.2021 13:29 Ответить
Зебилы - в комментариях не нуждаются.
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05.05.2021 13:39 Ответить
при порошенку ракети не падали ))
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05.05.2021 16:02 Ответить
кацапские калибры значительно точнее чем китайские - погрешность в районе пары сотен километров, дальше просто не летают.. мокше есть чем гордиться..)
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05.05.2021 15:05 Ответить
О чем вы пишите, это же не астероид какой большой. Даже если на Кремль остатки ракеты рухнут, ну разрушат одно - пару зданий, ну дом правительства, в котором не будет депутатов, чиновников, потому что успеют эвакуировать.
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05.05.2021 15:15 Ответить
Це не ракета. Це друга ступінь ракети.
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05.05.2021 16:01 Ответить
 
 