За Зеленского готовы проголосовать 31,4% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Действующий президент Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"На выборах президента, если бы они происходили во второй половине апреля и если бы в них принимали участие указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы В. Зеленский - 23,4% всех респондентов и 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте - Порошенко, которого поддержали бы 13,5% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился. Третье-пятое места делят (разница в поддержке в пределах статистической погрешности) Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,9%), И. Смешко (7,7% и 10,4%) и Ю. Бойко (7,1% и 9,6%). Поддержка других кандидатов ниже", - отмечается в исследовании.
В течение 16-22 апреля 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров были опрошены 2003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·3 ч
В ответ
@censor_net
Брешуть внагляк
Тарифи-цiни збiльшились до непiдйомних,а рейтiнгЗЕ вирiс
УКРАЇНЦІ -31,4%+18,1%- САДО-МАЗО
Чи самовбивцi
все осталное - это попытка манипуляции сознанием
Бiда Украiни полягаэ в тому,що за всi роки незалежностi так i не сформувалась нацiональна полiтична елiта! Особливо руйнiвну роль мають олiгархи та латифундисти,але чомусь iх не хають,не ображають,а хають,ображають несчасний украiнський народ.Зауважте ,хто формуэ суспiльну думку? Олiгархiчнi ЗМI,а виборець виробниче цих ЗМI,зрозумiло,що лише частково.
Отзовитесь!
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
"Президентський рейтинг Зеленського зріс" КМИС За две недели до Майдана рейтинг Януковича рисовали в 40% Те же, кто сегодня рисует Вове. Рисуйте мужики, рука у вас легкая
ВЕРИМ ОБОИМ рейтингам!!!
За две недели до Майдана рейтинг Януковича рисовали в 40% : )
Те же, кто сегодня рисует Вове.
Рисуйте мужики, рука у вас легкая