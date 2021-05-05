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Фамилии террористов, которых подозревают в пытках украинских воинов - Соколов и Пелихатый, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Фамилии террористов, которых подозревают в пытках украинских воинов - Соколов и Пелихатый, - СМИ

Стали известны имена двух наемников российских оккупантов, которым прокуратура сообщила о подозрении из-за пыток украинских военных.

Их зовут Евгений Соколов и Валерий Пелихатый. Об этом сообщает со ссылкой на источники издание "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

Оба боевика внесены в базу данных сайта "Миротворец".

По имеющейся информации, Соколов, 1987 года рождения, является членом "комендантской роты ДНР".

Пелихатый, 1976 года рождения, по данным "Миротворца", представляет "отдельный комендантский полк 1 АК ЮВО ВС РФ (в\ч 08816)". Боевик является водителем "военной комендатуры №7", а также работает охранником в здании донецкого СБУ.

Как отметили в Офисе генпрокурора, оба подозреваемых являются гражданами Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Двум наемникам РФ сообщено о подозрении в пытках украинских воинов, - Офис Генпрокурора

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, правоохранители открыли против них уголовное производство по факту жестокого обращения с военнопленными и нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Автор: Ольга Лузан
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евреи их бы уже нашли и казнили
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05.05.2021 15:47 Ответить
Показово, "в назіданіє" іншій мерзенній потолочі
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05.05.2021 17:43 Ответить
И таких надо амнистировать???
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05.05.2021 17:41 Ответить
конечно,надо..
а куда ж их,с проломленными бошками,сломанными ручками-ножками,слепых и беззубых девать ??
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05.05.2021 17:47 Ответить
Про пенсію, як учаснику бойових дій, не забудьте!
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05.05.2021 21:31 Ответить
етих подонков надо казнить показательно, как ето делает израельский Моссад
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05.05.2021 22:31 Ответить
 
 