Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем
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Скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. ... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", - отметил он.
Хуснуллин уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей оккупированного полуострова. Также, по словам вице-премьера, поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.
Напомним, ранее Хуснуллин утверждал, что на оккупированном полуострове "круглосуточно ведутся поиски воды", а власти делают "максимальную ставку" на бурение скважин.
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Исход, глава 17
17.3. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?
17.5. И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди;
17.6. вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских.
Скажите КРЫСчане, а вашему лучезарному и богоподобному любимцу Ху..лу Владимиру Владимировичу так сделать СЛАБО?
- Здравствуй, кричат КРЫСчане, - надёжа ты наша! Расея мать наша!
А он им отвечает, - да я мать ваш, вот только сиська у меня одна, так, что по очереди сосать будите. В очередь, сукины дети, в очередь!
Буря́т - скважину. Бу́рят - мочой.
Что будет делать бурят - бури́ть или бу́рить?
А пить всё равно придётся, крысчане...
То, что набурят.
конечно,уже из позволения Китая
Борис Абрамыч
@BorisAbramich
В Госдуму внесён законопроект о ,,грибном налоге''.Грибникам теперь придётся ,,раскошелиться'' на 10000 рублей в год.В льготную категория граждан,которым будет разрешён бесплатный сбор,попадут участники ВОВ,вдовы космонавтов и беременные женщины со сроком не ранее 12 месяцев.
якщо пробурити Місяць знизу,то вода піде вниз в Крим сама,без насосних станцій...
крымчанам пить не обязательно, а химпром должен коптить
Даже, если кацапы шото там найдут и подадут, это только ускорит превращение Крыма в безжизненный солончак.
По его словам, во всем мире стремятся к внедрению мероприятий по водосбережению и эффективному использованию воды. Однако в Крыму выбрали другой тип потребления - интенсивный, при котором происходит активное увеличение объемов использования воды, имеющейся в природе. Это, в свою очередь, ведет к еще большему вододефициту, из-за которого потребление воды становится все больше и больше. Это замкнутый круг, отметил эксперт.
По его мнению, полуостров нуждается в уменьшении использования жидкости. Он пояснил, что водосбережение в 4-5 раз выгоднее, чем опреснение воды.
в России?
не смешите, там же не евреи живут