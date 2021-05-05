Рейтинг партий: "СН" - 21,3%, "ЕС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батькивщина" - 10,2%, "Сила и честь" - 7,6%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Сила и честь" преодолели бы проходной 5%-ный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16-22 апреля относительно наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа", которую поддержали 14,5% всех респондентов или 21,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором . На втором месте - "Европейская Солидарность", которую поддерживают 12% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился с выбором. Третье-четвертое места делят "ОПЗЖ" (8,3% и 12,2%) и "Батькивщина" (7% и 10,2%) (разница в поддержке этих двух партий - в пределах статистической погрешности). Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (5,2% и 7,6%). Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближены к нему Радикальная партия (2,8% и 4,1%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,7% и 3,9%) и "Гражданская позиция" ( 2,5% и 3,7%)", - отмечается в исследовании.

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"По сравнению с февралем, выросла поддержка партии "Слуга народа" (+ 5,8% среди тех, кто определился с выбором). В меньшей степени, но также прослеживается рост поддержки "Гражданской позиции" (+ 1,9%) и "Национального корпуса" (+ 0,7%). Вместе с тем, прослеживается снижение рейтинга "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батькивщины" (-3%), "Голоса" (-2,1%). В случае "ЕС" рейтинг не изменился по сравнению с февралем", - добавили в КМИС.

"Вместе с тем, наши результаты не дают информации о причинах динамики рейтингов, для этого нужны отдельные исследования. Можно предположить, что рост рейтинга партии власти связан с ее активизацией и резонансными решениями, особенно через СНБО. Снижение поддержки ОПЗЖ может быть как следствием запрета трансляции отдельных телеканалов, так и эскалации Россией ситуации на границах. Вместе с тем, нельзя исключать, что некоторые сторонники ОПЗЖ во время опросов в большей степени стали "скрывать" свои реальные взгляды. Например, в первом туре выборов Президента в 2019 году экзит-полы недооценили поддержку Ю. Бойко, поскольку часть его избирателей менее склонна участвовать в опросах и искренне отвечать. Подобную тенденцию кандидатов от ОПЗЖ/ самой партии можно было наблюдать на местных выборах. Поэтому, возможно, и сейчас ввиду запрета телеканалов и агрессивных действий России часть респондентов просто не хотят / боятся называть свои ориентации", - отметил замдиректора КМИС Антон Грушецкий.







В течение 16-22 апреля 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров были опрошены 2003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.