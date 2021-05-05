Рейтинг партий: "СН" - 21,3%, "ЕС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батькивщина" - 10,2%, "Сила и честь" - 7,6%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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Партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Сила и честь" преодолели бы проходной 5%-ный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 16-22 апреля относительно наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа", которую поддержали 14,5% всех респондентов или 21,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором . На втором месте - "Европейская Солидарность", которую поддерживают 12% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился с выбором. Третье-четвертое места делят "ОПЗЖ" (8,3% и 12,2%) и "Батькивщина" (7% и 10,2%) (разница в поддержке этих двух партий - в пределах статистической погрешности). Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (5,2% и 7,6%). Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближены к нему Радикальная партия (2,8% и 4,1%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,7% и 3,9%) и "Гражданская позиция" ( 2,5% и 3,7%)", - отмечается в исследовании.
"По сравнению с февралем, выросла поддержка партии "Слуга народа" (+ 5,8% среди тех, кто определился с выбором). В меньшей степени, но также прослеживается рост поддержки "Гражданской позиции" (+ 1,9%) и "Национального корпуса" (+ 0,7%). Вместе с тем, прослеживается снижение рейтинга "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батькивщины" (-3%), "Голоса" (-2,1%). В случае "ЕС" рейтинг не изменился по сравнению с февралем", - добавили в КМИС.
"Вместе с тем, наши результаты не дают информации о причинах динамики рейтингов, для этого нужны отдельные исследования. Можно предположить, что рост рейтинга партии власти связан с ее активизацией и резонансными решениями, особенно через СНБО. Снижение поддержки ОПЗЖ может быть как следствием запрета трансляции отдельных телеканалов, так и эскалации Россией ситуации на границах. Вместе с тем, нельзя исключать, что некоторые сторонники ОПЗЖ во время опросов в большей степени стали "скрывать" свои реальные взгляды. Например, в первом туре выборов Президента в 2019 году экзит-полы недооценили поддержку Ю. Бойко, поскольку часть его избирателей менее склонна участвовать в опросах и искренне отвечать. Подобную тенденцию кандидатов от ОПЗЖ/ самой партии можно было наблюдать на местных выборах. Поэтому, возможно, и сейчас ввиду запрета телеканалов и агрессивных действий России часть респондентов просто не хотят / боятся называть свои ориентации", - отметил замдиректора КМИС Антон Грушецкий.
В течение 16-22 апреля 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров были опрошены 2003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.
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Александр Глазков
1,3 лярда гривен Укрсоцбанка, взятые в долг Поциным "Богданом" ,пойдет? Ведь Поця долг отдавать не собирается. "Богдан" банкрот.
06.05.2021 18:02
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Ну как, опять не узнаёте? ЗЕлёная моча как божья роса в глазках у Глазкова?
Так когда Пец гроши вернет, дохтур пи...?
Александр Глазков
А ты батенька ХАМ, хоть и "врачь". Покаж "чудо" в перьях , где я про Укрсоцбанк писал? Если тебе "мощный" старик вместо Укрэксимбанк Укрсоцбанк мерещится, я не виноват.
Держи себя в руках "чудо", не психуй. А то с таким успехом Гройсмана и Яценюка в мокшанцев запишешь. И про краватку гарно пишешь. Сразу видно спец кроватных дел. В прошлом канечно.
06.05.2021 21:17
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Даун свой опус называет опечаткой?
"Напомним, в декабре 2020 года Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Согласно судебным материалам, инициатором этой процедуры является ООО "Финансовая компания "Финворк".
"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".
Ранее, 05.11.2020 Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом связанное с корпорацией "Богдан" ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик"). Инициатор процедуры банкротства-ООО "Хюндай Мотор Украина" (тоже связанное с "Богданом").Источник: https://biz.censor.net/n3261605
https://biz.censor.net/news/3261605/sud_priznal_dolg_bogdan_motors_gladkovskogo_pered_ukreksimbankom_na_16_milliarda
Так пайдет "чудо" нафталинавае.
Обрати внимание на числа. Можешь одеть пенсне.
СВЕЖАЧКА НЕ ЖЕЛАЕТЕ ОТКУШАТЬ?
11.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств полученных по акту-требованию судебного решения Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* преступностью, переданных Financial Crimes Enforcement Network ** в части валютных трансзакций бизнес-подразделения Capital One Financial Corporation по обналичиванию чеков в сумме 34.808 млн. $ имеющих непосредственное отношение к деятельности фигурантов дела.
*акт RICO, борьба с организованной
** FinCEN, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, министерства финансов США
"Суд признал долг "Богдан Моторс" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,6 миллиарда"
.Источник: https://biz.censor.net/n3261605
https://biz.censor.net/news/3261605/sud_priznal_dolg_bogdan_motors_gladkovskogo_pered_ukreksimbankom_na_16_milliarda
Беня-поц №1.
Пеця-поц №2.
Пойдет, "чудо" нафталинавая ?
А Зеля, чудо вы умственно недоразвитое, почему не в списке?
А почему нет в списке Кононенко? Лучший Поцин кореш в Израиле.
Так, что же вы обходите своим вниманием подельника Коломойского некоего Зеленского?
Придется ждать новое поколение ( примерно 25 лет), с этим уже ничего не сделаешь.
Задача максимум, за это время не потерять страну, как это сделали в соседней Беларуси.
Иначе, еще одного шанса у нас может и не быть.
Социология - это не алгебра, и довольно не точная наука. Особенно в стране с условной демократией - это два.
Можете продолжать убеждать себя далее, что рейтинги рисованные. Но проблема незрелого украинского общества от этого не уменьшится. Проблема не в социологии, а в том что Украинцы не готовы брать ответственность за свой выбор и хоть немного думать головой за кого ты отдаешь свой голос. Это проблема и с ней нужно работать
На наступних виборах ОПЗЖ може і не пройти, якщо Боря Колесніков створить новий проект "Мій дім Україна" і звичайно не пройде і "срам і безчестя". А чому приховують рейтинг Пальчевського? Конкурент?
Вперше про нього чую.
З усього списку мені більш-менш подобається Смішко ....
А сейчас, после всех этих бесконечных "анал не предлагать", "корабельных сосен", "дефектных детей", "продать собаку", и так далее и тому подобное....
Как до сих пор хоть кто-то может все еще за них голосовать?!!
или что вы имеете в виду?
Выборы ОБЩЕгосударственные, вообще-то.
Скільки СН здобули на місцевих виборах ? Ніц !
Ото і є їхній рейтинг.
ВЕРИМ ОБОИМ рейтингам!!!