На праздники ситуация на границе была спокойной, никаких провокаций не фиксировали, - спикер Госпогранслужбы Демченко
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На Пасхальные праздники ситуация на границе была стабильной, никаких провокаций пограничники не зафиксировали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Ситуация на границе в праздники оставалась спокойной, никаких нестандартных ситуаций или провокаций мы не фиксировали", - сказал официальный представитель.
По его словам, на праздники, как и прогнозировалось, пассажиропоток увеличился, однако не существенно. Если до праздника среднесуточный пассажиропоток составил 60-70 тысяч человек, то в пятницу и субботу накануне Пасхи он вырос максимально до 90 тысяч человек в сутки в обоих направлениях.
Сейчас пассажиропоток на границе на уровне 50-60 тысяч человек в сутки, добавил Демченко.
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