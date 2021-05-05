Меркель о планах после своей отставки: Немного высплюсь, погуляю на природе и подумаю, чем хочу заниматься
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока у нее нет времени обдумать свое будущее после окончания срока канцлерства. Она хочет сделать это уже после выхода в отставку.
Об этом она заявила на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частости, по ее словам, сейчас главная тема - пандемия.
"А тогда (после выхода в отставку. - Ред.) я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу", - ответила канцлер на вопрос, чем она займется после отставки.
Меркель ранее говорила, что ее нынешний срок в должности последний. В сентябре в ФРГ пройдут выборы в парламент, по итогам будет сформировано новое правительство с новым канцлером.
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