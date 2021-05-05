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COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование

Первая доза вакцины против COVID-19 от AstraZeneca и Pfizer оказалась на 86,6% эффективной. Исследование проводили среди людей старше 60 лет.

Это показало исследование, которое провели в Южной Корее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

Так, данные Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) демонстрируют, что вакцина Pfizer эффективна на 89,7% в предотвращении инфекции как минимум через две недели после введения первой дозы. Вакцина AstraZeneca — на 86%.

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Исследование базируется на опросе 3,5 млн человек в Южной Корее старше 60 лет. Его проводили в течение двух месяцев, с 26 февраля. Среди них было 521 133 человека, которые получили первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca.

По данным KDCA, в целом обнаружили 1 237 случаев COVID-19, и только 29 из них были среди вакцинированной группы.

"Доказано, что обе вакцины обеспечивают высокую защиту от болезни после первой дозы. Но люди должны пройти полную вакцинацию (вколоть две дозы вакцины) в соответствии с рекомендациями, потому что тогда уровень защиты будет еще выше", — говорится в исследовании.

В министерстве здравоохранения Южной Кореи отмечают, что исследование проводили именно на такой возрастной группе, поскольку более 95% людей, умерших от COVID-19 в стране, были старше 60 лет.

Отметим, что вакцины AstraZeneca и Pfizer используют и в Украине.
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Топ комментарии
+4
А ты,умник,болел? Вот когда переболеешь,-тогда будешь гавкать. Я знаю ватника,который после нескольких недель болезни визжал,- Да лучше бы уже сдох! Так что у тебя все впереди!
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05.05.2021 16:37
+2
Один з штатів:
Постановление 20 палаты разрешит и направит учреждения, которые требуют от учащихся вакцинации от COVID-19, включая: (i) лицензированные детские сады, (ii) школы K-12, (iii) колледжи и университеты и (iv) профессиональные училища, полностью проинформировать их о том, что вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации по причинам здоровья, религии или совести. Постановление было передано в Комитет по образованию 20 апреля 2021 года.

Тобто "вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации по причинам здоровья, религии или совести".
Нехай ширяються, хто хоче.
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05.05.2021 16:30
+2
Ну, нельзя быть такими пещерными идиотами !! Любая.... ЛЮБАЯ вакцина обеспечивает защиту и спасает жизни. Те, кто не видел как умирают, поинтересуйтесь ...я бы возил на экскурсии. Сам привился и вам рекомендую.
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05.05.2021 17:32
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Класно,а від чого
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05.05.2021 16:08 Ответить
Тобто по суті вистачить і однієї дози.
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05.05.2021 16:11 Ответить
Прекрасно! А лемминги,пускай подождут,пока спуцкины вакцины на холопах испытают! COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 9757
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05.05.2021 16:13 Ответить
85% не болеют. Более 95% умерших в возрасте за 60. Одна доза - 85-90% защиты.
Но ширнуть нужно всем и по два раза.
Пандемия = ВЛАСТЬ и деньги.
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05.05.2021 16:19 Ответить
85% не болеют... не несите чушь, переносят легко - да.
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05.05.2021 18:39 Ответить
Болезнь настолько "страшная", что 99,8% заболевших выживают без всяких прививок.
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05.05.2021 16:26 Ответить
А ты,умник,болел? Вот когда переболеешь,-тогда будешь гавкать. Я знаю ватника,который после нескольких недель болезни визжал,- Да лучше бы уже сдох! Так что у тебя все впереди!
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05.05.2021 16:37 Ответить
Так ты сам ватник и есть. К тому же довольно унылый. Это по сообщению видно.
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05.05.2021 17:45 Ответить
Эй,Алень козломордый,-от тебя воняет рассейским козлом! COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 6015 Ты,животное московитское, иди выгребай кизяк со своего кухонного стола,а то опарыши уже ползают по твоей кухне! COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 5061 Или ты под столом трапезничаешь,требухой с пригожинского стола ? Тьфу на тебя,животное! COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 7387 COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 5061
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05.05.2021 20:18 Ответить
Ещё раз подтвердил, что являешься вонючей путинской ватой, засевшей в Преднестровье.
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05.05.2021 20:40 Ответить
***** руССкий! Посмотри где посольство Украины в Молдове,проведи круг радиусом в 1 км,и найдешь где я живу в моем частном доме. Тебе в таких местах даже в последующих десяти жизней -не жить. Понял,винторогое животное? COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 2223 А сейчас: -пошел Арбайтен,русиш швайне,а то пригожин миску ногой тебе не пододвинет,и совсем мертвый будешь от голода! COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 3148 COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 2223 COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 8411
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06.05.2021 11:46 Ответить
Ты чего, девочка, так заистерила? Хочешь ватную конфетку в ротик?
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06.05.2021 14:05 Ответить
Я тебе могу дать конфетку. Наклонись,холоп,в свое естественное положение,-на четвереньках! И получишь конфетку.Узнаешь какие вкусные не только у пригожина. Тьфу на тебя,холоп! COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 7123 COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 7094 COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование - Цензор.НЕТ 8442
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06.05.2021 16:15 Ответить
Откель такой прОцент? Из носа пальчем вытянул?
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05.05.2021 18:44 Ответить
Только через спам,только через унижения😂🌷
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05.05.2021 17:13 Ответить
Один з штатів:
Постановление 20 палаты разрешит и направит учреждения, которые требуют от учащихся вакцинации от COVID-19, включая: (i) лицензированные детские сады, (ii) школы K-12, (iii) колледжи и университеты и (iv) профессиональные училища, полностью проинформировать их о том, что вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации по причинам здоровья, религии или совести. Постановление было передано в Комитет по образованию 20 апреля 2021 года.

Тобто "вакцина получила разрешение на использование только в экстренных случаях и не получила полного одобрения FDA и что они имеют право отказаться от вакцинации по причинам здоровья, религии или совести".
Нехай ширяються, хто хоче.
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05.05.2021 16:30 Ответить
Ну, нельзя быть такими пещерными идиотами !! Любая.... ЛЮБАЯ вакцина обеспечивает защиту и спасает жизни. Те, кто не видел как умирают, поинтересуйтесь ...я бы возил на экскурсии. Сам привился и вам рекомендую.
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05.05.2021 17:32 Ответить
«... в Украине проходит широкомасштабная прививочная кампания препаратом AstraZeneka производства Кореи. Попасть на прививку могут все желающие, независимо от возраста и принадлежности к группе риска ...» - это фейк или правда???🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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05.05.2021 19:38 Ответить
Це правда. Сімейний лікар запропонував два варіанта вакцини АстраЗенека: Індійську і Південно-корейську.
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05.05.2021 20:29 Ответить
 
 