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Двум наемникам РФ сообщено о подозрении в пытках украинских воинов, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двум наемникам РФ сообщено о подозрении в пытках украинских воинов, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении двум гражданам Украины в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из "тюрем" оккупационной администрации РФ в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении Управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. С целью деморализации украинских воинов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела.

По данным следствия, другой подозреваемый с апреля 2014 по февраль 2016 года, будучи охранником той же "тюрьмы", унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.

Такие преступные действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским Конвенциям.

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Автор: Богдан Гуньковський
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и как понять и что дальше
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05.05.2021 12:13 Ответить
Розстрілять нахрін при спробі втечі, а не підозріння!
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05.05.2021 12:22 Ответить
 
 