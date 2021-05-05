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Новости За рубежом
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Меркель (2121) отставка (3094)

Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока у нее нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства. Она хочет сделать это уже после выхода в отставку.

Об этом она заявила  на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частости, по ее словам, сейчас главная тема - пандемия.

"А тогда (после выхода в отставку. - Ред.) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу", - ответила канцлер на вопрос, чем она займется после отставки.

Меркель ранее говорила, что ее нынешний срок в должности последний. В сентябре в ФРГ пройдут выборы в парламент, по итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером.

Читайте также: Меркель заявила, что не будет идти в канцлеры Германии

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
- висплюсь і.. в набсовєт газпрома..
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05.05.2021 15:32
+6
Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься

и пойду на хорошую зарплату в Газпром, если других предложений не поступит. Например возглавить Нефтегаз!
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05.05.2021 15:39
+3
_Меркеляка - мразь, путлеровская подельница, враг Германии и людства. Курва 16(!) лет канцлер - ничего хорошего в этом нет, плохо только!
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05.05.2021 15:33
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Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься - Цензор.НЕТ 6070
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05.05.2021 15:28 Ответить
зря стебетесь !

сравните нашего дурика с 10-тью отпусками за год Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься - Цензор.НЕТ 9757
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05.05.2021 16:28 Ответить
Не зря, конечно. Всё по делу.
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05.05.2021 16:29 Ответить
Можно на Донбасс съездить и посмотреть поставки вооружения с кремлёвского военторга для дальнейшей оккупации Украины.Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься - Цензор.НЕТ 5114...
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05.05.2021 15:30 Ответить
Вот это Лидер нации. Вот это государственный деятель для немецкого народа и Европы.
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05.05.2021 15:31 Ответить
Выборы которого щедро оплачивались её коллегой из Штази- КГБ.Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься - Цензор.НЕТ 902
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05.05.2021 16:33 Ответить
- висплюсь і.. в набсовєт газпрома..
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05.05.2021 15:32 Ответить
Кстати, зарплата у Меркель как бородатой женщины Сырожы Лещенко в Укрзализныце......... В три раза меньше чем у Смелянского в Укрпочте......
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05.05.2021 15:32 Ответить
_Меркеляка - мразь, путлеровская подельница, враг Германии и людства. Курва 16(!) лет канцлер - ничего хорошего в этом нет, плохо только!
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05.05.2021 15:33 Ответить
Ти вважаєш що вона купила виборців ? робила вброси ? крутила каруселі щоб залишитися на 16 років ?
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05.05.2021 15:40 Ответить
PS. Я не голосував останне за Меркель , але невідомо після того як вона піде ( а вона реально піде це не путен і не расея ) що за перець прийде ...
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05.05.2021 15:43 Ответить
Я уверен что один канцлер целых 16 лет - это:
- неправильно;
- ненормально;
- чревато коррупцией и злоупотреблениями;
- плохо для общества и опасно.
Это уже не демократия и сменяемость власти, а какой-то фараон.
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05.05.2021 15:49 Ответить
Я теж так вважаю тому й не голосував за Мутті у 2017
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05.05.2021 16:00 Ответить
Frau bereit Regisseur
Nord Stream 2 Geschlossener Aktienclub((( Scheiße mit Käse! 🤭🤮
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05.05.2021 15:35 Ответить
в Германии заканчивается эпоха Меркель - немцы делали правильный выбор - не то шо у нас))
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05.05.2021 15:39 Ответить
Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься

и пойду на хорошую зарплату в Газпром, если других предложений не поступит. Например возглавить Нефтегаз!
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05.05.2021 15:39 Ответить
"Немного погуляю на природе, вдоль газпромовской трубы". Маску не забудь.
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05.05.2021 15:44 Ответить
Пойдёт работать в Газпром🤮🤮🤮
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05.05.2021 16:24 Ответить
Не пойдет
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05.05.2021 17:16 Ответить
Понял, агент фрау штази пойдет под суд？. Но наверное после третьей мировой, кот.она со своим кремлевским подельником активно раздувают.
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05.05.2021 17:43 Ответить
По перше вона ніколи не була агентом штазі , по друге з якого бодуна вона має йти під суд ??
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05.05.2021 17:54 Ответить
Наконец то не таясь фрау наденет форму с лампасами на юбке. И водка, огурец, слезы и воспоминания о комсомольских гулянках с обаятельными штатскими с рыбьими глазами.
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05.05.2021 16:55 Ответить
Да может у неё панталоны с лампасами. Лампасы завсегда при ней, ткскзть.
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05.05.2021 17:44 Ответить
 
 