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Новости Политика Украины
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Бойко (935) Зеленский (16489) Порошенко (19359) рейтинг (1617) Смешко (91) Тимошенко (24576) КМИС (270)

За Зеленского готовы проголосовать 31,4% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За Зеленского готовы проголосовать 31,4% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Действующий президент Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"На выборах президента, если бы они происходили во второй половине апреля и если бы в них принимали участие указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы В. Зеленский - 23,4% всех респондентов и 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Порошенко, которого поддержали бы 13,5% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился. Третье-пятое места делят (разница в поддержке в пределах статистической погрешности) Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,9%), И. Смешко (7,7% и 10,4%) и Ю. Бойко (7,1% и 9,6%). Поддержка других кандидатов ниже", - отмечается в исследовании.

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За Зеленского готовы проголосовать 31,4% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опрос КМИС 01
За Зеленского готовы проголосовать 31,4% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опрос КМИС 02
За Зеленского готовы проголосовать 31,4% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опрос КМИС 03

В течение 16-22 апреля 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров были опрошены 2003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.
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Топ комментарии
+57
Вибори 1991 р.,Кравчук-понад 60%,В,Чорновол-23% !!!! За 30 років жодних змін ,ні в якісному ,ні в кількісному сенсі !!! Лохторат живіше всіх живих !!!)))
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05.05.2021 14:09
+52
зебілів ще багато
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05.05.2021 14:04
+33
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))))
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05.05.2021 14:05
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73% сумно але факт
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05.05.2021 18:55 Ответить



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·3 ч

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@censor_net

Брешуть внагляк
Тарифи-цiни збiльшились до непiдйомних,а рейтiнгЗЕ вирiс
УКРАЇНЦІ -31,4%+18,1%- САДО-МАЗО
Чи самовбивцi
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05.05.2021 19:04 Ответить
Брешуть. Але за гроші брешуть За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7543
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05.05.2021 19:57 Ответить
точный рейтинг клоуна был зафиксирован на последних местных выборах.
все осталное - это попытка манипуляции сознанием
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05.05.2021 19:30 Ответить
так а що ти будеш робити - він тобі намалює на виборах те, що схоче.
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05.05.2021 19:34 Ответить
Всі знають, що це брехливий рейтинг, та ще й за віслюка може проголосувати лише віслюк. Але віслюк готовий насрати на демократію - бо на те він і віслюк. Завтра він намалює 50 %, а потім 70. І срать він хотів на Україну.
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05.05.2021 19:33 Ответить
А може справа не в тому,що плохi виборцi,якi вiддають перевагу Зеленському,а в тому ,що в нього конкуренти :Порошенко,Тимошенко,Бойко мають високий антирейтiнг!!!
Бiда Украiни полягаэ в тому,що за всi роки незалежностi так i не сформувалась нацiональна полiтична елiта! Особливо руйнiвну роль мають олiгархи та латифундисти,але чомусь iх не хають,не ображають,а хають,ображають несчасний украiнський народ.Зауважте ,хто формуэ суспiльну думку? Олiгархiчнi ЗМI,а виборець виробниче цих ЗМI,зрозумiло,що лише частково.
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05.05.2021 19:34 Ответить
мабуть же не ставлять питання, чи проголосували б ви за Зеленського, тому що Порошенко чи хтось інший. Тому це тупо вперед, до царювання.
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05.05.2021 19:35 Ответить
Украина с таким количеством тупого быдла обречена. За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 553
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05.05.2021 19:35 Ответить
Значит дураков у нас по прежнему дохуа, если они даже спустя два года бездарного правления зелоха ничего не поняли.
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05.05.2021 19:41 Ответить
За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9141
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05.05.2021 19:49 Ответить
Результат "опитань" списаний з папірця, який був у валізі з грошима. А справжній результат -Зєля і Юля міняються місцями, Пєця залишається.
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05.05.2021 19:56 Ответить
Совсем крыша поехала у зе-команды,они украинцев за дураков держат.Такого беспардонного вранья не было никогда.
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05.05.2021 19:57 Ответить
у нас что выборы. нах вы опрашиваете? я бы послал в лучгем случае, если бы с таким вопросом заехали. Дебилы плять
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05.05.2021 19:57 Ответить
в моём окружении ни одного человека за пито... а не осталось. Может бояться признаться
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05.05.2021 20:00 Ответить
Пандемія дебілізму -- хворий кожен третій.
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05.05.2021 20:26 Ответить
Я недавно говорил на цензоре...минимум 40 будете барахтаться в Совковом дерьмище Сралина-чЛенина...Не раньше...2 поколения должно пройти... За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4255 За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4255и то я не уверен что 40 лет хватьить забыть СОВЕТСКИЙ ГУЛАГ Сралина-чЛенина.... За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9867
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05.05.2021 20:30 Ответить
через 10 років цілком може збудуватись новий Союз або дійсно рашка ще позбудеться території. Питання тільки яка буде на той момент наша країна за такої кількості ВАТИ...
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05.05.2021 21:33 Ответить
За продажу земли петя и ко тоже проголосовали. Так что нефиг обелять лицемера.
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05.05.2021 20:48 Ответить
Проблема, Украины, как раз таки в таких как ТЫ! Вот когда вы вымрете, тогда и начнется возрождение Украины! Из-за таких как ТЫ, что делят людей по национальности и начинаются самые кровопролитные войны в мире. Так было всю историю человечества, более кровопролитные войны только из-за религии.
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05.05.2021 23:51 Ответить
В первом туре 2019 точно такие были цифры - 30% за зе и 18% за пе. Стабильность.
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05.05.2021 20:45 Ответить
16% было за Пе. Сывочелый потужно наростил.
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05.05.2021 20:55 Ответить
Мне интересно, хоть кого то из реальных людей на Цензоре опрашивали про этот рейтинг?
Отзовитесь! За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 753
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05.05.2021 21:30 Ответить
По суті тут розглянуто лише три кандидати, які є етнічні українці: Олег Ляшко, Ігор Смєшко, Кіра Рудик. Причому на скільки два останніх є чисті по українській лінії - не відомо; а от перший - підєрас... Всі решта не мають право висуватися на посаду президента оскільки не є етнічні українці за визначенням. Чому опитувальники не розпитували за інших українців-кандидатів, а зупинились лише на цих трьох???
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05.05.2021 21:35 Ответить
Вива Зеленский !!!
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05.05.2021 21:44 Ответить
Вава Зеленська
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06.05.2021 11:56 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

"Президентський рейтинг Зеленського зріс" КМИС За две недели до Майдана рейтинг Януковича рисовали в 40% Те же, кто сегодня рисует Вове. Рисуйте мужики, рука у вас легкая
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05.05.2021 22:09 Ответить
кто за него проголосуют?!
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05.05.2021 22:12 Ответить
Тільки розумововідсталі сьогодні можуть займатись статистикою...невдала справа. Жевріє надія , що перепрошувати Гетьмана не будемо, та й неловко якось просити після всієї гидоти і брехні, а просто прийдемо на виборчі дільниці.
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05.05.2021 22:15 Ответить
А рыги сегодня свой рейтинг выставили))) там у шмаркли 23%, а у бойко 18%(второе место),а по партиям --22% прислуга и 20% ОПэЗэЖопники))))
ВЕРИМ ОБОИМ рейтингам!!!
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05.05.2021 22:22 Ответить
просто знову їм заплатили - брехунам годі вірити...
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05.05.2021 22:23 Ответить
Нарид не выздоравливает, таки придётся паковать чемоданы.
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05.05.2021 22:28 Ответить
а какой тридвараз составляет списки кандидатов для опроса ?
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05.05.2021 22:39 Ответить
Зеленський рулить - ворогам на зло ! За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6806
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05.05.2021 23:18 Ответить
шо я заметила...шо фсегда фсегда за любого действующего президента готовы прогаласавать......врут сссуки
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05.05.2021 23:28 Ответить
"Президентський рейтинг Зеленського зріс" КМИС

За две недели до Майдана рейтинг Януковича рисовали в 40% : )
Те же, кто сегодня рисует Вове.
Рисуйте мужики, рука у вас легкая
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06.05.2021 01:22 Ответить
хороший тренд! Ще три роки і від преЗИдента залишиться тільки статистична похибка.
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06.05.2021 01:38 Ответить
это 30% мертвые души которые они собираются приписать. А буратинам лапша на уши.
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06.05.2021 05:52 Ответить
Мда, За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1677 Пара валить из этай страны...
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06.05.2021 07:08 Ответить
Україна-країна тупої біомаси.І це правда.Кацапи і інша нечисть за часів радянщини (і не тільки) провели селекційну кампанію на "ура",знищивши кращих,думаючих,вільних і свідомих українців,змішавши решту зі своїм "генофондом"... Подивіться на цей список.Які рейтинги? Про що мова? Як можна їх взагалі вибирати? На них всіх нема вже де клейма ставити! Чому так легко нарід дає себе дурити в черговий раз? А відповідь в першому реченні мого посту.
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06.05.2021 07:54 Ответить
Членограю купили хороший рейтинг, чтобы он членом на рояле далее долбил, лошил лохов и набивал карманы за их счёт ...
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06.05.2021 08:27 Ответить
Опрос, конечно, фальшивый. 4 процента Гройсмана - это просто смешно. Но, к сожалению, лидеры электоральных предпочтений названы точно. И среди них нет ни патриотов, ни украинцев, ни просто порядочных людей. Мрази, барыги, *********, и просто предатели. Единственный выход я вижу в прямом упрвлении Америки, что б она взяла одно из этих животных на поводок, и осуществляла государственную политику.
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06.05.2021 08:38 Ответить
Гопак на граблях.

За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4664
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06.05.2021 08:42 Ответить
Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил! Роберт Бьор
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06.05.2021 11:14 Ответить
Підримайте ініціативу https://perekhodnamos.carrd.co/
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06.05.2021 12:52 Ответить
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