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Новости Происшествия Авиакатастрофа под Чугуевом
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авиакатастрофа (1659) Харьковщина (4108) мера пресечения (354) ГБР (2539)

Суд отправил под ночной домашний арест трех новых подозреваемых по делу об авиакатастрофе под Чугуевом, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд отправил под ночной домашний арест трех новых подозреваемых по делу об авиакатастрофе под Чугуевом, - ГБР

Трем подозреваемым по делу о катастрофе Ан-26 под Чугуевом суд избрал меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение принял в понедельник, 3 мая, Печерский суд Киева. Бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток", - сообщили в пресс-службе.

Подозрение (по ст. 416 и ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил подготовки и проведения полетов и небрежное отношение к военной службе) данным офицерам объявили 30 апреля, всего по делу проходят 6 подозреваемых.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 г. в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: Ірина Дашківська
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С такой логикой ишак тоже давно на нарах должен быть. Как же он величайший и не доглядел.Кстати за все ДТП при таком подходе нужно полицаев садить.
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05.05.2021 17:16 Ответить
Бутусову слід дивитися на оформлення статей на своєму сайті. Не могли знайти фото без тризуба?
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05.05.2021 17:51 Ответить
Рядовий солдат, який захищав Маріуполь, Іловайськ, ... і вчинив злочин, без поблажок несе відповідальність по закону. Генерал, якого підозрюють у злочині по відношенню до держави і ЗС- потребує поблажок, бо він захищав Маріуполь... Це не дивно для декого...?
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12.07.2021 16:50 Ответить
 
 