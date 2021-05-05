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Новости Политика Украины
4 890 142
рейтинг (1617) КМИС (270) Батькивщина (2004) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (997) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Рейтинг партий: "СН" - 21,3%, "ЕС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батькивщина" - 10,2%, "Сила и честь" - 7,6%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Сила и честь" преодолели бы проходной 5%-ный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 16-22 апреля относительно наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа", которую поддержали 14,5% всех респондентов или 21,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором . На втором месте - "Европейская Солидарность", которую поддерживают 12% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился с выбором. Третье-четвертое места делят "ОПЗЖ" (8,3% и 12,2%) и "Батькивщина" (7% и 10,2%) (разница в поддержке этих двух партий - в пределах статистической погрешности). Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (5,2% и 7,6%). Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближены к нему Радикальная партия (2,8% и 4,1%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,7% и 3,9%) и "Гражданская позиция" ( 2,5% и 3,7%)", - отмечается в исследовании.

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"По сравнению с февралем, выросла поддержка партии "Слуга народа" (+ 5,8% среди тех, кто определился с выбором). В меньшей степени, но также прослеживается рост поддержки "Гражданской позиции" (+ 1,9%) и "Национального корпуса" (+ 0,7%). Вместе с тем, прослеживается снижение рейтинга "ОПЗЖ" (-4,6%), "Батькивщины" (-3%), "Голоса" (-2,1%). В случае "ЕС" рейтинг не изменился по сравнению с февралем", - добавили в КМИС.

"Вместе с тем, наши результаты не дают информации о причинах динамики рейтингов, для этого нужны отдельные исследования. Можно предположить, что рост рейтинга партии власти связан с ее активизацией и резонансными решениями, особенно через СНБО. Снижение поддержки ОПЗЖ может быть как следствием запрета трансляции отдельных телеканалов, так и эскалации Россией ситуации на границах. Вместе с тем, нельзя исключать, что некоторые сторонники ОПЗЖ во время опросов в большей степени стали "скрывать" свои реальные взгляды. Например, в первом туре выборов Президента в 2019 году экзит-полы недооценили поддержку Ю. Бойко, поскольку часть его избирателей менее склонна участвовать в опросах и искренне отвечать. Подобную тенденцию кандидатов от ОПЗЖ/ самой партии можно было наблюдать на местных выборах. Поэтому, возможно, и сейчас ввиду запрета телеканалов и агрессивных действий России часть респондентов просто не хотят / боятся называть свои ориентации", - отметил замдиректора КМИС Антон Грушецкий.

Рейтинг партий: СН - 21,3%, ЕС - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, Батькивщина - 10,2%, Сила и честь - 7,6%, - опрос КМИС 01
Рейтинг партий: СН - 21,3%, ЕС - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, Батькивщина - 10,2%, Сила и честь - 7,6%, - опрос КМИС 02
Рейтинг партий: СН - 21,3%, ЕС - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, Батькивщина - 10,2%, Сила и честь - 7,6%, - опрос КМИС 03

В течение 16-22 апреля 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров были опрошены 2003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.
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Топ комментарии
+19
какое нахер ОПЗЖ? оно должна быть запрещена как комунисты в свое время как партия ведущая против Украины и выступающая за переговоры с террористами -ОПЗЖ призвала власти Украины к переговорам с ДНР и ЛНР руководство Украины должно пойти на переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) для завершения конфликта в Донбассе. Об этом во вторник, 27 апреля, заявил сопредседатель партии (ОПЗЖ) Юрий Бойко-При этом Бойко подчеркнул, что у ОПЗЖ «есть политическая воля» пойти на переговоры ради мира и возобновления территориальной целостности государства, если официальный Киев к этому не готов
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05.05.2021 13:50
+15
Смешно ты,зесрань,плачешь за убывающим рейтингом зекретина)
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05.05.2021 13:52
+13
Ідійоти свято вірять в св.Бубачку. Рейтинг партий: "СН" - 21,3%, "ЕС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батькивщина" - 10,2%, "Сила и честь" - 7,6%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5951
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05.05.2021 13:43
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Страница 2 из 2
УЖЕ ПОКАЗАЛ. Что не узнали свою писанину? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 885
ПОКАЗЫВАЮ ЕЩЁ РАЗ:
Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2458 Александр Глазков

1,3 лярда гривен Укрсоцбанка, взятые в долг Поциным "Богданом" ,пойдет? Ведь Поця долг отдавать не собирается. "Богдан" банкрот.
06.05.2021 18:02
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Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3308 Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2499

Ну как, опять не узнаёте? ЗЕлёная моча как божья роса в глазках у Глазкова? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5390
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07.05.2021 13:45 Ответить
Ну канечно же Укрэксимбанк. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9695 Дохтур пи... за описку уцепился, как старый хрыч за виагру. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9695
Так когда Пец гроши вернет, дохтур пи...? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9695
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07.05.2021 19:48 Ответить
А, как же нам быть тогда с вот этим вашим произведением вашего "искусства", что вы тут наваяли, или навалили? Да кака разница!) :
Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7247 Александр Глазков

А ты батенька ХАМ, хоть и "врачь". Покаж "чудо" в перьях , где я про Укрсоцбанк писал? Если тебе "мощный" старик вместо Укрэксимбанк Укрсоцбанк мерещится, я не виноват. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7247
Держи себя в руках "чудо", не психуй. А то с таким успехом Гройсмана и Яценюка в мокшанцев запишешь. И про краватку гарно пишешь. Сразу видно спец кроватных дел. В прошлом канечно.
06.05.2021 21:17
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Даун свой опус называет опечаткой? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5298 Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5298 Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5298
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07.05.2021 20:30 Ответить
"Суд признал долг "Богдан Моторс" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,6 миллиарда"
"Напомним, в декабре 2020 года Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс". Согласно судебным материалам, инициатором этой процедуры является ООО "Финансовая компания "Финворк".
"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".
Ранее, 05.11.2020 Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом связанное с корпорацией "Богдан" ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик"). Инициатор процедуры банкротства-ООО "Хюндай Мотор Украина" (тоже связанное с "Богданом").Источник: https://biz.censor.net/n3261605
https://biz.censor.net/news/3261605/sud_priznal_dolg_bogdan_motors_gladkovskogo_pered_ukreksimbankom_na_16_milliarda

Так пайдет "чудо" нафталинавае. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1963
Обрати внимание на числа. Можешь одеть пенсне. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1963
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08.05.2021 07:34 Ответить
Так, что на счёт разницы между Укрсоцбанков, на который вы ссылались в своём посте и Укрэксимбанком, чудо умственно недоразвитое? Пенсе одели или у Глазков видит только шоколадный глаз Пети? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4853

СВЕЖАЧКА НЕ ЖЕЛАЕТЕ ОТКУШАТЬ? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1474
11.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,

провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия доказательств полученных по акту-требованию судебного решения Канцлерского суда (Court of Chancery) штата Делавер в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* преступностью, переданных Financial Crimes Enforcement Network ** в части валютных трансзакций бизнес-подразделения Capital One Financial Corporation по обналичиванию чеков в сумме 34.808 млн. $ имеющих непосредственное отношение к деятельности фигурантов дела.

*акт RICO, борьба с организованной

** FinCEN, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, министерства финансов США
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08.05.2021 08:18 Ответить
Читай буквы дохтур. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 560
"Суд признал долг "Богдан Моторс" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,6 миллиарда"

.Источник: https://biz.censor.net/n3261605
https://biz.censor.net/news/3261605/sud_priznal_dolg_bogdan_motors_gladkovskogo_pered_ukreksimbankom_na_16_milliarda
Беня-поц №1.
Пеця-поц №2.
Пойдет, "чудо" нафталинавая ? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 560
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08.05.2021 08:45 Ответить
Т.е., вы не понимаете разницу между реструктуризацией и списанием. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 963 Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 963 Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3789
А Зеля, чудо вы умственно недоразвитое, почему не в списке? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6957
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08.05.2021 08:54 Ответить
Дохтур Пи не понимает значения слова банкрот. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4647 Привет Альцгеймер, Паркинсон. Добро пожаловать деменция. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4647
А почему нет в списке Кононенко? Лучший Поцин кореш в Израиле. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2620
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08.05.2021 08:58 Ответить
Не утруждайте себя и свой мозг, с тремя извилинами, перечислением своих друзей и тех кого вы к себе зовёте в гости. Я и так вижу, что вы сними дружите с момента вашего неудачного рождения. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2425
Так, что же вы обходите своим вниманием подельника Коломойского некоего Зеленского? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6984
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08.05.2021 09:26 Ответить
Лечение умственной недоразвитости электората продвигается медленно но верно. У многих пациентов боли в области левого полушария мозга купировались и по ночам к ним перестал приходить Голобородько. У 21,3% больных продолжаются галлюцинации о халявной жизни на берегах молочных рек с кисельными берегами и бланманже на поверхности, и с доплатам им за то, что они потребляют газ и коммунальные услуги. У этой же части пациентов наблюдаются шизофренические навязчивые мысли "Во всем виноват Порошенко".
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05.05.2021 13:59 Ответить
..."министр экономики " у "азирова"???
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05.05.2021 18:26 Ответить
брехня
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05.05.2021 13:59 Ответить
Неужели кто-то еще верит в эти рейтинги, они как были 1,5 - 2 года назад так почти не меняются( хотят народ к этому приучить) и это свидетельство что на следующих будут фальсификации, ведь реально СН, ЕС. и тем более ОПЗЖ в совокупности не набирают и 20%. Снова ведут борьбу против Тимошенко которую они боятся больше всего!!!!!!
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05.05.2021 14:01 Ответить
Вполне объективные рейтинги. К сожалению, мало что поменялось в людях.
Придется ждать новое поколение ( примерно 25 лет), с этим уже ничего не сделаешь.
Задача максимум, за это время не потерять страну, как это сделали в соседней Беларуси.
Иначе, еще одного шанса у нас может и не быть.
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05.05.2021 14:05 Ответить
КМИС и др. - объективность????!!!! Это уже из области фантастики!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.05.2021 14:09 Ответить
КАКРАЗ таки, КМИС - самый объективный социологический институт Украины. И это можно увидеть по другим опросам, за последние 17 лет - это раз;

Социология - это не алгебра, и довольно не точная наука. Особенно в стране с условной демократией - это два.
Можете продолжать убеждать себя далее, что рейтинги рисованные. Но проблема незрелого украинского общества от этого не уменьшится. Проблема не в социологии, а в том что Украинцы не готовы брать ответственность за свой выбор и хоть немного думать головой за кого ты отдаешь свой голос. Это проблема и с ней нужно работать
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05.05.2021 14:31 Ответить
Я говорю не об обществе а о социологии и этот пресловутый КМИС и др. нам все эти годы вешали лапшу на уши и продолжают и если КМИС самый объективный то тогда кобзон это Далай-Лама!!!!!!
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05.05.2021 15:47 Ответить
півроку тому були зовсім інші рейтинги, де в уродів рейтинг був куди менший, ~15% (14,5% - в ЄС). Настільки наростили? - це до питання стосовно об'єктивності цього опитування КМІС.
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05.05.2021 14:02 Ответить
Эту территорию уже ничего не спасёт
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05.05.2021 14:03 Ответить
Зрозуміло, що "слуги" натягують свій рейтинг, "ЄС" стопудово має високі рейтинги, десь є рейтинг у Дівулі і ОПЗЖ (За смерть українців), але яким боком там "Сила і честь"? Це той гебешник який приймав участь в отруєні Ющекнко по замовленню ФСБ?
На наступних виборах ОПЗЖ може і не пройти, якщо Боря Колесніков створить новий проект "Мій дім Україна" і звичайно не пройде і "срам і безчестя". А чому приховують рейтинг Пальчевського? Конкурент?
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05.05.2021 14:20 Ответить
А хто такий цей пальчевський? Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2285
Вперше про нього чую.
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05.05.2021 14:34 Ответить
Російське чмо! Балатувався в мери Київа в цьому році. Рідка тварина і мерзота.
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05.05.2021 14:59 Ответить
Той, що по Києву мав перевагу по рейтингах з відривом, а насправді взяв пару сотень голосів.
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05.05.2021 15:22 Ответить
12% сьцяної вати яка привела мудачука і науковця ківу,а ще 10% які обирають розплідник покидьків у раді. Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 330
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05.05.2021 14:24 Ответить
Не розумію тих які протестуючи не йдуть на вибори. Ліпше піти і зіпсувати бюлетень.
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05.05.2021 14:33 Ответить
СГ - збіговисько нікчем і відкритих колаборантів .....
З усього списку мені більш-менш подобається Смішко ....
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05.05.2021 14:43 Ответить
Я вообще НЕ ПОНИМАЮ, как можно было голосовать за это турборежимное сборище фотографов, дегенератов и совершенно случайных людей?!
А сейчас, после всех этих бесконечных "анал не предлагать", "корабельных сосен", "дефектных детей", "продать собаку", и так далее и тому подобное....
Как до сих пор хоть кто-то может все еще за них голосовать?!!
Рейтинг партій: СН - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, ОПЗЖ - 12,2%, "Батьківщина" - 10,2%, "Сила і честь" - 7,6%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2256
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05.05.2021 14:45 Ответить
А за кого голосовать, за ОПЗЖ?
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05.05.2021 14:58 Ответить
У тебя выбор есть только между этими двумя вариантами?
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05.05.2021 15:13 Ответить
У меня - нет! Но на Юге, а особенно на востоке Украины, выбор только между этими 2-мя партиями, ЕС и Тимошенков там не рассматривают.
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05.05.2021 15:18 Ответить
"там не рассматривают" - что, в бюллетенях их нет, что ли?!

или что вы имеете в виду?
Выборы ОБЩЕгосударственные, вообще-то.
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05.05.2021 18:28 Ответить
Брехня якась... .
Скільки СН здобули на місцевих виборах ? Ніц !
Ото і є їхній рейтинг.
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05.05.2021 14:46 Ответить
я вже зазначав вище - ~15% (а Євросолідарність - 14,5%; Опзж -13,2)
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05.05.2021 15:36 Ответить
к концу года у зеленых мразей будет 10-15 %
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05.05.2021 16:05 Ответить
Хм...сумарный рейтинг ватных партий не превышает 15% ,вполне себе неплохой результат если не учитывать оккупированных территорий донбасса и крыма
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05.05.2021 18:58 Ответить
чомусь я думаю, що процентів п'ять кміс перекинув з зажиддя до уродів. Аналогічно в презитдентському - процентів з десять від бойка транспортував в кошик зе.
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05.05.2021 19:04 Ответить
А рыги сегодня свой рейтинг выставили))) там у шмаркли 23%, а у бойко 18%(второе место),а по партиям --22% прислуга и 20% ОПэЗэЖопники))))
ВЕРИМ ОБОИМ рейтингам!!!
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05.05.2021 22:27 Ответить
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