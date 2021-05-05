РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12825 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
2 675 9
Зеленский (16489) карантин (16730) Офис Президента (1685) Шмыгаль Денис (2314) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Ситуация с COVID-19 в Украине улучшается. Еще 3 региона готовы к выходу из "красной зоны", - совещание у Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ситуация с COVID-19 в Украине улучшается. Еще 3 региона готовы к выходу из

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине улучшается, но необходимо ускорять темпы вакцинации.

Об этом шла речь во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране. Он отметил, что в целом эпидемическая ситуация стабилизируется шестую неделю подряд. По словам главы правительства, всего для больных COVID-19 выделено 77 тыс. коек. Обеспечены подачей кислорода - 68 264. Заняты на сегодня 33 292 койки.

Премьер-министр сообщил, что в настоящий момент шесть областей остаются в "красной" зоне. После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из "красной" зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области, поскольку в данных регионах все показатели соответствуют установленным критериям.

Шмыгаль добавил, что после этого "красный" уровень эпидемической опасности останется в трех областях - Сумской, Полтавской и Запорожской.

Глава правительства отметил что на сегодня в Украине вакцинированы свыше 759 тыс. человек. Сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.

В свою очередь Зеленский отметил, что правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Читайте также: За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выздоровели - 38, выявили 143 новых случая, - Кличко. КАРТА

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пол страницы назад пугали смертельным индийским вариантом Ковида по всей Украине. Сейчас уже ситуация улучшается. А что к вечеру?
показать весь комментарий
05.05.2021 13:35 Ответить
То ж було до обіду, а це після... Ситуація з COVID-19 в Україні поліпшується. Ще 3 регіони готові до виходу з "червоної зони", - нарада у Зеленського - Цензор.НЕТ 9302
показать весь комментарий
05.05.2021 15:28 Ответить
Так пусть бубочка выдаст постановление что ковида в Украине нет вообще.....
Ведь уже есть примеры такого...
показать весь комментарий
05.05.2021 13:36 Ответить
Цікава ситуація. В Польщі 12 млн вакціонувалось, всі в масках на вулицях. В Україні... Ну як в Україні. А лічба звхворювань +- така сама, коливання такі самі... І тут виникає недоречна підозра, що десь з тим ковідом сильно всіх на#06%ють)))
показать весь комментарий
05.05.2021 13:37 Ответить
узбагойтесь... У лаптеунтов ситуация в 3 раза хуже.... Так шо мы, не без божьей помощи.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:48 Ответить
А в Китаї вже все добре, не чули?
показать весь комментарий
05.05.2021 15:29 Ответить
Подивлюсь яке буде пакращення коли люди стоятимуть в чергах щоб подати заяви на субсидію.
показать весь комментарий
05.05.2021 13:40 Ответить
Последнее постановление о назначении субсидий предполагает что у претендента не должно быть ничего. То есть если и будут очереди то только летом, когда тепло и можно стоять в шортах. Как похолодает, то наличие теплой куртки выдаст в просителе богача который эту куртку еще не проел.
показать весь комментарий
05.05.2021 14:03 Ответить
надо же такое приверзылось , прочел, мол, "...готовы к выходу из "красной зоны", - завещание Зеленского
показать весь комментарий
05.05.2021 13:46 Ответить
 
 