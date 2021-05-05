Держались за руки, не веря, что выжили: в Днепре спасли супругов с COVID-19, которые 16 дней провели в реанимации

В Днепре медики спасли двух супругов с COVID-19. Они поступили в больницу в тяжелом состоянии и 16 дней провели в реанимации.

Об этом генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В такие моменты тишина весомее многих слов…Они держали друг друга за руки, не веря, что выжили. Встреча после реанимации получилась трогательная", - написал он.

Рыженко сообщил, что Николай и Наталья 40 лет вместе: "Он был директором завода, она – конструктором. Живут в Днепре на Воскресенской. Сын Андрей, врач в Мечникова, травматолог. По телефону услышал ослабевший голос родителей, вызвал "скорую", доставили в Мечникова. 16 дней в реанимации, интубация, цитокиновый шторм, фиолетовые пальцы – все пришлось увидеть этой паре, находясь на койке. Они испытали страх и отчаяние. Счастье первого самостоятельного вдоха, чувство успеха, когда сам встаешь с кровати и горечь досадных человеческих ошибок. Все позади. Возвращение в прежнюю жизнь с любимым человеком. И благодарность сыну и доктору Владимиру Дубине за их спасенные жизни. Не зря учили, - бодряще говорит отец, - название лекарств выговорить не могу".

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