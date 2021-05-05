Фамилии террористов, которых подозревают в пытках украинских воинов - Соколов и Пелихатый, - СМИ

Стали известны имена двух наемников российских оккупантов, которым прокуратура сообщила о подозрении из-за пыток украинских военных.

Их зовут Евгений Соколов и Валерий Пелихатый. Об этом сообщает со ссылкой на источники издание "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

Оба боевика внесены в базу данных сайта "Миротворец".

По имеющейся информации, Соколов, 1987 года рождения, является членом "комендантской роты ДНР".

Пелихатый, 1976 года рождения, по данным "Миротворца", представляет "отдельный комендантский полк 1 АК ЮВО ВС РФ (в\ч 08816)". Боевик является водителем "военной комендатуры №7", а также работает охранником в здании донецкого СБУ.

Как отметили в Офисе генпрокурора, оба подозреваемых являются гражданами Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Двум наемникам РФ сообщено о подозрении в пытках украинских воинов, - Офис Генпрокурора

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, правоохранители открыли против них уголовное производство по факту жестокого обращения с военнопленными и нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.