Енин об ожиданиях от визита Блинкена: Рассчитываем на усиление поддержки в политической и оборонной сферах

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал основные ожидания украинской власти от визита государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Киев, который сегодня прибудет в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Енин отметил, что Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.

По словам заместителя главы МИД, в первую очередь этот визит рассматривается "как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии".

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника в сфере безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной", - заявил Енин.

Также, добавил он, планируется обсудить вопросы активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций. "Будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций. Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день нуждается украинская экономика, включая энергетический сектор", - сообщил замминистра.

Читайте также: Зеленский завтра встретится с Блинкеном. После переговоров запланирована пресс-конференция, - Офис Президента

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Читайте также: Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину