Россия с июля начнет добывать пресную воду для оккупированного Крыма под Азовским морем

Скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. ... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", - отметил он.

Хуснуллин уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей оккупированного полуострова. Также, по словам вице-премьера, поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.

Напомним, ранее Хуснуллин утверждал, что на оккупированном полуострове "круглосуточно ведутся поиски воды", а власти делают "максимальную ставку" на бурение скважин.

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