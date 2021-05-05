Венедиктова объявила об отборе в команду новых окружных прокуратур: Нам нужны амбициозные профессионалы

Прием документов продлится месяц - с 5 мая до 5 июня включительно.

В среду, 5 мая, начался отбор на занятие 504 вакантных должностей прокуроров в окружных прокуратурах и специализированных прокуратурах в военной и оборонной сфере. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что прием документов продлится с 5 мая до 5 июня включительно.

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"Приглашаем попробовать свои силы граждан Украины с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее двух лет. Нам нужны амбициозные профессионалы с энергией к изменениям и жаждой к справедливости, те, кто хочет защищать закон и права людей, завоевывать их доверие и оправдывать его", - отметила генпрокурор.

Отбор будет включать три этапа:

- компьютерное тестирование уровня знаний и умений в применении закона;

- тестирование на общие способности и навыки;

- собеседование на соответствие требованиям профессиональной компетентности и добропорядочности с письменным практическим заданием.