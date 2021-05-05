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Из-за низких темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023-му, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Из-за низких темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023-му, - ученые

Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023 году, из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации.

Об этом говорится в исследовании тенденций вакцинации и затухания болезни в разных странах мира, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Исследование провели ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, основываясь на главном заключении недавнего доклада McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end? | McKinsey) о том, что определяющим средством преодоления пандемии COVID-19 является массовая вакцинация населения.

"При условии сохранения текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023 году", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации - 1,8% одной дозой по состоянию на 1 мая 2021 года.

В исследовании ученые разделили страны мира на пять кластеров.

В первый вошли США, Израиль, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, которые достигли наибольших показателей вакцинации населения (средний уровень вакцинации превышает 60%) и, соответственно, приблизились к формированию коллективного иммунитета в конце 2-го - начале 3-го квартала 2021 года.

Во второй кластер вошло большинство стран Западной Европы и Канада. Они могут перейти к модели коллективного иммунитета ближе к концу 2021 года с затуханием процесса в начале 2022 года, считают ученые.

Третий кластер составили Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. В этих странах уровень вакцинации сейчас не превышает 20%, имеет место не строгое соблюдение карантинных норм, ежедневная заболеваемость продолжает расти. Вероятно, говорится в исследовании, эти страны перейдут к модели коллективного иммунитета ближе к середине 2022 года.

Четвертый кластер охватывает страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. В эту группу, в частности, вошли Украина, Россия, Молдова, Грузия, Бразилия, Мексика, Индия и ряд других стран. Средний уровень вакцинации для стран кластера составляет 4,5%, для Украины - 1,8%.

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В пятый кластер вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но и с медленными темпами вакцинации населения. Преодоление пандемии в этих странах может растянуться во времени с горизонтом завершения конец 2022-го - начало 2023 г.

Отмечается, что из-за крайне низких темпов вакцинации (1,8% одной дозой по состоянию на 01.05.2021) и проблем с соблюдением карантина коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине будет формироваться преимущественно за счет естественного инфицирования. Этот процесс будет сопровождаться значительными потерями населения, стагнацией экономики и общественной жизни, а также изоляцией от стран, достигших контроля эпидемической ситуации.

Для ускорения процесса формирования коллективного иммунитета ученые рекомендуют соблюдать все противоэпидемические меры с усиленным эпидемическим надзором за COVID-19.
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Топ комментарии
+3
а буба сказал до Дня Незалежности большинство должно подшиться, т.е уколоться.
он спец и мастер спорта по уколам - ему можно верить...
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05.05.2021 15:51
+2
Украина рискует/ С пианистом-президентом и четыреждыуклонистом- главнокомандующим во время войны Украина рискует ещё больше.
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05.05.2021 15:45
+2
***
- Здравствуйте... Как пройти на эвтаназию?
- Вы имели ввиду вакцинацию?
- А я как сказал?
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05.05.2021 15:47
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Из-за низких темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023-му, - ученые

Ошибаетесь-, мы к концу 2021 года закончим вакцинацию Из-за низких темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023-му, - ученые - Цензор.НЕТ 818 -, Ляшко зуб давал что будут по 6 млн вакцинаций в месяц делать... Из-за низких темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023-му, - ученые - Цензор.НЕТ 8568
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05.05.2021 15:43 Ответить
Украина рискует/ С пианистом-президентом и четыреждыуклонистом- главнокомандующим во время войны Украина рискует ещё больше.
показать весь комментарий
05.05.2021 15:45 Ответить
***
- Здравствуйте... Как пройти на эвтаназию?
- Вы имели ввиду вакцинацию?
- А я как сказал?
показать весь комментарий
05.05.2021 15:47 Ответить
а буба сказал до Дня Незалежности большинство должно подшиться, т.е уколоться.
он спец и мастер спорта по уколам - ему можно верить...
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05.05.2021 15:51 Ответить
це тоді називається "ширнуться", подшится або ушится, то роблять алкоголіки, є така процедура.
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05.05.2021 16:20 Ответить
А чемпион, тьфу, шампиньон, тьфу нелохон, тьфу пианистфон, тьфу нелохон что ответит на эти провокации?
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05.05.2021 16:05 Ответить
Уже ответил простом в Фейсбуке, что ЕС хреновый, так как вакцину за бесплатно не даёт. Раньше хоть были шансы купить хотя бы часть вакцин из антиковидного фонда, сейчас придется у ЕС излишки брать, если останутся. У нас не особо большой популярностью астразенека пользуется, скорее всего останется часть вакцин не реализованы, а в Украине, смотрю, пошла кампания, что астразенека не так плоха
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05.05.2021 22:49 Ответить
Зато у нас высокоморальный президент
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05.05.2021 16:15 Ответить
зеленского нужно за это судить, сколько людей из за него погибнет..
говорил что чемпион по вакцинации, оказался чемпионом по *******
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05.05.2021 16:26 Ответить
причем срочно.
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05.05.2021 18:33 Ответить
 
 