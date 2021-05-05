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Новости Политика Украины
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Енин об ожиданиях от визита Блинкена: Рассчитываем на усиление поддержки в политической и оборонной сферах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Енин об ожиданиях от визита Блинкена: Рассчитываем на усиление поддержки в политической и оборонной сферах

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал основные ожидания украинской власти от визита государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Киев, который сегодня прибудет в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Енин отметил, что Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.

По словам заместителя главы МИД, в первую очередь этот визит рассматривается "как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии".

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки как политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника в сфере безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной", - заявил Енин.

Также, добавил он, планируется обсудить вопросы активизации взаимодействия в сфере торговли и инвестиций. "Будем говорить об увеличении потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций. Будем говорить о механизмах технической помощи, в которых на сегодняшний день нуждается украинская экономика, включая энергетический сектор", - сообщил замминистра.

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Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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Автор: Ірина Дашківська
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А "величайший" подмылся пилюлю получать?
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05.05.2021 16:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9kuGF94wN2I

Кейс Коломойского: зеленского поставили в раскоряку
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05.05.2021 16:36 Ответить
...раскоряка завелась и поехала в направлении СИЗО
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05.05.2021 16:53 Ответить
А на что рассчитывает бе-бе-бе-ня?
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05.05.2021 16:32 Ответить
Основные вопросы -- Ермак, Деркач, Коломойский, Ахметов и Пинчук. Это главные темы.
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05.05.2021 16:34 Ответить
Помогите с внутренним врагом справиться.
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05.05.2021 17:02 Ответить
кажуть прилетить близько 23.00, то літак має бути десь над атлантикою, а нічого не знайшов на флайтрадарі
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05.05.2021 18:07 Ответить
Могу с уверенностью утверждать, что нынешний визит Госсекретаря станет программным в плане определения внешнеполитического вектора Украины на остаток президентского срока Зе. Грубо говоря, будет озвучена альтернатива: если ты, Вова, с нами - получишь перспективу вступления в НАТО плюс значительную военно-техническую и финансовую помощь. В том числе, по линии МВФ. Если при помощи агента «Козырь» решишь пропетлять между Коломойским и Путиным, Виктория Нуланд снова начнёт раздавать печеньки на Майдане. Но на месте Януковича уже будешь ты, а на твоём - Порошенко.
Енин об ожиданиях от визита Блинкена: Рассчитываем на усиление поддержки в политической и оборонной сферах - Цензор.НЕТ 5671
Как-то так. Май будет интересным, а сентябрь - решающим. Именно в сентябре станет окончательно ясно, досидит Зе до конца президентского срока или нет. Чтобы досидеть, нужно будет хорошо поработать над домашним заданием. В противном случае - волшебный пендель и новые выборы. На которых своё слово опять скажет «мудрый народ». А когда слово берёт «мудрый народ», мои прогнозы становятся бессильными.
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05.05.2021 18:09 Ответить
 
 