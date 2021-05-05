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Новости Политика Украины Парламентские выборы-2019
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Кошулинский о визите Тищенко на 87-й округ: Стиль 90-х годов, "Мы - бригада! Приехали за своего!"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кошулинский о визите Тищенко на 87-й округ: Стиль 90-х годов,

Кандидат в депутаты Верховной Рады по 87-му округу Руслан Кошулинский прокомментировал визит "слуги народа" Николая Тищенко на один из избирательных участков.

Об этом Кошулинский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Это такой стиль 1990-х годов: "Мы - бригада! Приехали за своего!". Это, как минимум, странно. Слушайте, вы же не являетесь участниками избирательного процесса! Если ссылаетесь на то, что народный депутат может находиться где угодно, то надо было привести всех 250 "слуг". Но что бы это должно было дать для объективности избирательного процесса, когда вы - представители власти ?! Если бы еще это сделала оппозиция, то было бы понятно: хотят посмотреть, чтобы не "химичили". А здесь ... Так надо было еще себя так выставить на посмешище, потому что не знаешь, куда ты приехал - на Закарпатье или Прикарпатье", - отметил он.

По словам Кошулинского, избирательный процесс должен быть осознанием обществом понятия справедливости.

"Власть здесь должна быть державотворцем. Вот вы, как представители власти, своими шагами добавили этого чувства? Нет. Наоборот. Это временные люди. Им не надо забывать, что нет вечных депутатов. Сегодня ты в парламенте, завтра - нет. И ни один ребенок еще не родился с татуировкой на груди: "Я - вечный депутат" или "Я - вечный президент". Но существует механизм государственных институций. Одна из базовых здесь - избирательный процесс. Если бы там были мудрые, то никогда себе подобных вещей не позволили бы. Потому что подумали заранее: а что будет послезавтра? какое осуждение мы получим от общества? Но мы у власти таких, как я говорил, "новейших пионеров" Партии регионов. Вот что добавил тот приезд Тищенко? Только шоу. Причем оно имело негативные последствия", - добавил он.

Полный текст интервью с Русланом Кошулинским для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Бригада, это громко сказано! обычное быдло!
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05.05.2021 13:43
+8
Когда дураки выбрали презом клоуна, стразу стало ясно, что все чего мы дождемся, так это аплодисменты с их стороны. 73% уже сами себя сделали. Будет вам по приколу)
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05.05.2021 13:47
+4
Коля-котлета?
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05.05.2021 14:02
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Бригада, это громко сказано! обычное быдло!
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05.05.2021 13:43 Ответить
Тригада!
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05.05.2021 13:45 Ответить
Они дождутся , что всех ссаными тряпками . Кошулинский о визите Тищенко на 87-й округ: Стиль 90-х годов, "Мы - бригада! Приехали за своего!" - Цензор.НЕТ 3857
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05.05.2021 13:45 Ответить
Когда дураки выбрали презом клоуна, стразу стало ясно, что все чего мы дождемся, так это аплодисменты с их стороны. 73% уже сами себя сделали. Будет вам по приколу)
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05.05.2021 13:47 Ответить
перевибори без тих двох дятлів що зашкварились і не поділили князівство.
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05.05.2021 14:17 Ответить
Насадите уже эту колю-жопу на бутылку.
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05.05.2021 13:46 Ответить
"За своїх" - девіз Домбасу.
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05.05.2021 13:48 Ответить
Изстрсдался бедолага.......
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05.05.2021 13:49 Ответить
Коля-котлета?
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05.05.2021 14:02 Ответить
Вася-булочка?
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05.05.2021 16:35 Ответить
тусн на 87 ще нагадує, як вчителям ставляють за завдання кількість відмінників, тоді обирається такий відмінник і його тягнуть за вуші для рейтинга школи.
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05.05.2021 14:20 Ответить
Тищенко - це член злочинноіі групи в Києві , Совлохи !
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05.05.2021 18:45 Ответить
 
 