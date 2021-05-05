Кошулинский о Вирастюке: Можно войти в историю как чемпион мира, а можно "вляпаться" как нардеп, которого "тянули за уши" в Раду

Победитель выборов на 87-м округе Василий Вирастюк фактически "был назначен".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский.

"Так работают же "пионеры" Партии регионов! Они даже не способны до конца отработать схему, как "регионалы". Почему? Не умеют, не хотят, не могут. ЦИК же практически их. Было понятно, что будет обжалование их действий, но все равно пошли на это. Значит, ума не нужно", - подчеркнул Кошулинский.

По его словам, это прихоти высших лиц.

"Вот сказал Зеленский: Хочу Вирастюка! Так и начали выполнять. Они уже настолько стали "летать в космосе", что сорвались. Вот и все! Как говорят: "Можно войти в историю, а можно вляпаться". То есть можно войти в историю как чемпион мира, а можно вляпаться как народный депутат, которого "затянули за уши" только потому, что он находится в партнерских отношениях с президентом. Каждый выбирает свой путь", - отметил Кошулинский.

Полный текст интервью с Русланом Кошулинским читайте здесь.

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Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Позже Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом в округе №87.

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