Сидеть за партами дети будут до 28 мая включительно: у Кличко рассказали, когда закончится учебный год для киевских школьников

Директор департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян рассказала, как будут работать учебные заведения в Киеве после ослабления карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщла в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24"

На вопрос, продлят ли учебный год из-за карантина, Фиданян ответила: "Здесь немножко все запутались. Учебный год, согласно законодательству, продлится до 1 июля. Здесь нет ничего нового. Это было заложено в законе, который был принят в 2020 году. Значит, учебный год должен длиться до 1 июля. Но июнь - это другой месяц для учебных заведений. В июне продолжается государственная итоговая аттестация для выпускных классов, к которым имеют отношение и девятые классы, и четвертые, которые в этом году освобождены от государственной итоговой аттестации. А также государственная итоговая аттестация в виде ВНО для 11-х классов. В связи с тем, что проходит ряд таких мероприятий, а раньше, еще до COVID-19, были пришкольные лагеря - первые две недели дети могли их посещать, то учебный год и заканчивался обычно до 1 июля. Ничего нового в этом году нет".

Вместе с тем она отметила, что "учебный год как сидение за партами в Киеве продлится до конца мая - до 28 мая включительно".

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"С 31 мая до 11 июня мы рекомендовали учебным заведениям проводить групповые индивидуальные занятия в случае необходимости - или подтянуть ребенка по знаниям, или развивать его знания по определенному предмету", - добавила Фиданян.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал вспышку коронавируса после майских праздников.