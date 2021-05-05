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Сидеть за партами дети будут до 28 мая включительно: у Кличко рассказали, когда закончится учебный год для киевских школьников

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Сидеть за партами дети будут до 28 мая включительно: у Кличко рассказали, когда закончится учебный год для киевских школьников

Директор департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян рассказала, как будут работать учебные заведения в Киеве после ослабления карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщла в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24"

На вопрос, продлят ли учебный год из-за карантина, Фиданян ответила: "Здесь немножко все запутались. Учебный год, согласно законодательству, продлится до 1 июля. Здесь нет ничего нового. Это было заложено в законе, который был принят в 2020 году. Значит, учебный год должен длиться до 1 июля. Но июнь - это другой месяц для учебных заведений. В июне продолжается государственная итоговая аттестация для выпускных классов, к которым имеют отношение и девятые классы, и четвертые, которые в этом году освобождены от государственной итоговой аттестации. А также государственная итоговая аттестация в виде ВНО для 11-х классов. В связи с тем, что проходит ряд таких мероприятий, а раньше, еще до COVID-19, были пришкольные лагеря - первые две недели дети могли их посещать, то учебный год и заканчивался обычно до 1 июля. Ничего нового в этом году нет".

Вместе с тем она отметила, что "учебный год как сидение за партами в Киеве продлится до конца мая - до 28 мая включительно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские школы открываются после карантина: как изменится учебный процесс

"С 31 мая до 11 июня мы рекомендовали учебным заведениям проводить групповые индивидуальные занятия в случае необходимости - или подтянуть ребенка по знаниям, или развивать его знания по определенному предмету", - добавила Фиданян.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал вспышку коронавируса после майских праздников.
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Изверги! После 25 мая детей держать за партати - преступление! Сидеть за партами дети будут до 28 мая включительно: у Кличко рассказали, когда закончится учебный год для киевских школьников - Цензор.НЕТ 8653
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05.05.2021 14:10 Ответить
Программу хоть догонят, год то не учились Сидіти за партами діти будуть до 28 травня включно: у Кличка розповіли, коли закінчиться навчальний рік для київських школярів - Цензор.НЕТ 3666
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05.05.2021 14:39 Ответить
Другого времени догонять, как при такой эпидситуации и после православных шабашей, не нашли.
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05.05.2021 17:46 Ответить
Бессмысленно! Они давно уже "недогоняют"! Сидіти за партами діти будуть до 28 травня включно: у Кличка розповіли, коли закінчиться навчальний рік для київських школярів - Цензор.НЕТ 4182
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06.05.2021 19:29 Ответить
Спеку обіцяють в другій половині травня. Кондіціонери в усі класи поставили, готові платити за електрику ? Вчителів усіх вакцинували ?
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05.05.2021 18:46 Ответить
Многие до сих пор ковидоманы Сидіти за партами діти будуть до 28 травня включно: у Кличка розповіли, коли закінчиться навчальний рік для київських школярів - Цензор.НЕТ 1026
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05.05.2021 21:03 Ответить
Ахах, чисто как школьник скажу, что и сейчас сижу дома. Почему? Потому что дистанционное обучение так сказало. И да, сидеть я буду до конца учебного года=\
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07.05.2021 11:41 Ответить
 
 