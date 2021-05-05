Суд оштрафовал участника акции под ОП Сорда за присвоение ордена Богдана Хмельницкого и конфисковал награду, - СМИ
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Суд признал участника протеста под Офисом Президента Украины Влада Сорда виновным в присвоении ордена Богдана Хмельницкого. У писателя забрали награду и наложили штраф в размере 1275 гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Единый реестр судебных решений сообщил канал 24.
В Винницком городском суде ранее состоялось рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности Влада Сорда.
Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию о том, что активисту не вручали государственные награды. Согласно материалам дела, житель Винницы по месту жительства незаконно хранил государственную награду, а именно орден Богдана Хмельницкого III степени, чем совершил незаконные действия в отношении государственных наград, - говорится в решении суда.
По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, выслушав участников процесса, исследовав и проанализировав собранные материалы дела, суд признал Сорда виновным в совершении административного правонарушения.
Активиста обязали уплатить штраф в размере 75 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1275 гривен. Кроме того, у него конфисковали орден Богдана Хмельницкого III степени.
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Это ж надо иибецилом таким быть, ничем не лучше ряженых генералов в лаптестане.
У даному випадку покаране, як вказано в новині, привласнення.
А чий орден дуже легко визначається за його номером.
Не вижу инфы чей орден он присвоил?
Или заказал на Али?
Чей он? Кому выдан? Как к нему попал?
Где написано что это не с Али а государственный? ВСЕ государственные имеют номера....
Ну если вы не умеете искать, я вам помогу ...
"Чей он" - если НИКОМУ не вручался - государственный !
Если вручался кому то но не ему - то какая разница чей ... !?
Номер и на нём есть- вы просто не следили за ЭТОЙ историей с самого начала ! А ПОДДЕЛКА гос.награды.. (если на нем нет номера или он поделаный) - преступление
Просто интересна история награды....
Во время войны, если награда заслужена , особенно тяжело и кровью, то с ней просто так не расстаются.
Это не мядальки, которые раздают по прайсу, или к празднику.....
Решта - фуфло
Не награждали - не носи !