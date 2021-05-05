Держались за руки, не веря, что выжили: в Днепре спасли супругов с COVID-19, которые 16 дней провели в реанимации
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В Днепре медики спасли двух супругов с COVID-19. Они поступили в больницу в тяжелом состоянии и 16 дней провели в реанимации.
Об этом генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В такие моменты тишина весомее многих слов…Они держали друг друга за руки, не веря, что выжили. Встреча после реанимации получилась трогательная", - написал он.
Рыженко сообщил, что Николай и Наталья 40 лет вместе: "Он был директором завода, она – конструктором. Живут в Днепре на Воскресенской. Сын Андрей, врач в Мечникова, травматолог. По телефону услышал ослабевший голос родителей, вызвал "скорую", доставили в Мечникова. 16 дней в реанимации, интубация, цитокиновый шторм, фиолетовые пальцы – все пришлось увидеть этой паре, находясь на койке. Они испытали страх и отчаяние. Счастье первого самостоятельного вдоха, чувство успеха, когда сам встаешь с кровати и горечь досадных человеческих ошибок. Все позади. Возвращение в прежнюю жизнь с любимым человеком. И благодарность сыну и доктору Владимиру Дубине за их спасенные жизни. Не зря учили, - бодряще говорит отец, - название лекарств выговорить не могу".
Пожалуйста, подождите...
Але, дійсно, суттєво порушується кровообіг кінцівок: виникало відчуття зашпорів та помітне посиніння кистей рук. Деякою мірою ці симптоми проявляються й зараз, через кілька місяців після перенесеного захворювання.
Схоже, що це саме та річ, яка змусить таки мене досконало вивчити серцево-судинну систему))
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Он еще и из войны "личную пиар компанию" устраивает. Особенно 14-й, 15-й года когда ежедневно отчитывался сколько воинов поступило и он их вытянул оттуда.
Но ты похоже тоже личную пиар-кампанию судя по нику устраиваешь )))
Что он им покупал мне не ведомо. Может чупа-чупс. Но то, что Мечникова при нем стала прифронтовым госпиталем - факт.
А если рассуждать про пиар, то главный пиарщик на ковиде у нас Степашка. За ним идет Зечмошник
Я просто говорю что есть. С донецкой области раненых везли именно в мечникова. При наличии в городе военного госпиталя.
Может вы того... конкуренты с Мечникова? ))) так профили вроде разные
В идиотизме Рыженко тебе не конкурент.
Севастопольский парк, находится за три квартала от Мечникова. Ето тебе для общего развития.
Далее: тебе, э-э..., ясно написали что везут в Мечникова. И не потому, что там Рыженко, а потому, что он сделал чтобы везли туда.
А то, что тебя засношал его пиар, то чухай на игрень. Там тебе, вколят укольчик, оденут рубаху и спать уложат.
Свободно, недоразумение из психбольницы
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Это сделал Николай Первый и Земская управа, читай матчасть, если школу прогуливал, а твой рыженко пустое место по сравнению с теми кто основывал спасение тяжелораненых в губернской больнице Мечникова.
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У тебя с сексом проблемы, со сношениями? Мы тебя вылечим, пей только колёсики вовремя.
Исчезни в тумане, недоумок
" для таких к сожалению нет мест в больницах сейчас...
Від важкої праці, безвиході і жодної медичної профілактичної чи швидкої допомоги в селі.
І ще сотні людей помирають через це.
Але у всіх ЗМІ один срач про ковід.
У нас від алкоголю втричі більше людей помирає...
Він дуже вдячний лікарям та лікарні. Попре всі негаразди в державному медичному секторі, лікарня мала деякі ліки та матеріали. Антибіотикі та ще деякі медикаменти були надані державою. Говорить, десь на 15 тис. гривень. Це дуже допомогло, бо сім'я теж витратила чималі гроші - більше 20 тис. Зараз він дуже слабкий, говорить, побував в пеклі.
Чи носив він завжди маску, чи люди навколо, можна вже не питати - назад не повернути.
Але пораду можна дати тим, хто ще не хворів: антиепідемічні заходи треба виконувати не на 100%, а на 200% - маски, дистанцювання, дезінфектування, уникання натовпу, тощо. Бережіть себе, близьких та інших людей.
Поэтому таки наверное буду бегать от этой вакцины. Тем более у меня есть антитела и кровь моя довольно густая для АстрыЗенеки...