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Новые правила начисления субсидий: Кабмин обязал подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Новые правила начисления субсидий: Кабмин обязал подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки

С 1 мая текущего года Кабмин изменил порядок начисления субсидии для оплаты жилищно-коммунальных платежей.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 420 от 14 апреля текущего года, обнародованном на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно постановлению, в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Документы, необходимые для назначения жилищной субсидии, принимаются от граждан в течение мая - сентября 2021 года. Жилищная субсидия лицам, которые обратились за ее назначением в мае - сентябре 2021 года, назначается начиная с мая 2021 года.

По данным РБК-Украина, в соответствии с новым порядком, субсидии не будут назначаться, если общая площадь части или отдельного жилого помещения каждого домохозяйства превышает 130 кв. метров для квартиры, 230 кв. метров для индивидуального дома.

Также не имеют права на субсидии домохозяйства, если член семьи имеет в собственности: транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет; более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Субсидии не назначаются, если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых вообще отсутствуют доходы, или начисленный среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы, либо за них не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере суммарно в течение трех месяцев. Этот пункт не касается лиц, которые получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия и социальные пособия.

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Также будут лишать субсидий, если член домохозяйства находился за границей совокупно более 60 дней.

Субсидии не назначаются, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии, назначением жилищной субсидии совершил покупку на сумму больше 50 тыс. гривен.

Кроме того, будут лишать субсидий, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более чем одно жилое помещение.

Также не имеют права на субсидию домохозяйства, если член семьи имеет на депозитном банковском счете (счетах) денежные средства в сумме, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года (сейчас 2189 гривен).

Субсидии не будут назначать, если кто-либо из состава домохозяйства осуществил операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен.

Ранее Цензор.НЕТ писал со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о новом порядке начисления субсидий на оплату ЖКХ-услуг.

"Начиная с мая получатели должны будут подать новую заявку на получение (субсидии. - Ред.). Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно будет в том числе онлайн или по почте", - сказал он.

Также Шмыгаль объяснил, какие основные изменения правил начисления субсидий будут введены с 1 мая.

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"В настоящее время 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами. Также вводятся новые правила относительно тех, кому субсидии назначаться не будут. Если у вас есть на депозитном счете свыше 100 тыс.грн, покупаете новый автомобиль, валюту единовременно на сумму более 50 тыс. грн, вам субсидию, конечно, не назначат", - отметил он.

В то же время Шмыгаль выразил уверенность, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+40
Під час перевірки більша половина пенсіонерів підпаде під зе-класифікацію "олігарх". Новые правила начисления субсидий: Кабмин обязал подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки - Цензор.НЕТ 4195
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05.05.2021 12:35
+36
Новые правила начисления субсидий: Кабмин обязал подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки - Цензор.НЕТ 9139
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05.05.2021 12:45
+35
😃Зебилы аплодируют стоя...
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05.05.2021 12:35
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Да! відмінять !
І це є правильно Нові правила нарахування субсидій: Кабмін зобов'язав подавати декларацію про доходи та витрати у разі оформлення заявки - Цензор.НЕТ 1150
За чий рахунок - це субсидівування ?
Я і усі члени моєї сім"Ї , включаючи двоюрідних - усі усе життя чесно працювали та платили відповівні податки .
Зараз плотимо регулярно комунальні !
Чи платимо ....
А кому - субсидії ?
Тим , що не зміг на нормальну пенсію заробити Нові правила нарахування субсидій: Кабмін зобов'язав подавати декларацію про доходи та витрати у разі оформлення заявки - Цензор.НЕТ 2050
Чи тим , які у "чорну " працюють Нові правила нарахування субсидій: Кабмін зобов'язав подавати декларацію про доходи та витрати у разі оформлення заявки - Цензор.НЕТ 2934
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05.05.2021 19:45 Ответить
Если и отменят субсидии, то только вместе с опусканием тарифов намного ниже рыночный стоимости для всех . А для развития страны это еще хуже, чем адресные субсидии.
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05.05.2021 20:15 Ответить
Субсидия, по действующему закону, должна покрывать расходы на ЖКХ сверх 20% доходов семьи, при использовании (взятых с потолка) норм потребления. Т.е. если проживают 2 пенсионера и имеют совокупную пенсию 6000г. они должны платить не более 1200г. Но ,как быть ,когда в панельной двушке только за отопление присылают 2200 ?? Остальное при максимальной экономии еще 1000..... В какой стране власть так заботиться о людях??? Целуйте клоуна в дучку!
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05.05.2021 16:37 Ответить
пусть заполнят декларации все граждане Украины... депутатские жены, мамы, бабушки...
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05.05.2021 17:55 Ответить
Банду геть!!
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05.05.2021 17:58 Ответить
Так эту декларацию пенсам прочитать и понять проблема, а заполнить без ошибок--не реально!
Т.е. субсидии получат единицы, поздравляю "лишьбынепорохов"!

Зеленое стадо во всей своей красе!
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05.05.2021 22:31 Ответить
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