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Самара (10) СНБО (4373) нефтепровод (101) САП (1946)

Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы

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Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы

Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов по делу в отношении бывшего заместителя директора ГП "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП в Telegram.

Как уже сообщалось, заместитель директора предприятия, действуя в интересах частной компании, а именно ООО "Прикарпатзахідтранс", что фактически владеет нефтепродуктопроводом "Самара-Западное направление", составила заведомо недостоверный вывод, который в дальнейшем стал основанием для принятия в августе 2017 г. Хозяйственным судом Ривненской области решения об отказе в признании права собственности на указанный объект за государством.

Действия бывшего эксперта квалифицированы по ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 УК Украины.

Сейчас досудебное расследование завершено. Материалы дела открыты подозреваемой и ее защите для ознакомления.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении в собственность Украинского государства решением Совета национальной безопасности и обороны участка нефтепровода "Самара-Западное направление", причастным к экспроприации грозит уголовная ответственность.

Как сообщалось 19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". ФОТОрепортаж

Ряд СМИ называл политика и бизнесмена Виктора Медведчука одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок СЗН протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из РФ и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы 01
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Топ комментарии
+7
Саме за тих коли шостий президент гастролі по кацапії проводив, обирав українців та й саму Україну, обзивпючи її "актрисою німецьких фільмів для дорослих". Нє?
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05.05.2021 12:12
+7
Або зробить депутатом? Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы - Цензор.НЕТ 908

Ой, - а хто ж його зробив депутатом?
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05.05.2021 12:20
+7
Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы - Цензор.НЕТ 788
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05.05.2021 12:27
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Ой, а за яких же часів це сталось?
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05.05.2021 12:08 Ответить
Саме за тих коли шостий президент гастролі по кацапії проводив, обирав українців та й саму Україну, обзивпючи її "актрисою німецьких фільмів для дорослих". Нє?
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05.05.2021 12:12 Ответить
Клоун коротше. А міг би серйозними справами займатись, наприклад подарувати Медведчуку якийсь державнйи актив.
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05.05.2021 12:17 Ответить
Або зробить депутатом? Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы - Цензор.НЕТ 908

Ой, - а хто ж його зробив депутатом?
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05.05.2021 12:20 Ответить
Ага! Той клоун дарує лише коломойському і людям з кварталу - своїм лише. Тому це хитрий клоун.
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05.05.2021 12:44 Ответить
Да,все так.Что то клоун,то клоун.НО.При чем,чем занимался клоун Зеля,в то время,когда патриот Пэтя отдал Медведчуку трубу?Петруха отдал трубу кацапам,а виноват Зеля?
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05.05.2021 13:07 Ответить
Та да! 😁 А ще Пєтя кацапа Крим віддав! Що, не правда? 😂
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05.05.2021 13:57 Ответить
Так КТО отдал трубу? Справа про передачу нафтопроводу під контроль фірми, пов'язаної з Медведчуком: колишній експертці держпідприємства пред'явили матеріали - Цензор.НЕТ 5084
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05.05.2021 14:14 Ответить
Лійсн, а хто? 😲Невже Порошенко? Як додачу до Криму? 😲 😂😂😂😂😂😂
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05.05.2021 14:16 Ответить
Ты вопросом на вопрос?Естественно:места для чего-то умного по теме нет-приходится тупо гавкать и косить под дурачка)Ну,а "лійсн"-это вообще супер))
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05.05.2021 14:22 Ответить
Нижче для тебе, неграмотноги розслідування по "трубі медведчука" за останні 10 (десять!!!!!) років! Це LB (Лівийберег) - незаангажоване нейтральне видання. Читай, зебіл! 😊
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05.05.2021 14:34 Ответить
А прочититать статью образование не позволяет?Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне), которое до 2016 года являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". Источник: https://censor.net/ru/n3263615
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06.05.2021 00:06 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lb.ua/economics/2021/02/20/478203_medvedchuk_zabral_ukraini_trubu-.html&ved=2ahUKEwjx39a8tbLwAhUnCRAIHVzXAAgQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0fgYU34hV-BGibYZIWAnyP&cshid=1620213693896
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05.05.2021 14:22 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lb.ua/economics/2021/02/20/478203_medvedchuk_zabral_ukraini_trubu-.html&ved=2ahUKEwjx39a8tbLwAhUnCRAIHVzXAAgQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0fgYU34hV-BGibYZIWAnyP&cshid=1620213693896
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05.05.2021 14:23 Ответить
Представляю,с какой ностальгией медведка вспоминает петины времена...А тут трубу отобрали,каналы отключили.Ну куда это годится?Тогда всё было распределено:есть гетьман,есть расейская пятая колонна,никто никого не трогает,всё по понятиям.А сейчас?Чистый беспредел.
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05.05.2021 12:14 Ответить
Та ладно при Пете он был обычным говном, а зеленский сделал его нардепом.
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05.05.2021 12:19 Ответить
Не до Пети а до Зели. Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы - Цензор.НЕТ 274

Именно так он бил никем. Депутатом его сделал Зеленский осенью 2019 в рамках программы "зробимо зебілів разом".
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05.05.2021 12:29 Ответить
Нардепом Медведчука сделал не Зеленский, а люди которые за него проголосовали. А проголосовали они за него потому, что им хорошенько промывали мозги по двум новостным каналам, которые во времена пятого президента работали и горя не знали. Да еще и в конце каденции прикупили третий канал (забегая вперед, если вы скажите что третий канал был приобретен уже при 6-м президенте, то вы конечно же знаете что каналы покупают не за один день. Да юридически право собственности было оформлено уже при 6-м президенте, но началась эта процедура еще при 5-м).
5-й президент абсолютно не ограничивал работу этих каналов-помоек, и даже наоборот помогал им существовать, не внося вопрос о их работе в повестку дня СНБО. Именно при 5-м президенте Медведчук получил нефтепровод в собственность и снова вышел на орбиту украинской политики как участник переговоров с РФ по обмену пленными. Вот такой фундамент заложил 5-й президент в Медведчука, достав его их политического нафталина. А то что за него проголосовали как за депутата на выборах летом 2019 года является уже следствием этих событий.
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05.05.2021 13:01 Ответить
До Пети это был нафталиновый клоун с "украинским выбором" в районе статистической погрешности,без всякой,естественно, медиаимперии и,тем более,государственной трубы.Это уже потом "вдруг" масть как попёрла...
Дублирую второй раз,потому как потёрто до нечитаемости.Правда глаза режет.Кристальная правда.
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05.05.2021 17:50 Ответить
Дело о передаче нефтепровода под контроль фирмы, связанной с Медведчуком: бывшему эксперту госпредприятия предъявили материалы - Цензор.НЕТ 788
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05.05.2021 12:27 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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05.05.2021 12:45 Ответить
Повторяем чётко по слогам:
При Пете:Телеканалы и государственная труба.
При Зеле:каналы отключены.Труба отобрана.
И никакими фокусами эту реальность не изменить.
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05.05.2021 17:53 Ответить
Повторяй как мантру и жди когда борщевой набор подешевеет Справа про передачу нафтопроводу під контроль фірми, пов'язаної з Медведчуком: колишній експертці держпідприємства пред'явили матеріали - Цензор.НЕТ 2174
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05.05.2021 20:00 Ответить
Это не мантра.Это реальность.Её уже не изменить.
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06.05.2021 21:39 Ответить
Эксперт - очень вредная профессия. Лучше уж стрелочник
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05.05.2021 12:40 Ответить
 
 