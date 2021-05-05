Енин об ожиданиях от визита Блинкена: Рассчитываем на усиление поддержки в политической и оборонной сферах
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Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал основные ожидания украинской власти от визита государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Киев, который сегодня прибудет в Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Енин отметил, что Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.
По словам заместителя главы МИД, в первую очередь этот визит рассматривается "как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии".
"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника в сфере безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной", - заявил Енин.
Также, добавил он, планируется обсудить вопросы активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций. "Будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций. Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день нуждается украинская экономика, включая энергетический сектор", - сообщил замминистра.
Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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Как-то так. Май будет интересным, а сентябрь - решающим. Именно в сентябре станет окончательно ясно, досидит Зе до конца президентского срока или нет. Чтобы досидеть, нужно будет хорошо поработать над домашним заданием. В противном случае - волшебный пендель и новые выборы. На которых своё слово опять скажет «мудрый народ». А когда слово берёт «мудрый народ», мои прогнозы становятся бессильными.