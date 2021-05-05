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Новости Политика Украины
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Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы

Прием документов продлится месяц - с 5 мая до 5 июня включительно.

В среду, 5 мая, начался отбор на занятие 504 вакантных должностей прокуроров в окружных прокуратурах и специализированных прокуратурах в военной и оборонной сфере. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что прием документов продлится с 5 мая до 5 июня включительно.

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"Приглашаем попробовать свои силы граждан Украины с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее двух лет. Нам нужны амбициозные профессионалы с энергией к изменениям и жаждой к справедливости, те, кто хочет защищать закон и права людей, завоевывать их доверие и оправдывать его", - отметила генпрокурор.

Отбор будет включать три этапа:

- компьютерное тестирование уровня знаний и умений в применении закона;

- тестирование на общие способности и навыки;

- собеседование на соответствие требованиям профессиональной компетентности и добропорядочности с письменным практическим заданием.
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Топ комментарии
+16
Профессионалы и зеленое стадо ..это не совместимо..
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05.05.2021 11:03
+9
Иди в отставку,идиотка.
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05.05.2021 11:03
+8
в нас є вільний юрИст Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы - Цензор.НЕТ 7377

Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы - Цензор.НЕТ 6040
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05.05.2021 11:11
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Профессионалы и зеленое стадо ..это не совместимо..
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05.05.2021 11:03 Ответить
Ще й враховуючи те, що мадам генкрокуроці не вистачило розуму набрати, хоча б, найменшу кількість балів на іспиті на посаду судді.
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05.05.2021 11:16 Ответить
Иди в отставку,идиотка.
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05.05.2021 11:03 Ответить
Не потрібно їй так спрощувати життя- в тюрьму !
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05.05.2021 11:06 Ответить
Понти для "мудрого" наріду. Портнов вже і кандидатів підібрав, і дав команду про призначення.
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05.05.2021 11:10 Ответить
в нас є вільний юрИст Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы - Цензор.НЕТ 7377

Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы - Цензор.НЕТ 6040
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05.05.2021 11:11 Ответить
новыйе лицца again
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05.05.2021 11:11 Ответить
Лохотрон и очковтирание для формальности - поставят 100% старые рожи!!!
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05.05.2021 11:12 Ответить
Або свіжо спечені науКівці.
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05.05.2021 11:46 Ответить
Это желательный размер "професси анализма"? Венедіктова оголосила про добір у команду нових окружних прокуратур: Нам потрібні амбітні професіонали - Цензор.НЕТ 9928

Венедіктова оголосила про добір у команду нових окружних прокуратур: Нам потрібні амбітні професіонали - Цензор.НЕТ 9490
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05.05.2021 11:21 Ответить
Бачите проводять відбір на посаду прокурорів!
Зате ця дура просто стала генеральним прокурором без всяких конкурсів, за квотою клоунів шапіто-95.
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05.05.2021 11:21 Ответить
Ні один справжній професіонал під керівництво ОСЛИЦІ не піде... Вона в КК та в КПК тямить, "як свиня в апельсинах...". І що вона "накерує"?...
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05.05.2021 11:22 Ответить
Критерії одні - порушити справу, хоч яку, проти Порошенко. А ще походу і проти ветеранів АТО.
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05.05.2021 11:28 Ответить
По бедности Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен .Платит не 128 тысяч, а 64 000 в месяц. Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности . Заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским. Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике за разворовывание сельхозпредприятий./ Венедиктова представила прокурора Киева Кипера. Весь финансовый поток бизнес-структур Прикарпатья "крышуется" прокурором Калифицким и его подельниками Кипером, Черным .
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05.05.2021 11:36 Ответить
Кто в конечном итоге утвердит список "прошедших" - ермак или портнов?
Сколько будут стоит тесты для удачно сдавших !?
Собеседование будет проводить, случайно, не кивовский "учёный" совет ???
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05.05.2021 11:44 Ответить
БЕНЕДИКТОВА? а шо секретари из харьковских вузов уже закончились?
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05.05.2021 11:58 Ответить
Очень сомневаюсь, что профессионалы не побрезгуют связаться с клоунами.
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05.05.2021 12:15 Ответить
Ни одной буквы не угадала подруга
Честность и безбожие несовместимы. Как говорил знакомый миллионер, ныне покойничек, нет честных женщин, есть дорогие. Отчасти он был прав
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05.05.2021 12:33 Ответить
Ищите среди зеленых...
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05.05.2021 12:42 Ответить
не удобно как то про амбиции спрашивать , в чем они могут заключаться ? у кого на усадьбе церквушка будет или яхта ?
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05.05.2021 13:05 Ответить
Сдается, она и сама не знает, вас ист дас
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05.05.2021 13:10 Ответить
эти амбициозные праффесианалы на самокатах уже довели всё до ручки...
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05.05.2021 13:34 Ответить
це приблизно 10% від загальної кількості прокурорів низової ланки. В принципі, не багато. Система може витримати таку кількість "свіжої крові", навіть якщо вони реально зможуть самостійно працювати років через п'ять...
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05.05.2021 15:16 Ответить
профессионалов (из народа) вы все равно не возьмете... наберете проплаченных гандонов ...
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05.05.2021 18:07 Ответить
Как всегда АУКЦИОН: стартовая цена : 500000дол США за должность.
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05.05.2021 18:40 Ответить
 
 