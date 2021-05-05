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Новости Политика Украины
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Зеленский (16489) Офис Президента (1685) Блинкен (745)

Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента

Завтра, 6 мая, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сслыкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно анонсу, 6 мая в 12.30 в Офисе Президента запланирована встреча Зеленского и Блинкена с представителями СМИ.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Читайте также: Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Хоч би знову щось не ляпнуло це сцикло ватно- совкове.
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05.05.2021 13:13
+5
Интересно: после этой встречи преЗедент оформит развод с тётей Беней !?
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05.05.2021 13:13
+5
У Такій компанії русофобів Зе буде почувати себе пригнічено.
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05.05.2021 13:24
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Хоч би знову щось не ляпнуло це сцикло ватно- совкове.
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05.05.2021 13:13 Ответить
Зеленський у Польщі переплутав Конституції України та Пилипа Орлика !
Далі буде....
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05.05.2021 13:15 Ответить
Бо нанюхане було до зелених соплів! І ви знаєте, я вже остерігаюсь його наступного генітального виступу.
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05.05.2021 13:20 Ответить
Це така собі спроба реінкарнації євнуховоща. Лайт варіант. Але 73% таке лайно схавади. І далі хавають
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05.05.2021 13:47 Ответить
Интересно: после этой встречи преЗедент оформит развод с тётей Беней !?
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05.05.2021 13:13 Ответить
Яка честь...... Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6214
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05.05.2021 13:14 Ответить
Попкорн купил, ждусссс........
Кстати, а дЕрьмак ваЗЕлин с памперсами для своего наШальника купил в достаточном колличестве?
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05.05.2021 13:16 Ответить
Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7572 Кейс Коломойского: Зеленского поставили в раскоряку
https://www.youtube.com/watch?v=9kuGF94wN2I
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05.05.2021 13:16 Ответить
А Дерьмак там будет, или уже всё? Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 7555
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05.05.2021 13:19 Ответить
Жертва беня-фуйлової пропаганди. Де ви такі беретесь? Зверніть увагу на дату. Спробуйте здогадатися, чому представники найвпливовіших країн світу продовжують зустрічатися з екс- президентом.
20.04.2021
"Порошенко зустрівся із послами G7 та ЄС."

Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 8065
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05.05.2021 14:28 Ответить
Є підозра, що Ентоні є диплом психіатра, який він не афішує. Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 65
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05.05.2021 13:20 Ответить
...в Ентоні...
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05.05.2021 13:24 Ответить
Визанаю. Але навіть так не коректно. Треба було: Ентоні має диплом....
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05.05.2021 13:26 Ответить
Энтони не человек,а диплом психиатра?Вот это новость...А у кого именно такие подозрения?
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05.05.2021 14:20 Ответить
"А Нуланд?" (С)

Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3210
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05.05.2021 13:23 Ответить
У Такій компанії русофобів Зе буде почувати себе пригнічено.
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05.05.2021 13:24 Ответить
Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6457
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05.05.2021 13:25 Ответить
Я дам вам парабеллум.
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05.05.2021 13:26 Ответить
Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 418
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05.05.2021 13:29 Ответить
с вазелином или без вазелина?
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05.05.2021 13:29 Ответить
Не забудьте записати розмову і плівки передати деркачу.
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05.05.2021 13:35 Ответить
Дерьмак и сам отдаст Лаврику,чтобы не делиться.
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05.05.2021 15:21 Ответить
Чекаємо на чергові перли від генітальнішего геополітика ********** !!!)))
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05.05.2021 13:40 Ответить
Рояль привезли? Блінкен ще такого не бачив.
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05.05.2021 13:45 Ответить
Гумконвой з печеньками та наколотими ліпісінами !!!)))
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05.05.2021 13:47 Ответить
После каких "переговоров"? После отчета!
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05.05.2021 13:51 Ответить
Ну Оно же не виновато,что у него суфлер из уха выпал,а в его голове только ЭСЕСЕРИЯ.
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05.05.2021 15:23 Ответить
да и едет Блинкен этот с Нуланд, чтоб закон о продажи земле двигать
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05.05.2021 17:03 Ответить








Наомі Квітка

@iuhbwzF8HJ3sw69

·5 ч

До нас їде Ревізор!

Зеленський завтра зустрінеться з Блінкеном. Після переговорів запланована пресконференція, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 523
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05.05.2021 19:07 Ответить
Знову Зелепукін буде говорити про ностальгію по СРСР... Боюсь, Блінкен не дуже зрозуміє... Це тема більше для Путлера...
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05.05.2021 19:43 Ответить
 
 