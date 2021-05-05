Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента

Завтра, 6 мая, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сслыкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно анонсу, 6 мая в 12.30 в Офисе Президента запланирована встреча Зеленского и Блинкена с представителями СМИ.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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