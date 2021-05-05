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Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Военнослужащие Луганского пограничного отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили недалеко от границы с РФ товары, подлежащие государственному экспортному контролю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины.

На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.

В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.

Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами 01

По сообщению пограничников, компетентными правоохранительными органами начато досудебное расследование по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы применяем оружие только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашли ВС РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами 02
Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами 03
Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами 04
Фото: сайт Госпогранслужбы
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Топ комментарии
+7
К зеленскому,заступники прилители....
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05.05.2021 14:44
+3
Найдите и скиньте это дерьмо назад , в рашу .
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05.05.2021 14:33
+2
а потом показывать будут как вещественные доказательства - о диверсантах с Украины
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05.05.2021 14:36
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Найдите и скиньте это дерьмо назад , в рашу .
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05.05.2021 14:33 Ответить
сумки прикрепить на горбу!
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05.05.2021 14:55 Ответить
Нифига себе!
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05.05.2021 14:34 Ответить
а потом показывать будут как вещественные доказательства - о диверсантах с Украины
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05.05.2021 14:36 Ответить
К зеленскому,заступники прилители....
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05.05.2021 14:44 Ответить
Обищите хорошо камышы - там где-то должен Штирлиц прятаться.
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05.05.2021 15:05 Ответить
А там шпили поблизости есть? Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами - Цензор.НЕТ 5684
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05.05.2021 15:23 Ответить
Решили зачем десантироваться, если пешком можно спокойно пройти.
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05.05.2021 15:44 Ответить
И я так считаю.
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05.05.2021 17:48 Ответить
Нікого не зловили,то навіщо розголошувати.Не могли засаду якусь організувати?Якщо не закопали,то можливо і хтось би прийшов за ними.
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05.05.2021 15:50 Ответить
Тю, парашюты на продажу, а из заголовка можно подумать, что штирлицы высадились
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05.05.2021 20:05 Ответить
Шо парашюты не законна переместили чирис граниссу. Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами - Цензор.НЕТ 5021 Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами - Цензор.НЕТ 5021 Біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами - Цензор.НЕТ 5021
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05.05.2021 21:10 Ответить
Кого з чоловіків затримали ? Парашюти - яка країна- виробник? І нарешті для кого цей товар був прихований? Треба дійсно було чекати хто прийде з товаром ...
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05.05.2021 21:24 Ответить
 
 