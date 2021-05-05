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Держались за руки, не веря, что выжили: в Днепре спасли супругов с COVID-19, которые 16 дней провели в реанимации

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Держались за руки, не веря, что выжили: в Днепре спасли супругов с COVID-19, которые 16 дней провели в реанимации

В Днепре медики спасли двух супругов с COVID-19. Они поступили в больницу в тяжелом состоянии и 16 дней провели в реанимации.

Об этом генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В такие моменты тишина весомее многих слов…Они держали друг друга за руки, не веря, что выжили. Встреча после реанимации получилась трогательная", - написал он.

Рыженко сообщил, что Николай и Наталья 40 лет вместе: "Он был директором завода, она – конструктором. Живут в Днепре на Воскресенской. Сын Андрей, врач в Мечникова, травматолог. По телефону услышал ослабевший голос родителей, вызвал "скорую", доставили в Мечникова. 16 дней в реанимации, интубация, цитокиновый шторм, фиолетовые пальцы – все пришлось увидеть этой паре, находясь на койке. Они испытали страх и отчаяние. Счастье первого самостоятельного вдоха, чувство успеха, когда сам встаешь с кровати и горечь досадных человеческих ошибок. Все позади. Возвращение в прежнюю жизнь с любимым человеком. И благодарность сыну и доктору Владимиру Дубине за их спасенные жизни. Не зря учили, - бодряще говорит отец, - название лекарств выговорить не могу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре испытали новую методику лечения COVID-19 и спасли тяжелобольных супругов, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

Держались за руки, не веря, что выжили: в Днепре спасли супругов с COVID-19, которые 16 дней провели в реанимации 01
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Топ комментарии
+9
Хорошо. Победили люди, а не враждебная ковидла.
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05.05.2021 14:53
+5
Кому повезло - короновирус легко прошел, а кому и нет, и без медицины не смогли обойтись. Как карта ляжет.
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05.05.2021 15:16
+4
Це правда, сільських кинули, ні, їх просто знищують. Діти без освіти. З липня почнуть паї задарма продавати.
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05.05.2021 15:27
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Хорошо. Победили люди, а не враждебная ковидла.
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05.05.2021 14:53 Ответить
Мільйони українців врятувались самостійно без жодної надії на нащу медицину та цього недоречного пафосу
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05.05.2021 15:05 Ответить
Кому повезло - короновирус легко прошел, а кому и нет, и без медицины не смогли обойтись. Как карта ляжет.
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05.05.2021 15:16 Ответить
В обох водночас ослаб голос, фіолетові пальці - більш схоже на угар.
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05.05.2021 15:33 Ответить
Знаєш, є таке. Можу стверджувати з особистого досвіду. Поки що не з'ясував з чим саме це пов'язано - я ні разу не медик, тож існують лише мої аматорські припущення.
Але, дійсно, суттєво порушується кровообіг кінцівок: виникало відчуття зашпорів та помітне посиніння кистей рук. Деякою мірою ці симптоми проявляються й зараз, через кілька місяців після перенесеного захворювання.
Схоже, що це саме та річ, яка змусить таки мене досконало вивчити серцево-судинну систему))
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05.05.2021 16:50 Ответить
Сын врач у себя в больнице вылечил родителей. Чем гордимся? Что хоть сын используя служебное положение родителей вылечить может? А сколько людей не то, что до реанимации на 16 дней, до больницы не доживают, никто не напишет?
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05.05.2021 15:09 Ответить
Эта патетика от Рыженко уже задовбала, устроил из эпидемии личную пиар-компанию.
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05.05.2021 15:15 Ответить
Эта патетика от Рыженко уже задовбала, устроил из эпидемии личную пиар-компанию.

=========================
Он еще и из войны "личную пиар компанию" устраивает. Особенно 14-й, 15-й года когда ежедневно отчитывался сколько воинов поступило и он их вытянул оттуда.

Но ты похоже тоже личную пиар-кампанию судя по нику устраиваешь )))
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05.05.2021 16:23 Ответить
"Он" вытянул? Не много ли на него берьоте?Может он им и аппаратуру с лекарствами купил?
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05.05.2021 16:51 Ответить
Та я ваще ничего ни на кого не беру ))) Не, раненые бойцы сами вырывались из лап смерти.
Что он им покупал мне не ведомо. Может чупа-чупс. Но то, что Мечникова при нем стала прифронтовым госпиталем - факт.
А если рассуждать про пиар, то главный пиарщик на ковиде у нас Степашка. За ним идет Зечмошник
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05.05.2021 18:26 Ответить
Молодой чемодан, больнице Мечникова более 200 лет от роду и прифронтовым госпиталем она стала ещё во время крымской войны. Не знать этого просто неприлично, а что касается вас , вы выдаёте яичницу за Божий дар.
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05.05.2021 18:45 Ответить
Я ничего ни за что не выдаю. Как и ничего ни на кого не беру ))) 200 лет назад она стала во время какой войны? Крымской?
Я просто говорю что есть. С донецкой области раненых везли именно в мечникова. При наличии в городе военного госпиталя.

Может вы того... конкуренты с Мечникова? ))) так профили вроде разные
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05.05.2021 19:08 Ответить
То есть потому что в Мечникова сидит некто Рыженко, везут именно туда а не в военный госпиталь? Вы понимаете, какую дурь вы несёте? При Николае Втором ВСЕХ тяжелораненых тоже везли именно в Мечникова, и хоронили там же рядом(кладбище "севастопольский парк") при наличии в городе больницы Красного Креста, не знаете почему, вероятно там в Мечникова сидел прадедушка Рыженко? Вы что курите, мальчик?
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05.05.2021 19:38 Ответить
Таки да, ты наверное из ПНД сбежал или с Игрени. Не переживай.
В идиотизме Рыженко тебе не конкурент.
Севастопольский парк, находится за три квартала от Мечникова. Ето тебе для общего развития.
Далее: тебе, э-э..., ясно написали что везут в Мечникова. И не потому, что там Рыженко, а потому, что он сделал чтобы везли туда.
А то, что тебя засношал его пиар, то чухай на игрень. Там тебе, вколят укольчик, оденут рубаху и спать уложат.
Свободно, недоразумение из психбольницы
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05.05.2021 20:48 Ответить
два, три или один "квартал" - не отменяет того факта что везли тяжёлых в Мечникова хоронили рядом ещё за 200 лет до всяких рыженков, а по меркам большого города там вообще пол-квартала. Организовывали путь в Мечникова тяжелораненых не рыженки, а Земская управа и Николай Первый, во время крымской войн а далее Николай Второй, это тебя для общего развития, а рыженки и прочие тут задним местом, а сейчас туда везут потому что там двухсотлетний опыт лечения тяжелораненых, а тебе, болван, не лишне ознакомиться с историей этой больницы, а не пихать рыженков во все дыры, всё что мог сделать рыженко - строчить пафосные опусы по фейсбучикам и воровать чужие заслуги давно умерших организаторов.
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05.05.2021 21:16 Ответить
что он сделал чтобы везли туда.

==
Это сделал Николай Первый и Земская управа, читай матчасть, если школу прогуливал, а твой рыженко пустое место по сравнению с теми кто основывал спасение тяжелораненых в губернской больнице Мечникова.
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05.05.2021 21:19 Ответить
А то, что тебя засношал его пиар,

==
У тебя с сексом проблемы, со сношениями? Мы тебя вылечим, пей только колёсики вовремя.
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05.05.2021 21:24 Ответить
Ты в себя не в состоянии принять синие таблетки, чмо. Все красные норовишь принять.
Исчезни в тумане, недоумок
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05.05.2021 22:24 Ответить
Конечно же я исчезну и даже вы сможете исчезнуть, если будете вовремя таблеточки пить.
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05.05.2021 23:57 Ответить
лаптерогий, что ещё "сделал" рыженко? Колесо придумал? море выкопал?Придумал раненых на самолётах возить?
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06.05.2021 10:26 Ответить
и ты сможешь ознакомиться, и даже вспомнить сам, что "заслуги" рыженко не стоят и выеденного яйца, только вовремя колёсики пей.
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06.05.2021 10:57 Ответить
А еще он пытался от Слуги Урода в депутаты пролезть.
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05.05.2021 18:09 Ответить
Ага. А когда понял что нихфига не получится, отказался от заманчивого предложения
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05.05.2021 18:27 Ответить
"Он был слесарь, она учитель, а сын водитель троллейбуса
" для таких к сожалению нет мест в больницах сейчас...
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05.05.2021 15:17 Ответить
There is a house in New Orleans..
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05.05.2021 15:19 Ответить
Старий чи новий будинок?
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05.05.2021 15:30 Ответить
За рік померли тітка з дядьком. Недавно тільки на пенсію вийшли. Не від ковіду.
Від важкої праці, безвиході і жодної медичної профілактичної чи швидкої допомоги в селі.
І ще сотні людей помирають через це.
Але у всіх ЗМІ один срач про ковід.
У нас від алкоголю втричі більше людей помирає...
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05.05.2021 15:21 Ответить
Це правда, сільських кинули, ні, їх просто знищують. Діти без освіти. З липня почнуть паї задарма продавати.
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05.05.2021 15:27 Ответить
Мій знайомий 65 років дуже важко переніс Ковід - лікувався в лікарні. В найкритичний момент медсестра швидкої допомоги після 2 годин дзвінків якимсь дивом знайшла йому місце в лікарні. Потім була дуже важкі 2 тижні крапельниць, кисня, процедур, тощо. Один невірний крок - людину би не врятували.
Він дуже вдячний лікарям та лікарні. Попре всі негаразди в державному медичному секторі, лікарня мала деякі ліки та матеріали. Антибіотикі та ще деякі медикаменти були надані державою. Говорить, десь на 15 тис. гривень. Це дуже допомогло, бо сім'я теж витратила чималі гроші - більше 20 тис. Зараз він дуже слабкий, говорить, побував в пеклі.
Чи носив він завжди маску, чи люди навколо, можна вже не питати - назад не повернути.
Але пораду можна дати тим, хто ще не хворів: антиепідемічні заходи треба виконувати не на 100%, а на 200% - маски, дистанцювання, дезінфектування, уникання натовпу, тощо. Бережіть себе, близьких та інших людей.
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05.05.2021 15:50 Ответить
Вот потому,мы с супругой,с самого начала,сказали себе,-не выпендриваться и без заболевания ковидом дождаться или вакцины,или лекарств от вируса! И мы это выполнили. Трималися за руки, не вірячи, що вижили: в Дніпрі врятували подружжя з COVID-19, яке 16 днів провело в реанімації - Цензор.НЕТ 3010
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05.05.2021 16:22 Ответить
Дожались, т.е.?
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05.05.2021 16:25 Ответить
"Дожались"-в смысле дождались вакцины? Мы уже почти месяц как вакцинированы АстраЗенекой. Нам около 70 -и никаких осложнений не было,если не считать на вторые сутки несколько часов чувствовался дискомфорт в месте укола! Если есть возможность вакцинироваться АстраЗенекой.-бегите без сомнений!
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05.05.2021 16:44 Ответить
Это ответ для Валерий Дудкин 98445600.
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05.05.2021 16:44 Ответить
)))) от Астры бежать? Нам наш мошенник от МОЗ, занимающий кресло министра привез поделку Астры-Зенеки из священной реки Ганг.
Поэтому таки наверное буду бегать от этой вакцины. Тем более у меня есть антитела и кровь моя довольно густая для АстрыЗенеки...
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05.05.2021 18:32 Ответить
Дураки,обычно не делают АстраЗенека и Пфайзер. Дураки ждут спуцник.
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05.05.2021 20:21 Ответить
Это млять мои родственники. Таки да. реанимацию оба прошли. Но если бы не бабло и сын хирург в той же больнице, хрен бы им подержаться друг за друга.
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05.05.2021 18:06 Ответить
Наталья реально очень плоха была. Еле нашли лекарства, 60000гр за день.
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05.05.2021 18:20 Ответить
 
 