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Новости Политика Украины Парламентские выборы-2019
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Вирастюк (82) выборы (24313) Кошулинский (143) Ивано-Франковская область (837)

Кошулинский о Вирастюке: Можно войти в историю как чемпион мира, а можно "вляпаться" как нардеп, которого "тянули за уши" в Раду

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кошулинский о Вирастюке: Можно войти в историю как чемпион мира, а можно

Победитель выборов на 87-м округе Василий Вирастюк фактически "был назначен".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский.

"Так работают же "пионеры" Партии регионов! Они даже не способны до конца отработать схему, как "регионалы". Почему? Не умеют, не хотят, не могут. ЦИК же практически их. Было понятно, что будет обжалование их действий, но все равно пошли на это. Значит, ума не нужно", - подчеркнул Кошулинский.

По его словам, это прихоти высших лиц.

"Вот сказал Зеленский: Хочу Вирастюка! Так и начали выполнять. Они уже настолько стали "летать в космосе", что сорвались. Вот и все! Как говорят: "Можно войти в историю, а можно вляпаться". То есть можно войти в историю как чемпион мира, а можно вляпаться как народный депутат, которого "затянули за уши" только потому, что он находится в партнерских отношениях с президентом. Каждый выбирает свой путь", - отметил Кошулинский.

Полный текст интервью с Русланом Кошулинским читайте здесь.

Читайте: В "Слуге народа" согласны с необходимостью проверки всех заявлений о нарушениях на довыборах в Прикарпатье, - Мошенец

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Позже Верховный Суд отменил протокол ЦИК, которым "слуга народа" Вирастюк избран нардепом в округе №87.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными результаты выборов на 87-м округе

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Кошулинский о Вирастюке: Можно войти в историю как чемпион мира, а можно "вляпаться" как нардеп, которого "тянули за уши" в Раду - Цензор.НЕТ 7065
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05.05.2021 12:56
+14
А можна бути прокацапленою курвою як Molliі срати на українських ресурсах за копійки.
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05.05.2021 13:01
+6
Фірастюк клоун дурнуватий в татуюваннях.
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05.05.2021 12:57
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Кошулинский о Вирастюке: Можно войти в историю как чемпион мира, а можно "вляпаться" как нардеп, которого "тянули за уши" в Раду - Цензор.НЕТ 7065
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05.05.2021 12:56 Ответить
Фірастюк клоун дурнуватий в татуюваннях.
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05.05.2021 12:57 Ответить
він в Дізель шоу файно виглядає.
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05.05.2021 13:21 Ответить
Не дивлюсь.
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05.05.2021 13:28 Ответить
Можна бути патріотом і в той же час бути в Свободі. І брати гроші у олігархів.
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05.05.2021 12:58 Ответить
А можна бути прокацапленою курвою як Molliі срати на українських ресурсах за копійки.
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05.05.2021 13:01 Ответить
Можна з перших днів піти добровольцем на фронт, а можна просто сидіти в ЦН і патякати язиком.
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05.05.2021 13:03 Ответить
Ну і чого ж ти не пішов?
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05.05.2021 15:26 Ответить
сказал как есть . к его словам добавить нечего
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05.05.2021 13:05 Ответить
Кому, як не Кошулинському знати, що означає "вляпатись".
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05.05.2021 13:06 Ответить
Як вляпалася Кошулинський, кацап?
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05.05.2021 13:13 Ответить
...аналогічно тобі, кацап!
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05.05.2021 13:25 Ответить
Все вірно. Чомусь в Україні прийнято вірити, що із відомих людей в галузі розваг виходять добрі політики. Де Вірастюк набрався знань і життєвої мудрості, якщо більшість свого часу він провів в спортзалах? Можливо, така риса як само дисципліна але таких людей багато. І якщо враховувати обставини при яких його притягнули в депутати ясно, що в цієї людини немає морального стержня і він пішов в політику не для допомоги людям, а для інших, особистих цілей. Так само із Зеленським, котрий грав на сцені і декламував написані кимсь іншим тексти! Порівняння із Рейганом недоречне, адже він займався політик у довгий час після того як покинув гру в кіно.
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05.05.2021 13:11 Ответить
...)"займався політик у довгий час". Зміни перекладача, кацап! Кошулинский о Вирастюке: Можно войти в историю как чемпион мира, а можно "вляпаться" как нардеп, которого "тянули за уши" в Раду - Цензор.НЕТ 5218
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05.05.2021 13:38 Ответить
Проблема в тому, що в Україні не існує соціальних ліфтів для політиків. Щоб наприклад людина стала успішною на рівні района, міста, області і в решті Народним депутатом. А в нас в раду набирають абикого головне щоб правильну кнопку тиснули, як результат відсутність політичної відповідальності, антидержавницькі, а іноді навіть антинародні рішення.
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05.05.2021 14:16 Ответить
так "победитель" надо писать в кавьічках, как и "президент" лукашенко. тем более суд отменил победу.
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05.05.2021 13:19 Ответить
Вірастюк. як патріот, як чемпіон, звичайно викликав раніше повагу... як поЗеленівший чмошник і як індивідум без мозгів, зараз викликає бридку відразу...
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05.05.2021 13:20 Ответить
і в Дізель шоу він підходить.
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05.05.2021 13:22 Ответить
даже в "дізель-шоу" потрыбні розумні й креативні.... на роль дурачка хіба що...
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05.05.2021 14:02 Ответить
ну так у нього там майже ніколи реплік немає, за нього говоре його мускульна статура.
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05.05.2021 14:29 Ответить
бояться, щоб язиком не скомпрометував шоу, як пугало на городі, роль йому більше підходить.
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05.05.2021 16:26 Ответить
геша, поехали к шефу... будет тебе и ванна , и кохве, и какава с чаем, ...и рояль с нотами.
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05.05.2021 13:22 Ответить
так и есть
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05.05.2021 13:34 Ответить
Весь мир театр. И Украина это доказывает своими актерами.
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05.05.2021 13:39 Ответить
Хай этот патриот расскажет чем он занимался на ПМЖ в России.
Имею смутные сомнения, что обучался в спецшколах.
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05.05.2021 13:43 Ответить
"Вася-пропіхуй".
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05.05.2021 16:26 Ответить
 
 