РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12920 посетителей онлайн
Новости Общество
6 520 26
награда (1672) орден (186) Сорд (7)

Суд оштрафовал участника акции под ОП Сорда за присвоение ордена Богдана Хмельницкого и конфисковал награду, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Суд оштрафовал участника акции под ОП Сорда за присвоение ордена Богдана Хмельницкого и конфисковал награду, - СМИ

Суд признал участника протеста под Офисом Президента Украины Влада Сорда виновным в присвоении ордена Богдана Хмельницкого. У писателя забрали награду и наложили штраф в размере 1275 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Единый реестр судебных решений сообщил канал 24.

В Винницком городском суде ранее состоялось рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности Влада Сорда.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию о том, что активисту не вручали государственные награды. Согласно материалам дела, житель Винницы по месту жительства незаконно хранил государственную награду, а именно орден Богдана Хмельницкого III степени, чем совершил незаконные действия в отношении государственных наград, - говорится в решении суда.

По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, выслушав участников процесса, исследовав и проанализировав собранные материалы дела, суд признал Сорда виновным в совершении административного правонарушения.

Активиста обязали уплатить штраф в размере 75 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1275 гривен. Кроме того, у него конфисковали орден Богдана Хмельницкого III степени.

Читайте также: У участника акции под ОП Влада Сорда нет госнаград: полиция составила админпротокол. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
За дуже короткий період зелений телепень і його команда дискридитували майже все, до чого дотягнулись їхні рукожопі рученята. Згадався віршик на цю тему.
Суд оштрафовал участника акции под ОП Сорда за присвоение ордена Богдана Хмельницкого и конфисковал награду, - СМИ - Цензор.НЕТ 415
показать весь комментарий
05.05.2021 12:56
+5
Не знал, что в нашей стране нельзя дома хранить государственные награды, даже если они не твои. Очевидно, наш самый гуманный суд сказал новое слово в мировой юриспруденции.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:13
+5
хранить и носить... две... очень большие разниці...хранить могут все... носить только награжденые... или, как в данном случае - ущербные.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За дуже короткий період зелений телепень і його команда дискридитували майже все, до чого дотягнулись їхні рукожопі рученята. Згадався віршик на цю тему.
Суд оштрафовал участника акции под ОП Сорда за присвоение ордена Богдана Хмельницкого и конфисковал награду, - СМИ - Цензор.НЕТ 415
показать весь комментарий
05.05.2021 12:56 Ответить
Він мабуть такий же й учасник бойових дій як кавалер ордена...
показать весь комментарий
05.05.2021 13:00 Ответить
Смешной штраф для таких "ХЕРОЕВ"!
показать весь комментарий
05.05.2021 13:05 Ответить
розголос, щоб іншим не повадно було, коштує більше. ось і за документами ато не заховався.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:23 Ответить
такий розголос зі сміхотворними штрафами навпаки спонукає до безкарності, бо якби ВОНО не засвітилося офіційно, то користувалося б й орденами, и посвідченнями досі.
показать весь комментарий
05.05.2021 15:23 Ответить
Не знал, что в нашей стране нельзя дома хранить государственные награды, даже если они не твои. Очевидно, наш самый гуманный суд сказал новое слово в мировой юриспруденции.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:13 Ответить
хранить и носить... две... очень большие разниці...хранить могут все... носить только награжденые... или, как в данном случае - ущербные.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:27 Ответить
Это нормальное решение. Жалко штраф малый впаяли.
Это ж надо иибецилом таким быть, ничем не лучше ряженых генералов в лаптестане.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:42 Ответить
Я так понимаю фалеристы в Украине слегка напряглись?
показать весь комментарий
05.05.2021 13:18 Ответить
я что то не понял...чел не носил орден, не говорил что он орденоносец...он просто хранил его дома. А если это орден его боевого товарища? Да у многих дома лежат боевые награды его родственников, это что повод конфисковывать их?!
показать весь комментарий
05.05.2021 13:19 Ответить
тут коротко написано. ти не знаєш предісторію. погугли.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:25 Ответить
Он сказал, что его награждали этим орденом. Коллекционер и орденоносец - немного разные понятия.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:45 Ответить
я с Сордом не знаком и нигде такого утверждения не встречал. Но, если он это говорил, логично, в самой новости, упомянуть об этом.
показать весь комментарий
05.05.2021 14:01 Ответить
Не только он УТВЕРЖДАЛ, что был награжден ! Он публично его носил и фоткался ! По гугли найдешь и фото и статьи !
показать весь комментарий
05.05.2021 17:20 Ответить
А чей это орден? Или у нас уже и ордена не цыфруют. Тогда это проста цацка.
показать весь комментарий
05.05.2021 14:19 Ответить
За статтею 186-1 КУпАП карається носіння НЕзаконно виготовленої, незаконне зберігання або привласнення державної нагороди.
У даному випадку покаране, як вказано в новині, привласнення.
А чий орден дуже легко визначається за його номером.
показать весь комментарий
05.05.2021 14:56 Ответить
Все гос награды имеют номер!
Не вижу инфы чей орден он присвоил?
Или заказал на Али?
показать весь комментарий
05.05.2021 15:20 Ответить
Как минимум государственный, которым не был награжден!
показать весь комментарий
05.05.2021 17:21 Ответить
Откуда вы знаете?
Чей он? Кому выдан? Как к нему попал?
Где написано что это не с Али а государственный? ВСЕ государственные имеют номера....
показать весь комментарий
05.05.2021 17:36 Ответить
Откуда знаю ?! ))
Ну если вы не умеете искать, я вам помогу ...
"Чей он" - если НИКОМУ не вручался - государственный !
Если вручался кому то но не ему - то какая разница чей ... !?
Номер и на нём есть- вы просто не следили за ЭТОЙ историей с самого начала ! А ПОДДЕЛКА гос.награды.. (если на нем нет номера или он поделаный) - преступление
показать весь комментарий
05.05.2021 17:44 Ответить
Может быть.....
Просто интересна история награды....
Во время войны, если награда заслужена , особенно тяжело и кровью, то с ней просто так не расстаются.
Это не мядальки, которые раздают по прайсу, или к празднику.....
показать весь комментарий
05.05.2021 18:01 Ответить
не знаю , як прості медальки , але Орден - має мати № ....
Решта - фуфло Суд оштрафував учасника акції під ОП Сорда за привласнення ордена Богдана Хмельницького та конфіскував нагороду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7984
показать весь комментарий
05.05.2021 19:55 Ответить
"...он лётчик , он в танке горел.." Суд оштрафував учасника акції під ОП Сорда за привласнення ордена Богдана Хмельницького та конфіскував нагороду, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3097
показать весь комментарий
05.05.2021 15:41 Ответить
Он не только летчик и танкист, но ещё и активист, писатель и участник всего. Без ордена ему никак.
показать весь комментарий
05.05.2021 20:00 Ответить
ОДНОЗНАЧНО ВЕРНО ПОСТУПИЛИ !
Не награждали - не носи !
показать весь комментарий
05.05.2021 17:18 Ответить
 
 