РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12857 посетителей онлайн
Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
14 462 88
Крым (26014) оккупация (9495) Россия (91190) водоснабжение (697) Хуснуллин Марат (6)

Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем

Новости Цензор.НЕТ Общество

Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем

Скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. ... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", - отметил он.

Хуснуллин уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей оккупированного полуострова. Также, по словам вице-премьера, поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.

Напомним, ранее Хуснуллин утверждал, что на оккупированном полуострове "круглосуточно ведутся поиски воды", а власти делают "максимальную ставку" на бурение скважин.

Также читайте: В оккупированном Крыму прогнозируют еще большую нехватку воды: снег не решил проблему, а все водохранилища высохли

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+50
А ви його копали, падлюки, щоб там шось бурить?
показать весь комментарий
05.05.2021 12:03
+31
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 3214
показать весь комментарий
05.05.2021 12:02
+30
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 9384
показать весь комментарий
05.05.2021 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 3214
показать весь комментарий
05.05.2021 12:02 Ответить
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 5337
показать весь комментарий
05.05.2021 12:18 Ответить
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 9384
показать весь комментарий
05.05.2021 12:02 Ответить
Як сказав Г,Москаль "Пийте мочу".
показать весь комментарий
05.05.2021 12:03 Ответить
Бурите дебилы, бурите, может запасы мочи найдёте
показать весь комментарий
05.05.2021 12:03 Ответить
Мне другое интересно: наверняка это артезианский источник, а не просто "подземное озеро" и как следствие артезианский источник должен откуда-то пополняться, а ближайшие крупные водные артерии это Днепр (что более вероятно) и Дон. По сути, кацапы будут снизу подсасывать нашу воду (они в своем репертуаре «не в дверь, так в окно»)
показать весь комментарий
05.05.2021 13:01 Ответить
Ага, вода из Днепра прошла под морем, чтобы пресной выйти на косе.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:36 Ответить
ТАМ (В МІЗКАХ КОСЯПЕН) є теорія, що під річкою Дон є(було) підземне річище,котре( во славу путена) закумульовало мільйони кубів прісної води у піддонних пустотах,і тепер залишилось лише підвести трубу з краником... Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 9858
показать весь комментарий
05.05.2021 17:46 Ответить
😄
показать весь комментарий
06.05.2021 01:19 Ответить
Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 7192
показать весь комментарий
05.05.2021 14:07 Ответить
Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 8676
показать весь комментарий
06.05.2021 21:43 Ответить
А ви його копали, падлюки, щоб там шось бурить?
показать весь комментарий
05.05.2021 12:03 Ответить
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 900
показать весь комментарий
05.05.2021 12:09 Ответить
А что,местные ***** не попьют техническую?Про "камни с неба" забыли?
показать весь комментарий
05.05.2021 12:04 Ответить
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 8943
показать весь комментарий
05.05.2021 12:06 Ответить
Хоть продрыщетесь напоследок.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:11 Ответить
Где я злой? Это вы, кацапы, собрались солёную техническую воду хлестать.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:14 Ответить
То для людей понятно, а вот вы, кацапы, будете хлестать. Вы и с г@вном воду пьёте: https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/vlasti-kryma-ob-yasnili-fekalii-i-himiyu-v-kranah-vmesto-pit-evoy-vody Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 1267
показать весь комментарий
05.05.2021 12:19 Ответить
Намекаешь на деоккупацию? Правильно намекаешь Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 2839
показать весь комментарий
05.05.2021 12:29 Ответить
На выход абизяна казламордая😂🌷×××
показать весь комментарий
05.05.2021 12:29 Ответить
Московия своих не жалеет, будут они еще об оккупированных думать. Вода для военных баз и промышленных предприятий им нужна, а не для населения. А лучшее, что они могут сделать для Крыма, это убраться из него.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:19 Ответить
Необходима? Так сваливайте с крыма,гнильё свиноруское.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:13 Ответить
Для людей там води вистачає, а кацапські орки нехай слухають правильного Москаля.
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 6344
показать весь комментарий
05.05.2021 12:19 Ответить
Саранча кацапская. Черепа свои тупые пробурите.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:10 Ответить
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 7719
показать весь комментарий
05.05.2021 12:10 Ответить
"Техническая вода" - так стыдливо сточные воды называют? Ну что же, перед мочой тренировка не повредит.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:11 Ответить
Со сточными водами у них не получилось. Еще в начале оккупации у них была идея использовать воду из стоков, но потом им кто-то задал вопрос - откуда в стоках появится вода, и этот вопрос поставил их в тупик.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:17 Ответить
А шо значит техническая пресная вода? Солёная? Так её в море полно, бурить не надо.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:11 Ответить
Вонять она будет, сероводородом, в миру - говном.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:18 Ответить
КРЫСЫчане, учите матчасть.
Исход, глава 17

17.3. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?

17.5. И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди;
17.6. вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских.

Скажите КРЫСчане, а вашему лучезарному и богоподобному любимцу Ху..лу Владимиру Владимировичу так сделать СЛАБО?
показать весь комментарий
05.05.2021 12:11 Ответить
х-йло может тока дать им себя подоить... губами...
показать весь комментарий
05.05.2021 12:28 Ответить
Приезжает в оккупированый Крым некто ***..лов - Пукин. Его встречают местные жители и понаехавшая мордва.
- Здравствуй, кричат КРЫСчане, - надёжа ты наша! Расея мать наша!
А он им отвечает, - да я мать ваш, вот только сиська у меня одна, так, что по очереди сосать будите. В очередь, сукины дети, в очередь!
показать весь комментарий
05.05.2021 12:46 Ответить
А суть в ударениях: буряты буря́т или бу́рят.
Буря́т - скважину. Бу́рят - мочой.
Что будет делать бурят - бури́ть или бу́рить?
А пить всё равно придётся, крысчане...
То, что набурят.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:12 Ответить
будут снимать видосики "питиё бурятской воды. ASMR."
показать весь комментарий
05.05.2021 12:18 Ответить
бурить будут бурятьі
показать весь комментарий
05.05.2021 13:13 Ответить
бурят, как я рат.
показать весь комментарий
05.05.2021 16:32 Ответить
Не пейте, козлятами станете, хотя кацапы и так козлы, значит будут козлами в кубе.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:12 Ответить
пойдет вода кубань реки куда велят большевики...в эт раз пойдет на крым, а краснодаскому краю кранты... Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 79
показать весь комментарий
05.05.2021 12:13 Ответить
в Кубань с Сибири перебросят..
конечно,уже из позволения Китая
Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 3960
показать весь комментарий
05.05.2021 17:50 Ответить



Борис Абрамыч

@BorisAbramich


В Госдуму внесён законопроект о ,,грибном налоге''.Грибникам теперь придётся ,,раскошелиться'' на 10000 рублей в год.В льготную категория граждан,которым будет разрешён бесплатный сбор,попадут участники ВОВ,вдовы космонавтов и беременные женщины со сроком не ранее 12 месяцев.
Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 8121
показать весь комментарий
05.05.2021 12:13 Ответить
Нехер кацапов баловать! Разрешить сбор грибов только беременным участникам ВОВ, лично побывавшим в космосе!
показать весь комментарий
05.05.2021 12:37 Ответить
Загадили Сибирь, загадят Азовское море
показать весь комментарий
05.05.2021 12:14 Ответить
Если вода техническая, а не пригодная для питья, тогда применять ее для сельского хозяйства быстрее всего будет тоже нельзя. Тогда возникает вопрос, зачем ее так тяжело добывать? Не проще применять для технических целей обычную соленую воду с моря? Или оно так и будет. Будут заявлять, что добывают ее из под дна Азовского моря. Будут тратить бюджетные деньки. А на самом деле будут использовать обычную морскую воду. Бизнес по кацапски.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:15 Ответить
Ну пускай польют поля водичкой с Азова...
показать весь комментарий
05.05.2021 12:45 Ответить
довго труби на морській воді не послужать..
показать весь комментарий
05.05.2021 14:09 Ответить
Новость о том, что у РФ дохера бабла? Ну, бурят. Не поможет - будут строить опреснители. И что нам - Украине с этого?
показать весь комментарий
05.05.2021 12:15 Ответить
Уже бы строили, если б могли. Умные и богатые так и делают, но это же тупое жлобье, а не люди.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:46 Ответить
Однозначно не умные, но богатые. А богатые всегда могут нанять умных (тех кто построит). Но все это не важно. Важно: нам с этого что? Зачем нам эта новость?
показать весь комментарий
05.05.2021 13:31 Ответить
А поржать? Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 4360
показать весь комментарий
05.05.2021 14:02 Ответить
Это да. Помню как над строительством моста ржали ...
показать весь комментарий
05.05.2021 14:34 Ответить
еще поржом, погодь, пусть несколько ледоходов нормальных пройдет...со штормами...)))
показать весь комментарий
05.05.2021 17:54 Ответить
Лапоть! А Україні з того - екологічна катастрофа на її території, яку окупував ворог та знищує унікальну флору та фауну півострова.
показать весь комментарий
06.05.2021 01:42 Ответить
На счет "экологической катастрофы" и "уничтожения уникальной флоры и фауны" можно поподробнее?
показать весь комментарий
06.05.2021 09:58 Ответить
надо разрывать соглашения с цапией про внутреннее море..бо вышки скоро в Мариуполе с Бердянском стоять будут...
показать весь комментарий
05.05.2021 12:16 Ответить
союз-мордор рухнул после того, как решил повернуть реки вспять... то же самое станет и с кацапстаном...
показать весь комментарий
05.05.2021 12:18 Ответить
Бурить, буреть и пробивать дно это фирменная фишка кацапоидов.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:25 Ответить
Пробурите дырку насквозь - с той стороны Амазонка. Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем - Цензор.НЕТ 1630
показать весь комментарий
05.05.2021 12:25 Ответить
Да пусть пусть хоть у путина из задницы выкачивают,лишь бы к нам не лезла эта московитская нечисть.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:34 Ответить
Так морской тоже можно унитаз смывать. Зачем бурить?
показать весь комментарий
05.05.2021 12:49 Ответить
Не витримають крани та фітінги. А от збирати сечу та нею-вполнє можливо
показать весь комментарий
05.05.2021 13:11 Ответить
Я вообще не понял всей этой возни по воде. Сами крымчане пишут, что воды достаточно (https://echo.msk.ru/blog/amountain/2821426-echo/ блогер Горный) и никаких проблем нет. А у нас эту тему постоянно раздувают как паруса в штиль.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:50 Ответить
потому что кото-то брешет. не надо было бы тогда что-то бурить
показать весь комментарий
05.05.2021 13:06 Ответить
если воды достаточно, зачем на улицах Симферополя понаставили пластиковые бадьи?
показать весь комментарий
05.05.2021 13:33 Ответить
Не смешно!Это удар по экологии.Писец морю.Нарушат баланс.Пи-сы.
показать весь комментарий
05.05.2021 12:51 Ответить
сколько надо скважин набурить что б всю араву напоить ?Бред полный .Или хотя б пример кто так уже делал
показать весь комментарий
05.05.2021 12:51 Ответить
ыхыхы, так делал Моисей.. но \это неточно..
показать весь комментарий
05.05.2021 13:31 Ответить
коцапы пробили очередное дно и начали там процесс засирания
показать весь комментарий
05.05.2021 13:05 Ответить
Це всьо для атвода глаз. На самом дєлє цапи знайшли воду на Місяці. Будуть бурить там дірки та воду по трубі подавати прямо до Криму. Інфа 100%
показать весь комментарий
05.05.2021 13:10 Ответить
моя порада косяпен.

якщо пробурити Місяць знизу,то вода піде вниз в Крим сама,без насосних станцій...
показать весь комментарий
05.05.2021 14:12 Ответить
зато борщ солить не надо
показать весь комментарий
05.05.2021 13:36 Ответить
Пипец Азовскому морю..
показать весь комментарий
05.05.2021 14:01 Ответить
Там только грязь и газ /серодород/ и соленая вода! Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 2520
показать весь комментарий
05.05.2021 14:16 Ответить
Мне вот интересно где армянский титан комбинат воду берет? Это же очень водозатратное производство.
показать весь комментарий
05.05.2021 15:03 Ответить
из невозобновляемых водных горизонтов, десятки тысяч кубов в сутки

крымчанам пить не обязательно, а химпром должен коптить Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 3136
показать весь комментарий
07.07.2021 23:55 Ответить
Нет покоя долбо...ам.

Даже, если кацапы шото там найдут и подадут, это только ускорит превращение Крыма в безжизненный солончак.
показать весь комментарий
05.05.2021 15:10 Ответить
еще и Кубань осушат по ходу)) Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 1573ох и длб!
показать весь комментарий
05.05.2021 18:00 Ответить
пипец...сраная кацапо-орда засрет и уничтожит таки вконец Азовское море...
показать весь комментарий
05.05.2021 15:45 Ответить
удачи вам в вашем нелегком труде, русодебилы)))
показать весь комментарий
05.05.2021 15:51 Ответить
Методы решения проблемы дефицита воды в Крыму являются неэффективными, считает завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко. Об этом он заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 7003
По его словам, во всем мире стремятся к внедрению мероприятий по водосбережению и эффективному использованию воды. Однако в Крыму выбрали другой тип потребления - интенсивный, при котором происходит активное увеличение объемов использования воды, имеющейся в природе. Это, в свою очередь, ведет к еще большему вододефициту, из-за которого потребление воды становится все больше и больше. Это замкнутый круг, отметил эксперт.
По его мнению, полуостров нуждается в уменьшении использования жидкости. Он пояснил, что водосбережение в 4-5 раз выгоднее, чем опреснение воды.
показать весь комментарий
05.05.2021 17:39 Ответить
водосбережение ?
в России?
не смешите, там же не евреи живут Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 6848
показать весь комментарий
07.07.2021 23:56 Ответить
Росія з липня почне видобувати прісну воду для окупованого Криму під Азовським морем - Цензор.НЕТ 4253
показать весь комментарий
05.05.2021 18:02 Ответить
 
 