В апреле Укрзализныця вышла на показатели докризисного 2019 года в погрузке грузов, - и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Юрик

Увеличение объемов погрузки грузов позволило Укрзализныце по итогам апреля выйти на уровень докризисного апреля 2019. Об этом сообщила Укрзализныця со ссылкой на слова и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика.

В частности, в апреле 2021 среднесуточная погрузка составляла 735,6 тыс. тонн грузов, что составляет 100% от показателя апреля 2019. Согласно данным УЗ, объемы погрузки грузов выросли по сравнению с мартом - тогда этот показатель составлял 697,7 тыс. тонн в сутки.

Кроме этого, по сравнению с апрелем 2020 - стартом кризиса, связанного с эпидемией коронавируса - показатели среднесуточной погрузки в апреле 2021 выросли на 16%.

"Мощное усиление операционной деятельности, оперативные управленческие решения и качественное планирование позволили Укрзализныце в апреле 2021 выйти на докризисные показатели 2019 в погрузке грузов. Мы также ожидаем дальнейший рост показателей погрузки, что в свою очередь увеличит финансовые поступления компании", - заявил Юрик.

Напомним, ранее глава Укрзализныци Иван Юрик рассказал, что в течение 2021 компания планирует охватить капитальным ремонтом около 400 км и средним ремонтом 800 км путей.