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Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Завтра, 6 мая, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сслыкой на пресс-службу Офиса Президента.
Согласно анонсу, 6 мая в 12.30 в Офисе Президента запланирована встреча Зеленского и Блинкена с представителями СМИ.
Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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+12 саша паламарчук
показать весь комментарий05.05.2021 13:13
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показать весь комментарий05.05.2021 13:24
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Далі буде....
Кстати, а дЕрьмак ваЗЕлин с памперсами для своего наШальника купил в достаточном колличестве?
https://www.youtube.com/watch?v=9kuGF94wN2I
20.04.2021
"Порошенко зустрівся із послами G7 та ЄС."
Наомі Квітка
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