С 6 мая Харьковщина и Хмельнитчина переходят в "желтую" зону карантина, а Черниговщина - в "оранжевую", - Немчинов

По результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о выходе Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей из "красной" зоны карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 6 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей. Также применить на территории Харьковской и Хмельницкой областях ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области - для "оранжевого" уровня", - говорится в сообщении.

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